https://ukraina.ru/20230323/1044676701.html

Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине

Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине - 23.03.2023 Украина.ру

Погорел на санкциях? Глава МИД Эстонии рассказал, как чуть не оказался в "газовой камере" на Украине

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в ходе своего визита на Украину оказался в опасной для жизни ситуации

2023-03-23T15:16

2023-03-23T15:16

2023-03-23T15:21

эстония

украина

новости

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Эстонский министр рассказал, что ехал по Киеву на внедорожнике вместе с послом страны Каймо Кууском, и в один момент машина неожиданно загорелась."Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя. Возгорание проводов привело к блокировке задних дверей, их пришлось выламывать. В конце концов задние двери открылись, через несколько секунд машина превратилась бы в газовую камеру", - заявил Рейнсалу ходе правительственной пресс-конференции 23 марта.Визит Рейнсалу на Украину состоялся 21 марта. В одном из своих выступлений в Киеве эстонский министр заявил, что необходимо усилить санкции против России, в частности, снизить потолок цен на нефть, чтобы РФ получала меньше доходов от продаж энергоносителей.Было это заявление сделано до или после возгорания, не уточняется.

https://ukraina.ru/20230310/1044247320.html

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эстония, украина, новости