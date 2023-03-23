https://ukraina.ru/20230323/1044675875.html

"Подвиг обороны": униженная Зеленским УПЦ заявила о своем вкладе в "защиту" Украины

"Подвиг обороны": униженная Зеленским УПЦ заявила о своем вкладе в "защиту" Украины - 23.03.2023 Украина.ру

"Подвиг обороны": униженная Зеленским УПЦ заявила о своем вкладе в "защиту" Украины

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), ранее фактически разорвавшая связи с Московским патриархатом, призвала верующих защитить Киево-Печерскую лавру всеми законными методами. Об этом говорится в обращении синода, опубликованном 23 марта на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ

2023-03-23T15:02

2023-03-23T15:02

2023-03-23T15:02

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украина

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Министерство культуры Украины, которому принадлежит Киево-Печерская лавра, ранее предписало монахам УПЦ освободить территорию монастырского комплекса. Такое решение было принято на фоне усиливающихся гонений киевского режима на каноническую церковь и попыткам подчинить ее раскольнической Православной церкви Украины.В УПЦ с выселением из Лавры не согласились. В заявлении синода делается особый упор на позицию церкви по российской спецоперации. Представители церкви задаются вопросом, что получают они взамен от властей, которые "попирают и разоряют святыни, пытаясь нас, православных, всесторонне запугать, уговорить на некий "компромисс" и в результате просто уничтожить". В этой связи, УПЦ призвала свою паству "крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню – Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру".Несколько дней назад делегация УПЦ во главе с главой церкви митрополитом Онуфрием пришла к зданию Офиса президента в Киеве, чтобы донести до Владимира Зеленского свою позицию. Простояв несколько часов, они были вынуждены уйти, глава государства их не принял. УПЦ осуждает Россию и патриарха Русской православной церкви Кирилла, благословляет своих прихожан на войну с РФ, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Зеленский прессует лояльную к нему УПЦ ради развязывания религиозной гражданской войны, полагает эксперт. В этом вопросе украинский президент выступает проводником интересов США, которым выгоден межрелигиозный раздор на Украине, чтобы втянуть в эти разборки Россию. Таким образом, написал Ищенко, Соединенные Штаты пытаются оттянуть поражение Зеленского и бросить новый вызов Москве, спровоцировав ее на наступление в защиту православных.

https://ukraina.ru/20230313/1044310339.html

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новости, упц, владимир зеленский, спецоперация, церковь, украина