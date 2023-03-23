https://ukraina.ru/20230323/1044615290.html

Русская мечта Александра Проханова, окрыленная бабочками

Русская мечта Александра Проханова, окрыленная бабочками - 23.03.2023 Украина.ру

Русская мечта Александра Проханова, окрыленная бабочками

На днях писателю и журналисту Александру Проханову исполнилось 85 лет.

2023-03-23T08:55

2023-03-23T08:55

2023-03-23T08:55

александр алехин

мнения

писатель

юбилей

сми

журналисты

ссср

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044616822_1273:607:2864:1502_1920x0_80_0_0_c97f62c426d697193c6a826da485ed6f.jpg

Мы знакомы четверть века. Александр Андреевич заметил меня по публикациям в газете "Завтра". Одно из немногих изданий в лихие девяностые, которое полностью и всецело поддерживало воюющую российскую армию на Северном Кавказе. В отличие от многих СМИ, располагавшихся в пределах Садового кольца.В те годы отечественная пресса "стреляла" в спину солдатам и офицерам. Информационная составляющая набирала обороты по полной программе, став одним из главных компонентов в локальных конфликтах. А журналисты "Завтра", которую возглавлял Проханов, часто выезжали на передовую: и в первую, и во вторую чеченскую кампанию. Там я сблизился и подружился с Владом Шурыгиным, Василием Прохановым. Они потом и организовывали встречи с ГУРУ русской современной литературы и публицистики. Уже в те годы он был заметен не только на литературном небосклоне, но и в политической жизни страны.Александр Андреевич тяжело переживал распад великой страны под названием СССР. Мне пришлось это зримо прочувствовать уже при первой встречи с ним в его кабинете на Комсомольском проспекте,13, где в свое время располагался Союз писателей РСФСР. В конце 1991 года Советский Союз доживал последние дни. В Москве не было уже обычных ноябрьских торжеств с обязательным атрибутом-военным парадом и демонстрацией трудящихся. Проханов вспомнил тот день: "…я надел три своих советских ордена и пошёл на перекрытую, пустую и мёртвую Красную площадь. Там были турникеты, возле них стояли милиционеры, совсем молодые ребята. Среди них оказались "афганцы". Я попросил их пропустить меня. Ребята немного помялись, посовещались — и открыли турникет. И я прошёл по Красной площади один. Наверно, это был самый высокий момент моей жизни и судьбы. Это была моя ноябрьская демонстрация. Это был мой парад. Я шёл по огромной пустой площади, её брусчатка отливала сталью; я прошёл мимо Мавзолея, у заколоченного входа в который уже не стояли солдаты Почётного караула. Был туманный розовый Кремль, и был флагшток, на котором ещё развевался красный флаг, и был я со своими орденами и с памятью о том священном Параде 1941 года, когда по этой брусчатке шли полки, потом погибавшие под Волоколамском; и с памятью о Параде 1945 года в честь Великой Победы, когда наши солдаты бросали к подножию Мавзолея штандарты поверженных немецких дивизий. Я провёл здесь парад за всех, кто не смог пойти со мной. Это было в момент моего страшного падения и ужаса, я был беспомощен и безволен, я растворился в этой жиже, покрывшей мою страну. Но я собрался, — и это был парад моей Победы, и меня приветствовали мой Генералиссимус и мой Маршал Победы."Я был поражен и восхищен тем, с каким достоинством, искренностью мастер слова произносил своеобразный монолог. Из легкого оцепенения меня вывел Александр Андреевич. Задавал, казалось бы, простые вопросы: интересовался военной журналистикой, газетами (к тому времени я возглавлял газету Северокавказского военного округа), много расспрашивал о моем командире генерале Геннадии Трошеве. Мы с Шурыгиным их и познакомили. Позже знакомство генерала и писателя переросло в крепкую мужскую дружбу. Вскоре Проханов прилетел в Ростов-на-Дону, затем на вертушке мы перебазировались в Ханкалу, где размещался штаб Объединенной группировки войск.