Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине - 23.03.2023 Украина.ру
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Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине
Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине - 23.03.2023 Украина.ру
Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине
Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в ходе своего визита на Украину оказался в опасной для жизни ситуации
2023-03-23T15:16
2023-03-23T15:21
эстония
украина
новости
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Эстонский министр рассказал, что ехал по Киеву на внедорожнике вместе с послом страны Каймо Кууском, и в один момент машина неожиданно загорелась."Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя. Возгорание проводов привело к блокировке задних дверей, их пришлось выламывать. В конце концов задние двери открылись, через несколько секунд машина превратилась бы в газовую камеру", - заявил Рейнсалу ходе правительственной пресс-конференции 23 марта.Визит Рейнсалу на Украину состоялся 21 марта. В одном из своих выступлений в Киеве эстонский министр заявил, что необходимо усилить санкции против России, в частности, снизить потолок цен на нефть, чтобы РФ получала меньше доходов от продаж энергоносителей.Было это заявление сделано до или после возгорания, не уточняется.
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эстония, украина, новости
Эстония, Украина, Новости

Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине

15:16 23.03.2023 (обновлено: 15:21 23.03.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign Ministry
- РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign Ministry
Читать в
Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в ходе своего визита на Украину оказался в опасной для жизни ситуации
Эстонский министр рассказал, что ехал по Киеву на внедорожнике вместе с послом страны Каймо Кууском, и в один момент машина неожиданно загорелась.
"Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя. Возгорание проводов привело к блокировке задних дверей, их пришлось выламывать. В конце концов задние двери открылись, через несколько секунд машина превратилась бы в газовую камеру", - заявил Рейнсалу ходе правительственной пресс-конференции 23 марта.
Визит Рейнсалу на Украину состоялся 21 марта. В одном из своих выступлений в Киеве эстонский министр заявил, что необходимо усилить санкции против России, в частности, снизить потолок цен на нефть, чтобы РФ получала меньше доходов от продаж энергоносителей.
Было это заявление сделано до или после возгорания, не уточняется.
- РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта, 12:04
Первый наемник из Эстонии ликвидирован в ДонбассеВ боях за Артемовск (Бахмут) погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Об этом сообщает эстонское издание Postimees
 
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