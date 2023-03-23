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Как доброволец лишился руки и стал имамом в ДНР. Видео
Как доброволец лишился руки и стал имамом в ДНР. Видео - 23.03.2023 Украина.ру
Как доброволец лишился руки и стал имамом в ДНР. Видео
Имам Торезской мусульманской общины в ДНР Сайдаш Ахмадышев пошел добровольцем на фронт и принимал участие в штурме Мариуполя. В прошлом году украинский снайпер... Украина.ру, 23.03.2023
2023-03-23T10:59
2023-03-23T10:59
2023-03-23T10:59
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Имам Торезской мусульманской общины в ДНР Сайдаш Ахмадышев пошел добровольцем на фронт и принимал участие в штурме Мариуполя. В прошлом году украинский снайпер во время боев на запорожском направлении отстрелил ему левую руку. В нашем материале имам рассказал, как молятся мусульмане Донбасса и что верующие со всего мира дарят донецкой мечети.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, днр, вера, ислам, мусульмане, мечеть, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ДНР, вера, ислам, мусульмане, мечеть
Как доброволец лишился руки и стал имамом в ДНР. Видео
Имам Торезской мусульманской общины в ДНР Сайдаш Ахмадышев пошел добровольцем на фронт и принимал участие в штурме Мариуполя. В прошлом году украинский снайпер во время боев на запорожском направлении отстрелил ему левую руку. В нашем материале имам рассказал, как молятся мусульмане Донбасса и что верующие со всего мира дарят донецкой мечети.