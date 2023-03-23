https://ukraina.ru/20230323/1044679252.html

Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам"

Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам" - 23.03.2023 Украина.ру

Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам"

Внесенная в Совбез ООН российская резолюция о необходимости провести независимое расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" вызвала у США "нервную реакцию". Об этом 23 марта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди

2023-03-23T16:16

2023-03-23T16:16

2023-03-23T16:16

новости

сергей лавров

северный поток

оон

теракт

резолюция

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Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, этот теракт был организован США для того, чтобы надавить на Германию и вынудить ее присоединиться ко всем антироссийским санкциям. По словам Лаврова, в Совбез ООН Россией была внесена резолюция с просьбой к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций провести независимое расследование с привлечением международных экспертов по произошедшему в Балтийском море. Эту резолюцию поддерживает Китай, отметил министр. Лавров рассказал, что Соединенные Штаты отреагировали на это "очень нервно, а их поведение напоминает "панических страх". Вашингтон начинает формировать группу стран, чтобы не допустить принятия резолюции. Россия будет добиваться правды, резюмировал он. Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил ранее военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру. Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру, считает он.

https://ukraina.ru/20230317/1044456946.html

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новости, сергей лавров, северный поток, оон, теракт, резолюция