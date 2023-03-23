https://ukraina.ru/20230323/1044658668.html

Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа

Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа - 23.03.2023 Украина.ру

Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа

Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил 23 марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ

2023-03-23T10:40

2023-03-23T10:40

2023-03-23T10:40

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Запад усилил антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. Уже принято десять пакетов ограничительных мер, в том числе в нефтегазовом секторе. В частности, ЕС взял курс на полный отказ от российских энергоресурсов.Авторы ограничительных мер планировали таким образом повлиять на Россию, однако пока главными пострадавшими остаются жители западных стран, где выросли коммунальные платежи и цены, а уровень жизни в целом упал.При этом эксперты отмечают, что Европа частично продолжает покупать российский газ, только теперь через третьи руки и дороже.

https://ukraina.ru/20230323/1044657260.html

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новости, европа, газ, российский газ, отказ, дмитрий медведев