Медведев назвал бенефициара подрыва "Северных потоков" - 23.03.2023 Украина.ру
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Медведев назвал бенефициара подрыва "Северных потоков"
Медведев назвал бенефициара подрыва "Северных потоков" - 23.03.2023 Украина.ру
Медведев назвал бенефициара подрыва "Северных потоков"
Подрыв "Северных потоков" останется безнаказанным, а конечным бенефициаром этого теракта являются США. Такое мнение высказал 23 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ
2023-03-23T10:24
2023-03-23T10:24
дмитрий медведев
северный поток
сша
газ
подрыв
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По его словам, за этот теракт "должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или еще кто-то".Как отметил зампред СБ РФ, ранее США "талдычили", что Россия "оборзела" со своими поставками трубного газа в Европу, из-за которых американский сжиженный природный газ (СПГ) оказывался неконкурентоспособным."В результате произошло то, что произошло. Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом еще и произошел этот взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остается", - констатировал Медведев.Осенью прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".В феврале текущего года американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Газета "Нью-Йорк таймс" в начале текущего месяца со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании "Цайт" тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.Президент РФ Владимир Путин позднее назвал версию, изложенную в "Нью-Йорк таймс", полной чушью. По его словам, взрыв подобного рода могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями.
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дмитрий медведев, северный поток, сша, газ, подрыв
Дмитрий Медведев, Северный поток, США, газ, подрыв

Медведев назвал бенефициара подрыва "Северных потоков"

10:24 23.03.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкИнтервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам
Интервью Премьер-министра РФ Д. Медведева российским телеканалам - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Подрыв "Северных потоков" останется безнаказанным, а конечным бенефициаром этого теракта являются США. Такое мнение высказал 23 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ
По его словам, за этот теракт "должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или еще кто-то".

"Но это в теории. А на самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую. Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар - это Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Медведев.

Как отметил зампред СБ РФ, ранее США "талдычили", что Россия "оборзела" со своими поставками трубного газа в Европу, из-за которых американский сжиженный природный газ (СПГ) оказывался неконкурентоспособным.
"В результате произошло то, что произошло. Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом еще и произошел этот взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остается", - констатировал Медведев.
Осенью прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
В феврале текущего года американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Газета "Нью-Йорк таймс" в начале текущего месяца со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.
В издании "Цайт" тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

Президент РФ Владимир Путин позднее назвал версию, изложенную в "Нью-Йорк таймс", полной чушью. По его словам, взрыв подобного рода могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями.
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 09:23
Поражения ВСУ и "Северные потоки", Харьков — герой, истребители НАТО. Главное на Украине на утро 23 мартаАмериканский журналист Сеймур Херш связал подрыв "Северных потоков" с поражениями Вооружённых сил Украины на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины". Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил передачи Украине западных истребителей
 
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