Писатель проживал в вагоне бронепоезда, который курсировал из Грозного в Гудермес и обратно. От вагона до штаба идти было недалеко, всего метров триста, но передвигаться приходилось по такой грязище, что у некоторых с ног сваливалась обувь, и они продолжали свой путь босиком. Командующий, несмотря на большую занятость, нашел время встретиться с Прохановым. На вертолёте они пролетели над склонами гор, покрытыми не опавшими за зиму, ржавыми дубами, и на вершине горы опустились на площадку, где находился штаб операции. Вокруг были ущелья, горы и снова ущелья и горы, горы, стоял командирский КУНГ с развёрнутыми антеннами. Генерал из КУНГа командовал операцией: в ущелье, где предположительно находился Басаев, сначала посылал штурмовики, которые бомбили склоны горы, затем вертолёты, что наносили свои воздушные удары, потом шёл спецназ, процеживая ущелье. В командирском КУНГе Трошева располагался видавший "виды" замызганный диван, и на нём — замусоленная, зачитанная до дыр газета "Завтра". Трошев, генералы, офицеры читали "Завтра", Проханов не раз потом подчёркивал эту деталь.Перед отъездом из Ханкалы мы с Прохановым снова выпросили у Трошева вертолет. Командующий улыбнулся и уже серьёзно произнес: "Смотри, Алёхин, за писателя отвечаешь головой",- и снова улыбнулся. Все понимали, что Проханову хотелось проследовать тем маршрутом, каким отряды Басаева уходили из Грозного, когда город был окружён федеральными войсками. Басаеву для выхода оставался узкий коридор вдоль реки Сунжа. Когда боевики выходили, то сели на расставленные минные поля и попали под кинжальный пулемётный огонь. Было много убитых. Сам Басаев потерял в этом сражении ногу.Вертолёт летел вдоль Сунжи, по холодной реке всё ещё плавали нерастаявшие льдины, а вдоль берега валялись ворохи каких-то лохмотьев, разбитые повозки, одеяла, матрасы, рухлядь — всё, что осталось от басаевских частей, разгромленных пулемётами. Казалось, в этом месте по берегу прошёл огромный мусоровоз, и из него выпало всё это окровавленное тряпьё. Садиться было рискованно, потому что там ещё могли оставаться невзорвавшиеся лепестковые мины. Сели на запасную площадку "подскока".Позже Александр Проханов напишет такие строки:Мы прорвались к горящему Шатою.Я жизнью не играл и смерть не выбирал.Имперский черный крест с серебряной каймоюМне прикрепил на грудь усталый генерал.Немного поясню. Будучи Командующим войсками СКВО, генерал Трошев с одобрения Генштаба РФ дал поручение изготовить памятный знак "За службу на Кавказе", точная копия того, которым награждались воины имперской царской армии во время войн на Северном Кавказе два столетия назад. В начале нулевых годов нынешнего века эта награда считается почетной и весомой среди солдат, офицеров, деятелей культуры, принимавших участие и ездивших в зону боевых действий. Хочу напомнить, что Александр Андреевич Проханов побывал и принимал непосредственное участие в 18! конфликтах в разных частях мира. Афганистан, Чечня, в этом ряду.Мне посчастливилось выполнить эту почетную миссию. От имени и по поручению Командующего (он срочно вылетел по неотложным делам), Так, я впервые оказался уже в гостеприимном доме писателя. И снова разговоры, душевные, искренние. И снова Проханов меня поразил. Как-то он обмолвился, что ему больше нравится смотреть на войне, как дымятся стреляющие гаубицы и орудия. Речь почему-то зашла о трубке и сигарном дыме (увлечение многих писателей и не только). А по-настоящему страстным увлечением Проханова были и остаются бабочки, которых он всю жизнь ловил.Бабочка — это охота, считает Проханов. – причем, дело очень рискованное, требующее сил и молодости, ярости и азарта. "Коллекционирование бабочек закончилось, когда я перестал ездить по горячим точкам, потому что это коллекция локальных войн. В основном они проходили в джунглях, саваннах, на берегах тропических рек и болот. Это места, где гнездилось миллиарды восхитительных бабочек. Для людей, наделенных эстетическим чувством мимо них нельзя пройти. И я повторно возвращался и в Никарагуа, и в Кампучию с сачком и наполнял свою коллекцию наряду с блокнотом, который наполнял своими впечатлениями. Поэтому эти бабочки являются военными трофеями. Это не моя личная коллекция, это своеобразная трофейная выставка. Число экземпляров в моей коллекции равняется числу злодеяний людей, умертвивших бабочек. Полагаю, может наступить день, уже после смерти моей, когда кто-нибудь из моих сыновей откроет окно моего дома, отворит стеклянные коробки и бабочки улетят и вернутся в джунгли, саванные, на берега тропических рек – в места своего обитания".