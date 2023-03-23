https://ukraina.ru/20230323/1044676701.html
Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине
Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине - 23.03.2023 Украина.ру
Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине
Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в ходе своего визита на Украину оказался в опасной для жизни ситуации
2023-03-23T15:16
2023-03-23T15:16
2023-03-23T15:21
эстония
украина
новости
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Эстонский министр рассказал, что ехал по Киеву на внедорожнике вместе с послом страны Каймо Кууском, и в один момент машина неожиданно загорелась."Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя. Возгорание проводов привело к блокировке задних дверей, их пришлось выламывать. В конце концов задние двери открылись, через несколько секунд машина превратилась бы в газовую камеру", - заявил Рейнсалу ходе правительственной пресс-конференции 23 марта.Визит Рейнсалу на Украину состоялся 21 марта. В одном из своих выступлений в Киеве эстонский министр заявил, что необходимо усилить санкции против России, в частности, снизить потолок цен на нефть, чтобы РФ получала меньше доходов от продаж энергоносителей.Было это заявление сделано до или после возгорания, не уточняется.
https://ukraina.ru/20230310/1044247320.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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эстония, украина, новости
Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине
15:16 23.03.2023 (обновлено: 15:21 23.03.2023)
Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в ходе своего визита на Украину оказался в опасной для жизни ситуации
Эстонский министр рассказал, что ехал по Киеву на внедорожнике вместе с послом страны Каймо Кууском, и в один момент машина неожиданно загорелась.
"Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя. Возгорание проводов привело к блокировке задних дверей, их пришлось выламывать. В конце концов задние двери открылись, через несколько секунд машина превратилась бы в газовую камеру", - заявил Рейнсалу ходе правительственной пресс-конференции 23 марта.
Визит Рейнсалу на Украину состоялся 21 марта. В одном из своих выступлений в Киеве эстонский министр заявил, что необходимо усилить санкции против России, в частности, снизить потолок цен на нефть, чтобы РФ получала меньше доходов от продаж энергоносителей.
Было это заявление сделано до или после возгорания, не уточняется.