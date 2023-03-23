https://ukraina.ru/20230323/1044670913.html

Сергей Марков о том, в чем совпадают интересы России и Китая и о том, почему СВО до сих пор не завершена

Сергей Марков о том, в чем совпадают интересы России и Китая и о том, почему СВО до сих пор не завершена - 23.03.2023 Украина.ру

Сергей Марков о том, в чем совпадают интересы России и Китая и о том, почему СВО до сих пор не завершена

Китайский лидер не считает, что есть конфликт России и Украины. Он понимает, что это конфликт России и Америки, которая политически оккупировала Украину с 2014 года, считает директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва Сергей Марков.

2023-03-23T15:36

2023-03-23T15:36

2023-03-23T19:00

интервью

сергей марков

сво

китай

рф

украина

запад

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Сергей, визит Си Цзиньпина в Москву прошел сразу после его переизбрания на третий срок. Как вы считаете, понятно, что тема Украины прослеживается, но какая основная линия переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином?— Я считаю, что тема Украины там в переговорах далеко не первая и даже не вторая, она на заднем плане находится. По теме Украины я думаю, что Путин проинформировал главу Китая о том, что происходит, какая ситуация, какие основные задачи ставит перед собой Россия, с какими проблемами сталкивается, какие варианты возможного развития событий и каковы перспективы в будущем заключения мирного соглашения какого-то.Я же много выступаю по международным СМИ, они мне задают вопросы, а вот не захочет ли Си связаться с лидером Украины для того, чтобы сбалансировать общение с президентом России, и как-то зафиксировать свое положение миротворца между Россией и Украиной.Я просто смеюсь и говорю: да вы что, во-первых, Си, как и Путин, не считает, что это конфликт России и Украины. Он считает, что это конфликт России и Америки, которая политически оккупировала Украину с 2014 года, и которая использует прокси-армию Украины и своих украинских рабов, которых они гонят бичами на бойню.Поэтому переговоры нужно вести не с Киевом, а с Вашингтоном. И Си тоже не считает Зеленского лидером Украины. Он считает Зеленского марионеткой Америки, который выполняет все приказы Америки.Вашингтон четко и ясно сказал: никаких мирных переговоров. Только война, пускай все сдохнут украинцы и убьют как можно больше русских. Вот как бы такая позиция, она хорошо известна председателю Китайской Народной Республики Си.Поэтому сейчас нет смысла в переговорах, а когда сформируются политические предпосылки для переговоров, тогда эти принципы, изложенные Китаем — 12 принципов — тогда их имеет смысл взять за основу, они тем более тесно связаны с ООН. Вот они и будут. Поэтому эта тема украинская такая достаточно стерильная.Тема номер один — это налаженные Китаем и Россией взаимоотношения друг с другом без посредничества США и Евросоюза.США — враждебная сторона и Китаю, и России. У Китая нет никаких иллюзий по поводу того, что будут обязательно антикитайские санкции наложены американцами, когда и в каком объеме, и в каком направлении.Но глобальная инфраструктура современной торговли построена американцами и евросоюзовцами. А евросоюзовцы как будто и хотели бы с Китаем и Россией замагнитить, но они не являются независимыми.Возможности воспользоваться этой глобальной инфраструктурой, международной торговлей, которая создана американцами и европейцами, сегодня у Китая и России нет, поскольку здесь они попадают в пространство санкций.Таким образом, нужно построить свою собственную, двустороннюю инфраструктуру торговли между двумя странами, но с учетом того, что и другие страны тоже могут к этому присоединиться. И, может быть, это будет некая альтернативная глобальная инфраструктура международной торговли. Эти вопросы очень важные, и они обсуждаются.Кроме путей сообщения, по которым будет двигаться российско-китайская торговля, кроме этого будут обсуждаться конкретные вагоны, что они повезут. И здесь важнейшая задача у России — получить у Китая то, от чего мы сейчас отрезаны, наша возможность получать то, что мы получали у Евросоюза, от американских союзников.