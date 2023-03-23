Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа - 23.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230323/1044658668.html
Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа
Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа - 23.03.2023 Украина.ру
Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа
Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил 23 марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ
2023-03-23T10:40
2023-03-23T10:40
новости
европа
газ
российский газ
отказ
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/80/1018348044_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_36b12a7372bf07d982f6410bfd19c82e.jpg
Запад усилил антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. Уже принято десять пакетов ограничительных мер, в том числе в нефтегазовом секторе. В частности, ЕС взял курс на полный отказ от российских энергоресурсов.Авторы ограничительных мер планировали таким образом повлиять на Россию, однако пока главными пострадавшими остаются жители западных стран, где выросли коммунальные платежи и цены, а уровень жизни в целом упал.При этом эксперты отмечают, что Европа частично продолжает покупать российский газ, только теперь через третьи руки и дороже.
https://ukraina.ru/20230323/1044657260.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/80/1018348044_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_eac6b95e455863df2c4d1d0d304b4e91.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, газ, российский газ, отказ, дмитрий медведев
Новости, Европа, газ, российский газ, отказ, Дмитрий Медведев

Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа

10:40 23.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил 23 марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ

"Она колеблется, конечно, я периодически всех пугаю какими-то цифрами, она доползала там до трех тысяч, сейчас упала вниз. Но надо понимать, что даже самая нижняя цена существенно выше, чем та цена, по которой мы когда-то поставляли газ", - сказал Медведев.

Запад усилил антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. Уже принято десять пакетов ограничительных мер, в том числе в нефтегазовом секторе. В частности, ЕС взял курс на полный отказ от российских энергоресурсов.
Авторы ограничительных мер планировали таким образом повлиять на Россию, однако пока главными пострадавшими остаются жители западных стран, где выросли коммунальные платежи и цены, а уровень жизни в целом упал.
При этом эксперты отмечают, что Европа частично продолжает покупать российский газ, только теперь через третьи руки и дороже.
Макрон и Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 09:32
Politico: конфликт Германии и Франции на почве ядерной энергетики может отразиться на помощи КиевуНа днях американское издание Politico выпустило статью под названием "Вражда между Францией и Германией накаляется из-за автомобилей и ядерной энергетики". Авторы статьи считают, что конфликт между двумя этими странами может помешать в том числе европейской помощи Украине
 
НовостиЕвропагазроссийский газотказДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния