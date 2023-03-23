Times рассказала о связанном с ЦРУ украинском спецотряде
09:54 23.03.2023 (обновлено: 10:06 23.03.2023)
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
Британская газета Times 23 марта рассказала об украинском полицейском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ
Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", - сказал командующий отрядом.
Большая часть миссий спецотряда заключается в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что США предоставляют Украине разведывательную информацию, используются данные также частных спутников, что ведет к милитаризации космического пространства.
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