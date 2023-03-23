Киев спекулирует на теме потолка цен, потому что не понимает механизм его образования - эксперт
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Попытки Украины спекулировать на теме ограничения цен на российскую нефть свидетельствует о том, что в Киеве не самого механизма потолка. Такое мнение 23 марта высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев, передает агентство РИА Новости
В среду, 21 марта, журнал Newsweek написал, что советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил снизить лимит цен на российскую нефть до $10-20 за баррель при нынешних $60.
"Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском, в частности - описание механизма расчета стоимости потолка, и льет воду на мельницу США, которые в принципе хотят избавиться от механизма пересмотра цен, чтобы не заниматься примирением и поиском консенсуса между европейскими странами, между которыми нет консенсуса ни в чем", - сказал эксперт.
Он пояснил, что предельная цена на энергоресурс по решению "Большой семерки" должна устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА), а значит снижение стоимости до $10-30 даже формально невозможно.
Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.
Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка".
Ранее сообщалось, что "Большая семерка" пересмотрит "нефтяной потолок" в марте. В частности, Польша и Литва предлагали снизить его с $60 до $51,45 за баррель. Однако Вашингтон, по информации Wall Street Journal выступил за предельный порог на текущем уровне.
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