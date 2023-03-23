https://ukraina.ru/20230323/1044659827.html

Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК

Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК - 23.03.2023 Украина.ру

Медленно запрягают, но быстро едут: Медведев рассказал о работе российского ВПК

Российский военно-промышленный комплекс "раскочегарился", большинство предприятий работают в три смены. Такое заявление 23 марта в интервью ведущим российским СМИ сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-03-23T10:55

2023-03-23T10:55

2023-03-23T10:55

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Медведев добавил, что российский ВПК работал всегда, в том числе в период его президентства, несмотря на несмолкающие предложения урезать финансирование этой отрасли.Зампред Совбеза подчеркнул, что если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли"."Поэтому наш ВПК изменился. Но, безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени. Поскольку сейчас он уже идет от потребности специальной военной операции", - сказал Медведев.Он отметил, что Советскому Союзу для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны потребовалось несколько лет, "и Т-34 появились, и "Катюши" и прочее", резюмировал он.Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил (ВКС) к концу нынешнего года достигнет 85%.Глава оборонного министерства отметил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС. Кроме того, по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц современной техники.

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новости, дмитрий медведев, россия, впк