Это чипы, прежде всего, для различного рода радиоэлектроники, которую мы, к сожалению, так и не научились делать за 25 лет. Это наша огромная ошибка — ну так уж получилось. Все равно получать их надо сейчас. Вот как Китаю это делать (поставлять чипы. — Ред.) и при этом избежать санкций.Кроме того, торговля нефтью и газом тоже — как это развивать, чтобы без всяких идей американского потолка цен для российской нефти и газа. И здесь сложность какая — Китай заинтересован в том, чтобы получать российскую нефть дешевле, им это выгодно с точки зрения экономической.А с точки зрения политической Китаю не выгодно, чтобы великий Китай прогнулся под американские требования потолка цен, и Китаю не выгодно, чтобы Россия сильно страдала от этого. Китаю не выгодно, чтобы вообще у американцев получилась эта идея, очень важная, между прочим, создания консорциума потребителей российской нефти.Ведь если консорциум будет хорошо работать, то этот консорциум потребителей будет в дальнейшем распространен на китайские товары. И точно так же огромная номенклатура китайских товаров попадет под эти ограничения для того, чтобы забрать огромную прибыль у китайских компаний.Вот эти вопросы и рассматриваются. Плюс региональной проблематики довольно много. На днях буквально правительство Афганистана — может быть, они специально к встрече Си с Путиным подгадали — заявило о полном запрете использования марихуаны. Это одно из главных требований России и Китая было от Афганистана. Это значит, что открывается возможность признания правительства «Талибана»* и налаживания с ним каких-то отношений, включения его в региональную систему безопасности.Таким образом, этот куст вокруг Афганистана, связанный и со Средней Азией, — это тоже важное, что они (лидеры РФ и Китая. — Ред.) обсуждают.Кроме того, сейчас, благодаря инициативе Китая, две страны, у которых хорошие отношения или очень хорошие отношения с Россией — это Саудовская Аравия и Иран, они после многолетней прокси-войны в Йемене договорились о том, чтобы установить дипломатические отношения, установить мир, открывать новые возможности для развития в регионе, которые очень важны для России.Африка — сейчас, кстати, проходит форум «Россия — Африка». Известно, что в Африке китайские компании очень активно действуют, но там действуют все более активно и российские компании, та же российская ЧВК «Вагнер». Нужно договориться, чтобы Россия и Китай действовали совместно, а не конкурировали друг с другом. Вот это тоже одно из важнейших направлений.— Вы говорили о возможном или невозможном разговоре китайского лидера с президентом Украины. Но хотелось бы поговорить о несостоявшемся разговоре Джо Байдена, Энтони Блинкена с Си Цзиньпином. Это демонстрация правильно расставленных приоритетов. Но как вы считаете, будет ли разговор после визита в Москву?— Я думаю, разговор Си с президентом США Байденом, после визита в Москву, через какое-то время будет. Сейчас мы видим, что Байден пытался поговорить по телефону с председателем КНР Си во время этого визита. Видимо, для того, чтобы сбалансировать российско-китайское движение, чтобы продемонстрировать, что американцы везде.Си в достаточно такой четкой и оскорбительной для американцев форме отказал президенту Байдену в разговоре — дескать, очень занят. Занят чем: вот, с вашим врагом Владимиром Путиным, который является моим другом, мы сейчас слишком заняты беседой. И обсуждаем как бы вас, американцев, прищучить по всему миру. Вот, по сути, что было сказано.Американцы по каким-то причинам публичным сделали этот отказ китайца от разговора с Байденом. Я думаю, что это не хитрый план, а провалились у них какие-то люди, ошибку сделали.В результате, чтобы оправдаться, Блинкен был вынужден по-хамски наехать на Си. В результате этого визита Си американцы сами наделали столько маневров, что еще больше ухудшили свои отношения с Китаем, которые и так, надо сказать, у них весьма нехорошие.