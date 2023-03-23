https://ukraina.ru/20230323/1044679252.html
Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам"
Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам" - 23.03.2023 Украина.ру
Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам"
Внесенная в Совбез ООН российская резолюция о необходимости провести независимое расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" вызвала у США "нервную реакцию". Об этом 23 марта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди
2023-03-23T16:16
2023-03-23T16:16
2023-03-23T16:16
новости
сергей лавров
северный поток
оон
теракт
резолюция
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Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, этот теракт был организован США для того, чтобы надавить на Германию и вынудить ее присоединиться ко всем антироссийским санкциям. По словам Лаврова, в Совбез ООН Россией была внесена резолюция с просьбой к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций провести независимое расследование с привлечением международных экспертов по произошедшему в Балтийском море. Эту резолюцию поддерживает Китай, отметил министр. Лавров рассказал, что Соединенные Штаты отреагировали на это "очень нервно, а их поведение напоминает "панических страх". Вашингтон начинает формировать группу стран, чтобы не допустить принятия резолюции. Россия будет добиваться правды, резюмировал он. Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил ранее военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру. Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру, считает он.
https://ukraina.ru/20230317/1044456946.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, северный поток, оон, теракт, резолюция
Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам"
Внесенная в Совбез ООН российская резолюция о необходимости провести независимое расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" вызвала у США "нервную реакцию". Об этом 23 марта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, этот теракт был организован США для того, чтобы надавить на Германию и вынудить ее присоединиться ко всем антироссийским санкциям.
По словам Лаврова, в Совбез ООН Россией была внесена резолюция с просьбой к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций провести независимое расследование с привлечением международных экспертов по произошедшему в Балтийском море. Эту резолюцию поддерживает Китай, отметил министр.
Лавров рассказал, что Соединенные Штаты отреагировали на это "очень нервно, а их поведение напоминает "панических страх". Вашингтон начинает формировать группу стран, чтобы не допустить принятия резолюции.
"Не исключаю, что им даже удастся набрать достаточное количество голосов, чтобы заблокировать эту инициативу. Тогда они распишутся в том, что им есть что скрывать, тогда будет подтверждена объективность данных, которые представил Сеймур Херш", - заявил глава российской дипломатии.
Россия будет добиваться правды, резюмировал он.
Страны Запада в своих действиях против России перешли к диверсиям и терактам, и это не останется без адекватного ответа российских военных, заявил ранее военный эксперт Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру.
Специальная военная операция, которая сейчас ведется на территории Украины, и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией Российской Федерации, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру, считает он.