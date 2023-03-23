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Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю

Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю - 23.03.2023 Украина.ру

Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю

Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 23 марта РИА Новости

2023-03-23T09:15

2023-03-23T09:15

2023-03-23T09:26

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"У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были", – сказал Медведев.По его мнению, уровень этих отношений был лучше даже, когда бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль произносил в 1946 году Фултонскую речь.Считается, что именно с этого выступления британского политика началась холодная война Запада против СССР.В конце февраля президент России Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что Запад ставит перед собой единственную цель в отношении России — уничтожить страну. Он уточнил, что западные страны планируют "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию".

https://ukraina.ru/20230323/1044649081.html

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новости, дмитрий медведев, россия, запад, отношения