Times рассказала о связанном с ЦРУ украинском спецотряде

"Окно возможностей захлопнется": экс-аналитик ЦРУ назвал три украинские ловушки, угрожающие США Президент США Джо Байден рискует попасть в украинские ловушки, которые могут пошатнуть позиции Вашингтона на международной арене. К такому выводу в своей новой статье для Responsible Statecraft пришел бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб