Медведев назвал результат отказа Европы от российского газа
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума
Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил 23 марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ
"Она колеблется, конечно, я периодически всех пугаю какими-то цифрами, она доползала там до трех тысяч, сейчас упала вниз. Но надо понимать, что даже самая нижняя цена существенно выше, чем та цена, по которой мы когда-то поставляли газ", - сказал Медведев.
Запад усилил антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. Уже принято десять пакетов ограничительных мер, в том числе в нефтегазовом секторе. В частности, ЕС взял курс на полный отказ от российских энергоресурсов.
Авторы ограничительных мер планировали таким образом повлиять на Россию, однако пока главными пострадавшими остаются жители западных стран, где выросли коммунальные платежи и цены, а уровень жизни в целом упал.
При этом эксперты отмечают, что Европа частично продолжает покупать российский газ, только теперь через третьи руки и дороже.
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