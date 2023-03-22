https://ukraina.ru/20230322/1044648707.html

Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине

Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине - 22.03.2023 Украина.ру

Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине

Комиссия Минкульта проинспектировала ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл под Артёмовск

2023-03-22T18:00

2023-03-22T18:00

2023-03-22T18:01

хроники

эксклюзив

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Комиссия министерства культуры Украины завершила осмотр Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Как сообщила Украинская православная церковь, члены комиссии в присутствии представителей лавры осматривали мощи печерских угодников и раки, в которых они покоятся, в спокойной рабочей обстановке "безо всяких манипуляций"."Комиссия завершила работу. На каждом объекте были представители монастыря – осмотр проходил в спокойной рабочей обстановке, без манипуляций. <...>. До 16:00 (17:00 по Москве — Ред.) пещеры сегодня будут открыты", - сообщил блюститель Дальних пещер архимандрит Дамиан (Радзиховский).Ближние и Дальние пещеры будут открыты для посещения до 29 марта — срока, к которому Украинская православная церковь должна покинуть лавру, как ранее заявлял министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.В Русской православной церкви прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре."Мощи вскрывают как будто не для "разоблачения церковников", а для надлежащего учета и инвентаризации. Но разве менее кощунственными от этого становятся действия бескультурного министерства культуры, не имеющего уважения к Церкви как многовековой хранительнице народной памяти, а также государственной службы по этнополитике и свободе совести, руководимой потерявшим всякую совесть адептом "научного атеизма" советских времен Виктором Еленским, менее всего уважающим свободу", – заявил РИА "Новости" советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.По его словам, это проходит на фоне показной и фальшивой "декоммунизации". В реальности же, по его мнению, происходит возвращение к практике действий государственных органов периода коммунистического воинствующего безбожия."Кампания по "вскрытию мощей" и превращению их в музейные экспонаты в истории нашей Церкви уже была более ста лет назад, в годы антихристианских гонений, мы это проходили", – добавил Балашов.При этом он отметил, что взывать к украинским властям смысла нет."Взывать к разуму новых гонителей, призывать их не оскорблять верующий народ собственной страны, увещевать, что себе же во вред замахиваются на святыни, — очевидно бесполезно. Но как же не стыдно западным покровителям нынешнего украинского режима, столько лет утверждавшим, что они отстаивают идеалы свободы, а теперь покрывающим и оправдывающим явное попрание этих идеалов?" – подытожил протоиерей.История с Киево-Печерской лаврой уже получила резонанс не только на Украине и в России, но и в Европе.Так, в своём письме главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу епископ Горнокарловацкий Герасим (Сербская православная церковь) попросил его проинформировать своих европейских коллег о том, что на Украине пренебрегают правами и свободами граждан, осуществляется правовое насилие в отношении верующих УПЦ и ведется планомерное уничтожение УПЦ."УПЦ как единая каноническая Церковь страдает от террора, который лишает ее основных прав человека, что также выражено в Хартии основных прав Евросоюза, а именно в Части II, под названием Свободы, статья 10 – свобода мысли, совести и религии", – отметил иерарх Сербской православной церкви.Он заявил, что с начала спецоперации на Украине у УПЦ "насильственными методами или в результате незаконных действий государственных чиновников конфисковано более 250 храмов, около 100 находятся в процессе конфискации"."В парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих запрет или ограничение прав УПЦ. Двенадцать епископов УПЦ лишили гражданства, что является способом для депортаии их за пределы Украины, а также полигоном для возможного лишения гражданства и преследования десятков других священнослужителей УПЦ", – добавил иерарх.Митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская православная церковь), отвечая на письмо митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, отметил, что знал о проблемах УПЦ, но не думал, что борьба за уничтожение Украинской православной церкви имеет такие масштабы."После того как перевели на болгарский язык ваше письмо, мы его опубликовали в церковном сайте Ловчанской епархии, потом оно было опубликовано в ряде других общественных читаемых электронных СМИ, и одной национальной газете Болгарии. После этого было очень много комментарий читателей которые, во-первых, были очень удивлены, что такое возможно в такой демократичной стране, как Украина, и высказывали огромное сочувствие и поддержку каноничной Украинской православной церкви", - заявил митрополит Гавриил.Сам митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинские власти одуматься."Задумывались ли современные нероны о том, что произойдет, если преподобные Киево-Печерские снимут свой молитвенный покров над столицей Украины? Приходило ли им в голову, что усиление гонений на Церковь ведет к разрушительным последствиям для всей страны? Если нет, то я бы посоветовал бы им внимательно прочитать книгу святителя Николая Сербского "Война и Библия". Там все ч'тко и доступно сказано. В частности: "ради добродетели достойных начальников Господь дарует народу мир и благоденствие; ради добродетели начальников Господь отводит нападающих на народ и ему дарует победу; если же начальники возгордятся своею силою, или мудростью, или богатством (что даруется им Богом) и отпадут от Бога, то Господь строго наказывает и начальников, и народ". Исходя из этого, это ещё вопрос - чьим поражением станет лишение УПЦ Киево-Печерской лавры? Ведь известно, что даже малейшее потрясение в духовной сфере является предвестником больших катастроф и бедствий в нашей привычной жизни", - отметил он.Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал мир обратить на происходящие на Украине гонения на каноничную православную церковь, а также на ситуацию с Киево-Печерской лаврой.Визит Зеленского под АртёмовскПрезидент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на артёмовском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область 22 марта."Донецкая область. Передовые позиции украинских военных на Бахмутском (украинское название Артёмовска — Ред.) направлении. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства", - заявил Зеленский.Он также заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Кроме того, Зеленский пообщался с военными и вручил им государственные награды. Так, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины.Вместе с Зеленским посещал военных и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак."Президент наградил военных, мы говорили текущую ситуацию. Бахмут стоит. Силы обороны держат город", - заявил он.Между тем, ранее в этот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о том, что российские силы практически блокировали Артёмовск."Украинский гарнизон в Артёмовске насчитывает порядка десяти тысяч человек", — добавил он.При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьёзную группировку"."Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч [бойцов]", — отметил советник врио главы ДНР.Примечательно, что ранее бойцы группы "Вагнер" заняли завод, на котором ранее во время спецоперации фотографировался Зеленский."Бахмут (Артёмовск). Предприятие Востокмаш возле цеха санитарно-технической арматуры внутри АЗОМа. Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных, а сегодня, 14.03.2023 помещение находится под контролем ЧВК "Вагнер", - сообщалось в группе "Разгрузка Вагнера".Там же были опубликованы фотографии бойцов "Вагнера" на заводе. Бойцы группы "Вагнер" продолжают вести ожесточённые бои в Артёмовске и в его окрестностях.

https://ukraina.ru/20230322/1044626367.html

https://ukraina.ru/20230322/1044611661.html

https://ukraina.ru/20230321/1044604020.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив