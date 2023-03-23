Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК - 23.03.2023 Украина.ру
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Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК
Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК - 23.03.2023 Украина.ру
Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК
Российский военно-промышленный комплекс "раскочегарился", большинство предприятий работают в три смены. Такое заявление 23 марта в интервью ведущим российским СМИ сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-03-23T10:55
2023-03-23T10:55
новости
дмитрий медведев
россия
впк
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Медведев добавил, что российский ВПК работал всегда, в том числе в период его президентства, несмотря на несмолкающие предложения урезать финансирование этой отрасли.Зампред Совбеза подчеркнул, что если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли"."Поэтому наш ВПК изменился. Но, безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени. Поскольку сейчас он уже идет от потребности специальной военной операции", - сказал Медведев.Он отметил, что Советскому Союзу для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны потребовалось несколько лет, "и Т-34 появились, и "Катюши" и прочее", резюмировал он.Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил (ВКС) к концу нынешнего года достигнет 85%.Глава оборонного министерства отметил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС. Кроме того, по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц современной техники.
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новости, дмитрий медведев, россия, впк
Новости, Дмитрий Медведев, Россия, ВПК

Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК

10:55 23.03.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Российский военно-промышленный комплекс "раскочегарился", большинство предприятий работают в три смены. Такое заявление 23 марта в интервью ведущим российским СМИ сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий, говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним, работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям", - сказал он.
Медведев добавил, что российский ВПК работал всегда, в том числе в период его президентства, несмотря на несмолкающие предложения урезать финансирование этой отрасли.
Зампред Совбеза подчеркнул, что если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли".
"Поэтому наш ВПК изменился. Но, безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени. Поскольку сейчас он уже идет от потребности специальной военной операции", - сказал Медведев.
Он отметил, что Советскому Союзу для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны потребовалось несколько лет, "и Т-34 появились, и "Катюши" и прочее", резюмировал он.
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22 марта, 14:27
Шойгу назвал долю современных образцов вооружения ВКС РФДоля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил (ВКС) к концу нынешнего года достигнет 85%. Эту информацию 22 марта озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии Минобороны
Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил (ВКС) к концу нынешнего года достигнет 85%.
Глава оборонного министерства отметил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС. Кроме того, по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц современной техники.
 
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