Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю - 23.03.2023 Украина.ру
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Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю
Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю - 23.03.2023 Украина.ру
Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю
Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 23 марта РИА Новости
2023-03-23T09:15
2023-03-23T09:26
новости
дмитрий медведев
россия
запад
отношения
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"У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были", – сказал Медведев.По его мнению, уровень этих отношений был лучше даже, когда бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль произносил в 1946 году Фултонскую речь.Считается, что именно с этого выступления британского политика началась холодная война Запада против СССР.В конце февраля президент России Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что Запад ставит перед собой единственную цель в отношении России — уничтожить страну. Он уточнил, что западные страны планируют "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию".
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новости, дмитрий медведев, россия, запад, отношения
Новости, Дмитрий Медведев, Россия, Запад, отношения

Медведев назвал отношения России и Запада самыми плохими за всю историю

09:15 23.03.2023 (обновлено: 09:26 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 23 марта РИА Новости
"У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были", – сказал Медведев.
По его мнению, уровень этих отношений был лучше даже, когда бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль произносил в 1946 году Фултонскую речь.
Считается, что именно с этого выступления британского политика началась холодная война Запада против СССР.
В конце февраля президент России Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что Запад ставит перед собой единственную цель в отношении России — уничтожить страну. Он уточнил, что западные страны планируют "раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию".
Владимир Кузнецов интервью
Вчера, 07:18
Владимир Кузнецов: России нужно пугнуть Запад своей ядерной дубинойВ ответ на планы Великобритании поставить ВСУ снаряды с обеденным ураном, России следует провести подземные ядерные испытания, считает экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов
 
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