Потом состоится разговор, когда президент Китая найдет время побеседовать с президентом Байденом. Правильная постановка.Еще два момента о взаимоотношениях России и Китая, которые я хотел бы оттеснить, которые многие недостаточно принимают.Первое — будет ли или нет союз России и Китая? Не будет потому, что не нужно это ни России, ни Китаю. Союзники делятся частью своего суверенитета в рамках этого союза, как это в НАТО происходит. Все, кроме США, отдают часть своего суверенитета.— Вы видите это больше как партнерство?— Да, это как партнерство, потому что США, Китай и Россия не хотят отдавать свой суверенитет. Они зациклены на суверенитете, для них это важнейшая проблема.Они не готовы строить союзнические отношения. Именно поэтому они формулируют углубленное партнерство, расширенное, перспективное партнерство и всякое наилучшее в мире партнерство, но все-таки не союзнические отношения. И в этом нет ничего плохого, это нормально.Я думаю, что Китай ни с кем не будет строить союзнические отношения. А Россия союзнические отношения строить будет только с рядом постсоветских государств, с которыми традиционно есть отношения.Второй момент. Вот когда говорят: мир делится на два лагеря, в одном Америка с союзниками, в другом Россия и Китай, — это не так. Не делится мир в этом отношении на два лагеря. Нет двух таких военно-политических блоков — и не будет складываться.Во-первых, как я сказал, что не хотят создавать Россия и Китай военный союз, поскольку не хотят брать на себя слишком большие обязательства вообще ни с кем. Кроме того, происходит консолидация НАТО и вообще западной цивилизации, стремительная, как мы видим. Швеция, Финляндия, Швейцария отказываются от нейтралитета и т. д.Другие страны стремятся создать военный союз. Другие страны хотят сохранить свой суверенитет — не только Россия и Китай, но и Иран, и Индия, и Турция, и Саудовская Аравия, и Бразилия. Все ориентированы не на военно-политическую консолидацию, а на мягкое сотрудничество друг с другом не для того, чтобы противостоять Америке, а для того, чтобы защитить себя несколько, друг с другом держаться за руки, защититься от гегемонии Америки.— Перейдем к проблематике Украины. Официальный представитель Белого дома США Джон Кирби заявил, что сейчас не время для перемирия на Украине. Что, по вашему мнению, это значит в буквальном прочтении?— В буквальном прочтении это означает, во-первых, стратегически, что США против мира на Украине, они против мирных переговоров. Собственно, это нам еще один дает аргумент, что мы правы. Мы-то готовы к мирным переговорам, есть только один агрессор — это США.Второе — это говорит о том, что в США считают, что они создали или создают сильную украинскую армию, которая разобьет российскую армию в рамках военной кампании весной.Сейчас ВСУ готовят две военных контрнаступательных операции. Три-четыре дня назад состоялось очень важное совещание руководства Вооруженных сил Украины, в котором приняли участие глава Пентагона Остин и начальник Генташтаба американского Милли. От президента США — помощник по национальной безопасности Джек Салливан. С украинской стороны — Зеленский, Залужный, Сырский и еще парочка генералов.Вот они какие-то приняли решения. Говорят, что они утвердили планы наступательных операций. Якобы готовятся две наступательные операции, одна — в районе Бахмута. Они хотят срезать клещи «Вагнера», которые постепенно сжимаются вокруг Бахмута и ударить во фланговый стык «Вагнера».Хотят они воспользоваться прежде всего тем, что сложные отношения у руководства «Вагнера» с руководством Минобороны. Хотят воспользоваться этой ситуацией, противоречиями, ударить во фланговые стыки «Вагнера» и армии России. Якобы Пригожин говорит, что сосредоточена группировка (ВСУ. — Ред.) в 70 тысяч человек в районе Бахмута, и вот они готовы к контрнаступлению. Погода мешает, сейчас слякоть сильная.И второе генеральное наступление, это из района Запорожья в район Азовского моря, чтобы перерезать там российскую территорию, территорию бывшей Украины на две части. Либо самый короткий путь — это район Васильевка, Мелитополь, Бердянск, либо с района Херсона на Чонгар, либо с района Новой Каховки, либо с района Угледара… Либо несколько ударов там будет.