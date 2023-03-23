Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю
09:15 23.03.2023 (обновлено: 09:26 23.03.2023)
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 23 марта РИА Новости
"У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были", – сказал Медведев.
По его мнению, уровень этих отношений был лучше даже, когда бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль произносил в 1946 году Фултонскую речь.
Считается, что именно с этого выступления британского политика началась холодная война Запада против СССР.
В конце февраля президент России Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что Запад ставит перед собой единственную цель в отношении России — уничтожить страну. Он уточнил, что западные страны планируют "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию".
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