Times рассказала о связанном с ЦРУ украинском спецотряде - 23.03.2023 Украина.ру
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Times рассказала о связанном с ЦРУ украинском спецотряде
Times рассказала о связанном с ЦРУ украинском спецотряде - 23.03.2023 Украина.ру
Times рассказала о связанном с ЦРУ украинском спецотряде
Британская газета Times 23 марта рассказала об украинском полицейском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ
2023-03-23T09:54
2023-03-23T10:06
цру
новости
украина
отряды
бомбы
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Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.Большая часть миссий спецотряда заключается в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что США предоставляют Украине разведывательную информацию, используются данные также частных спутников, что ведет к милитаризации космического пространства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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цру, новости, украина, отряды, бомбы
ЦРУ, Новости, Украина, отряды, бомбы

Times рассказала о связанном с ЦРУ украинском спецотряде

09:54 23.03.2023 (обновлено: 10:06 23.03.2023)
 
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
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Британская газета Times 23 марта рассказала об украинском полицейском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ
Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", - сказал командующий отрядом.

Большая часть миссий спецотряда заключается в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что США предоставляют Украине разведывательную информацию, используются данные также частных спутников, что ведет к милитаризации космического пространства.
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