Это предполагается, там вроде бы тоже сосредоточена мощная группировка — корпуса новых мобилизованных, созданы, вроде уже 60 тысяч человек. И они оснащаются новой военной техникой стран НАТО.НАТО сейчас резко усилило поставку военной техники. Считается, что за январь-февраль натовцы поставили (Киеву. — Ред.) сорок процентов всех поставок, запланированных на год. Это два типа наступления там готовятся. На эти наступления надеется Белый дом, когда он говорит: «Никаких переговоров — только война».— Что такое перемирие на Украине прямо сейчас, и насколько оно приемлемо?— Мне трудно сказать, насколько для России приемлемо, это зависит от того, какие у нас военные возможности. Если у нас по каким-то причинам не удалось запустить на полную мощь создание сильной современной армии, то тогда нам это выгодно. Если удалось завершить, создать мощную группировку, тогда мы сами готовы наступать, тогда нам это невыгодно.Я поясню логику событий с точки зрения военных в целом, почему неуспех, и чем мы заняты с военной точки зрения, с точки зрения военного строительства.Дело в том, что у нас очень сильная армия для ядерной войны, и мы с этой точки зрения полностью отрезали возможность американцам высадить свои войска там (на Украине. — Ред.), нанести удары по России, как они обязательно сделали бы, если бы у нас не было мощного оружия, не было мощной ядерной армии. И не просто армии, она очень серьезно модифицирована, все вот эти «Цирконы» и т. д.Вторая у нас армия была создана для спецоперации. Это для Крымской операции, сирийской, всех прочих. И для специальной военной операции, которую мы планировали год назад в феврале-марте. Это сильная армия. В Крыму, в Сирии все были поражены, насколько сильна российская армия.Оказалась война не ядерная, к счастью, но и не спецоперация, к сожалению. Оказалось — массовая война в стиле ХХ века, в стиле Второй мировой войны. Последняя такая война в мире была вообще между Ираном и Ираком аж сорок лет назад.Мы к этому не готовились. Кстати, к этому не готовились и американцы с британцами. Поэтому когда они сейчас готовят украинскую армию, украинские солдаты и офицеры очень много жаловались, что их готовят к другом войне. Американцы, британцы, немцы готовили их к войне тоже по типу спецоперации. Те говорят: мы должны готовиться, как против сильной российской артиллерии действовать, а нас готовят, как зачищать дома с террористами.Никто не был абсолютно готов, кроме, как оказалось, украинской армии, которая оказалась лучше готова. Сейчас мы вынуждены создавать третью армию у нас, которая для этой массовой войны. Там уже большое количество солдат, для этого мобилизация. Кстати, учитывая то, что сейчас прошла еще одна тотальная мобилизация на Украине. Я думаю, что нам нужно, не затягивая, проводить вторую волну мобилизации сейчас.И второй фактор: нам нужно много дешевого оружия. Как оказалось, в этой массовой войне имеют значение именно массивы оружия. Масса снарядов обычных артиллерийских, масса вот этих дешевых барражирующих боеприпасов, масса дронов, которые сбиваются... Пускай они сбиваются, их много, можно их заменить — эти дроны разведывательные, используемые подразделениями и т. д. Вот это массовое производство у нас сейчас налаживается.По моим данным — работают в три смены настолько интенсивно, что рядом с нашими предприятиями военного комплекса даже строят общежития, потому что нужно приглашать людей из других регионов, чтобы они там работали.Вот в чем военная логика. Отсюда и такие затяжки, нужно это сказать. Надо наладить это производство — этим и занимается наше руководство.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20230322/1044632800.html

https://ukraina.ru/20230322/1044627572.html

https://ukraina.ru/20230320/1044552623.html

https://ukraina.ru/20230321/1044549886.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сергей марков, сво, китай, рф, украина, запад, политика, экономика