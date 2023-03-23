Киев спекулирует на теме потолка цен, потому что не понимает механизм его образования - эксперт - 23.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230323/1044656202.html
Киев спекулирует на теме потолка цен, потому что не понимает механизм его образования - эксперт
Киев спекулирует на теме потолка цен, потому что не понимает механизм его образования - эксперт - 23.03.2023 Украина.ру
Киев спекулирует на теме потолка цен, потому что не понимает механизм его образования - эксперт
Попытки Украины спекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть свидетельствует о том, что в Киеве не самого механизма потолка. Такое мнение 23 марта высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев, передает агентство РИА Новости
2023-03-23T09:18
2023-03-23T09:18
новости
нефть
россия
украина
потолок цен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/66/1033386611_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_8db2d4b2095b9bf6138365d82b30b81c.jpg
В среду, 21 марта, журнал Newsweek написал, что советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил снизить лимит цен на российскую нефть до $10-20 за баррель при нынешних $60.Он пояснил, что предельная цена на энергоресурс по решению "Большой семерки" должна устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА), а значит снижение стоимости до $10-30 даже формально невозможно.Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal выступил за предельный порог на текущем уровне.
https://ukraina.ru/20230323/1044653056.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/66/1033386611_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b57ed04e535f6f7f035b1ce0f4accddc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нефть, россия, украина, потолок цен
Новости, нефть, Россия, Украина, потолок цен

Киев спекулирует на теме потолка цен, потому что не понимает механизм его образования - эксперт

09:18 23.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ
В ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Попытки Украины спекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть свидетельствует о том, что в Киеве не самого механизма потолка. Такое мнение 23 марта высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев, передает агентство РИА Новости
В среду, 21 марта, журнал Newsweek написал, что советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил снизить лимит цен на российскую нефть до $10-20 за баррель при нынешних $60.
"Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском, в частности - описание механизма расчета стоимости потолка, и льет воду на мельницу США, которые в принципе хотят избавиться от механизма пересмотра цен, чтобы не заниматься примирением и поиском консенсуса между европейскими странами, между которыми нет консенсуса ни в чем", - сказал эксперт.
Он пояснил, что предельная цена на энергоресурс по решению "Большой семерки" должна устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА), а значит снижение стоимости до $10-30 даже формально невозможно.
Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.
Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".
Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal выступил за предельный порог на текущем уровне.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 07:28
Американский журналист рассказал о причастности Шольца к сокрытию диверсий на "Северных потоках"Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках". Об этом 22 марта сообщил в материале на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник
 
НовостинефтьРоссияУкраинапотолок цен
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния