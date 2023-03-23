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Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО

Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО - 23.03.2023 Украина.ру

Финский президент подписал законы о вступлении страны в НАТО

Глава Финляндии Саули Ниинистё на заседании кабинета министров подписал законы о вступлении государства в Североатлантический альянс, церемония подписания транслировалась в соцсетях 23 марта

2023-03-23T15:41

2023-03-23T15:41

2023-03-23T15:41

нато

финляндия

новости

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Как отмечалось, подписание законов стало окончательной точкой в ратификации вступления Финляндии в НАТО властями страны.Уточняется, что Ниинистё утвердил "Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала" и подтвердил приверженность Хельсинки указанным соглашениям.В то же время пока Финляндия не может быть принята в НАТО, так как против ее вступления в альянс выступают Турция и Венгрия.И Анкара, и Будапешт запустили процесс ратификации соглашения о вступлении Финляндии в НАТО менее недели назад. Президент Венгрии Каталин Новак отмечала, что ратификация - это не простой технический вопрос, а сложное решение с серьезными последствиями, которое необходимо как следует обдумать.

https://ukraina.ru/20230306/1044123876.html

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нато, финляндия, новости