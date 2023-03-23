https://ukraina.ru/20230323/1044653056.html
Американский журналист рассказал о причастности Шольца к сокрытию диверсий на "Северных потоках"
Американский журналист рассказал о причастности Шольца к сокрытию диверсий на "Северных потоках" - 23.03.2023 Украина.ру
Американский журналист рассказал о причастности Шольца к сокрытию диверсий на "Северных потоках"
Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках". Об этом 22 марта сообщил в материале на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник
2023-03-23T07:28
2023-03-23T07:28
2023-03-23T07:35
северный поток-2
сеймур херш
олаф шольц
подрыв
диверсия
новости
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По его словам, на сегодняшний день остается открытым вопрос, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее он так или иначе причастен к попыткам Соединенных Штатов утаить сведения, подчеркнул журналист.Херш напомнил, что в начале марта канцлер ФРГ посетил Соединенные Штаты. Его поездка включала только два открытых мероприятия, при этом ни Шольц, ни президент США Джо Байден не проводили пресс-конференции с вопросами от журналистов. Однако, как отметил Херш, позднее стало известно о 80-минутной встрече двух лидеров, на которой большую часть времени не присутствовали даже помощники. По окончании беседы не последовало никаких официальных заявлений, но, по словам источника, имеющего доступ к дипломатическим сведениям, речь шла о "разоблачении темы газопроводов".Херш уточнил, что после встречи лидеров двух стран сотрудникам ЦРУ поручили подготовить прикрытие совместно с разведкой Германии, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию ЧП на "Северных потоках". Как отметил журналист, Байден принял глупое решение о диверсии и теперь вынужден лгать об этом.В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
https://ukraina.ru/20230317/1044456946.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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северный поток-2, сеймур херш, олаф шольц, подрыв, диверсия, новости
Американский журналист рассказал о причастности Шольца к сокрытию диверсий на "Северных потоках"
07:28 23.03.2023 (обновлено: 07:35 23.03.2023)
Канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает попытки Вашингтона скрыть информацию о взрывах на "Северных потоках". Об этом 22 марта сообщил в материале на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник
По его словам, на сегодняшний день остается открытым вопрос, знал ли немецкий политик заранее о диверсии. Тем не менее он так или иначе причастен к попыткам Соединенных Штатов утаить сведения, подчеркнул журналист.
"На данный момент следует отметить, что канцлер Шольц <...> явно с прошлой осени замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море", — написал он.
Херш напомнил, что в начале марта канцлер ФРГ посетил Соединенные Штаты. Его поездка включала только два открытых мероприятия, при этом ни Шольц
, ни президент США Джо Байден
не проводили пресс-конференции с вопросами от журналистов.
Однако, как отметил Херш, позднее стало известно о 80-минутной встрече двух лидеров, на которой большую часть времени не присутствовали даже помощники. По окончании беседы не последовало никаких официальных заявлений, но, по словам источника, имеющего доступ к дипломатическим сведениям, речь шла о "разоблачении темы газопроводов".
Херш уточнил, что после встречи лидеров двух стран сотрудникам ЦРУ поручили подготовить прикрытие совместно с разведкой Германии, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию ЧП на "Северных потоках".
Как отметил журналист, Байден принял глупое решение о диверсии и теперь вынужден лгать об этом.
В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.