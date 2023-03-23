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Как доброволец лишился руки и стал имамом в ДНР. Видео

Как доброволец лишился руки и стал имамом в ДНР. Видео - 23.03.2023 Украина.ру

Как доброволец лишился руки и стал имамом в ДНР. Видео

Имам Торезской мусульманской общины в ДНР Сайдаш Ахмадышев пошел добровольцем на фронт и принимал участие в штурме Мариуполя. В прошлом году украинский снайпер... Украина.ру, 23.03.2023

2023-03-23T10:59

2023-03-23T10:59

2023-03-23T10:59

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Имам Торезской мусульманской общины в ДНР Сайдаш Ахмадышев пошел добровольцем на фронт и принимал участие в штурме Мариуполя. В прошлом году украинский снайпер во время боев на запорожском направлении отстрелил ему левую руку. В нашем материале имам рассказал, как молятся мусульмане Донбасса и что верующие со всего мира дарят донецкой мечети.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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