А еще наш герой рисует. Причем так, как умеет. По его откровенному признанию, это рисунки наивного человека, поэтому они кажутся такими вычурно примитивные. "Это не стиль, это результат моего неумения, а также результат моего искреннего желания изобразить тот или иной фрагмент моей жизни или моих военных походов," - говорит мастер. Потому справедливо считает, отвечая на вопросы журналистов, что в краску его может вогнать только акварель.Но у Проханова есть еще целая вселенная - литература. И в её мирах герои его романов и повестей бредут, сжимая цевье автомата Калашникова или снайперской винтовки в джунглях и непролазных болотах, пикируют на дворец Дудаева и берут в клещи горный Шатой, стоят насмерть на Саур-Могиле и выкуривают националистов из подземных казематов Азовстали. И в каждом из них кусочек души самого Проханова. В своих "чеченских" романах, например, Александр Проханов, как и Лев Толстой, исследует поведение человека перед лицом смерти. Поэтому оба романа, по утверждению самого автора, "абсолютно толстовские". В тоже время Александр Андреевич подчеркивает: "Толстой так никогда не ездил. Его в севастопольский окоп или на рубку леса забросила офицерская служба, долг, я думаю, он не гонялся за ландшафтами, хотя потом он занимался тюрьмами, острогами, когда писал "Воскресение", изучал, ездил. А у меня в моем творчестве всегда было так: был странный замысел, который часто формировался вокруг явлений значительных, часто катастрофических, и когда этот замысел начинал обретать контуры, какую-то нечеткую зыбкую структуру, я выезжал на ландшафт, и этот ландшафт служил для меня такой кормовой базой, я жадно ел этот материал. В результате либо структура менялась и усложнялась, либо внутри нее появлялись сочные, зримые явления".Эти романы, к слову, получили высокую оценку у настоящих профессионалов. К примеру, мастера слова, еще советских времен, Ганичев и Бондарев, были в восторге. Генералы Квашнин, Трошев, Булгаков (полководцы современных войн) на Северном Кавказе узнали себя в героях Проханова, солдаты и офицеры, воевавшие в Чечне, по сей день считают эти произведения яркими и запоминающимися. Важно отметить, что Проханов постоянно советует (во всяком случае, в беседах со мной), что любому литератору важно оказаться в центре ситуации. Именно здесь, по мнению писателя, складывается "драматическая, стремительно меняющаяся русская ситуация, когда на наших глазах нарождается новое государство, новые откровения".Так происходит в наши дни, когда запылал конфликт на Украине. Мне не раз довелось беседовать на эту тему во время нечастых встреч с писателем. Запомнился еще один монолог Проханова во время учредительного съезда общественного движения "Русская мечта". Привожу почти дословно; Идея единства красных и белых, идея единства русской цивилизации, советской цивилизации, идея империи как высшей формы развития семьи народов — именно эти идеи сегодня фактически стали государственными идеями. У нас официально отсутствует государственная идеология, Конституцией запрещено, но эти идеи, тем не менее, сегодня владеют умами миллионов. И эти идеи были впервые сформулированы внятно и аргументированно и возведены в учение — Прохановым.Великий писатель считает, что русская мечта определяется метафорой храма на холме. Гора русской истории со всеми ее свершениями, со всеми ее откровениями, со всеми ее мучениями, со всеми ее падениями. И на вершине этой горы стоит храм. Не град, не крепость, а храм. Который своими крестами, своими лучами тянется в небо, к небесам, чтобы достичь этого света, и чтобы этот свет снизошел через храм, через эту гору в наши семьи, в наши гарнизоны, чтобы вдохновлял наших певцов, писателей, наших политиков, наших героев.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20210625/1031714058.html

https://ukraina.ru/20220807/1037325009.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

александр алехин, мнения, писатель, юбилей, сми, журналисты, ссср, украина