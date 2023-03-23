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Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО
Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО - 23.03.2023 Украина.ру
Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО
Глава Финляндии Саули Ниинистё на заседании кабинета министров подписал законы о вступлении государства в Североатлантический альянс, церемония подписания транслировалась в соцсетях 23 марта
2023-03-23T15:41
2023-03-23T15:41
2023-03-23T15:41
нато
финляндия
новости
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Как отмечалось, подписание законов стало окончательной точкой в ратификации вступления Финляндии в НАТО властями страны.Уточняется, что Ниинистё утвердил "Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала" и подтвердил приверженность Хельсинки указанным соглашениям.В то же время пока Финляндия не может быть принята в НАТО, так как против ее вступления в альянс выступают Турция и Венгрия.И Анкара, и Будапешт запустили процесс ратификации соглашения о вступлении Финляндии в НАТО менее недели назад. Президент Венгрии Каталин Новак отмечала, что ратификация - это не простой технический вопрос, а сложное решение с серьезными последствиями, которое необходимо как следует обдумать.
https://ukraina.ru/20230306/1044123876.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, финляндия, новости
Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО
Глава Финляндии Саули Ниинистё на заседании кабинета министров подписал законы о вступлении государства в Североатлантический альянс, церемония подписания транслировалась в соцсетях 23 марта
Как отмечалось, подписание законов стало окончательной точкой в ратификации вступления Финляндии в НАТО властями страны.
Уточняется, что Ниинистё утвердил "Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала" и подтвердил приверженность Хельсинки указанным соглашениям.
В то же время пока Финляндия не может быть принята в НАТО, так как против ее вступления в альянс выступают Турция и Венгрия.
И Анкара, и Будапешт запустили процесс ратификации соглашения о вступлении Финляндии в НАТО менее недели назад. Президент Венгрии Каталин Новак отмечала, что ратификация - это не простой технический вопрос, а сложное решение с серьезными последствиями, которое необходимо как следует обдумать.