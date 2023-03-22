Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине - 22.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230322/1044648707.html
Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине
Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине - 22.03.2023 Украина.ру
Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине
Комиссия Минкульта проинспектировала ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл под Артёмовск
2023-03-22T18:00
2023-03-22T18:01
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044648585_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_9bd7fdd3a61e47f839a70c36abf40824.jpg
Комиссия министерства культуры Украины завершила осмотр Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Как сообщила Украинская православная церковь, члены комиссии в присутствии представителей лавры осматривали мощи печерских угодников и раки, в которых они покоятся, в спокойной рабочей обстановке "безо всяких манипуляций"."Комиссия завершила работу. На каждом объекте были представители монастыря – осмотр проходил в спокойной рабочей обстановке, без манипуляций. &lt;...&gt;. До 16:00 (17:00 по Москве — Ред.) пещеры сегодня будут открыты", - сообщил блюститель Дальних пещер архимандрит Дамиан (Радзиховский).Ближние и Дальние пещеры будут открыты для посещения до 29 марта — срока, к которому Украинская православная церковь должна покинуть лавру, как ранее заявлял министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.В Русской православной церкви прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре."Мощи вскрывают как будто не для "разоблачения церковников", а для надлежащего учета и инвентаризации. Но разве менее кощунственными от этого становятся действия бескультурного министерства культуры, не имеющего уважения к Церкви как многовековой хранительнице народной памяти, а также государственной службы по этнополитике и свободе совести, руководимой потерявшим всякую совесть адептом "научного атеизма" советских времен Виктором Еленским, менее всего уважающим свободу", – заявил РИА "Новости" советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.По его словам, это проходит на фоне показной и фальшивой "декоммунизации". В реальности же, по его мнению, происходит возвращение к практике действий государственных органов периода коммунистического воинствующего безбожия."Кампания по "вскрытию мощей" и превращению их в музейные экспонаты в истории нашей Церкви уже была более ста лет назад, в годы антихристианских гонений, мы это проходили", – добавил Балашов.При этом он отметил, что взывать к украинским властям смысла нет."Взывать к разуму новых гонителей, призывать их не оскорблять верующий народ собственной страны, увещевать, что себе же во вред замахиваются на святыни, — очевидно бесполезно. Но как же не стыдно западным покровителям нынешнего украинского режима, столько лет утверждавшим, что они отстаивают идеалы свободы, а теперь покрывающим и оправдывающим явное попрание этих идеалов?" – подытожил протоиерей.История с Киево-Печерской лаврой уже получила резонанс не только на Украине и в России, но и в Европе.Так, в своём письме главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу епископ Горнокарловацкий Герасим (Сербская православная церковь) попросил его проинформировать своих европейских коллег о том, что на Украине пренебрегают правами и свободами граждан, осуществляется правовое насилие в отношении верующих УПЦ и ведется планомерное уничтожение УПЦ."УПЦ как единая каноническая Церковь страдает от террора, который лишает ее основных прав человека, что также выражено в Хартии основных прав Евросоюза, а именно в Части II, под названием Свободы, статья 10 – свобода мысли, совести и религии", – отметил иерарх Сербской православной церкви.Он заявил, что с начала спецоперации на Украине у УПЦ "насильственными методами или в результате незаконных действий государственных чиновников конфисковано более 250 храмов, около 100 находятся в процессе конфискации"."В парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих запрет или ограничение прав УПЦ. Двенадцать епископов УПЦ лишили гражданства, что является способом для депортаии их за пределы Украины, а также полигоном для возможного лишения гражданства и преследования десятков других священнослужителей УПЦ", – добавил иерарх.Митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская православная церковь), отвечая на письмо митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, отметил, что знал о проблемах УПЦ, но не думал, что борьба за уничтожение Украинской православной церкви имеет такие масштабы."После того как перевели на болгарский язык ваше письмо, мы его опубликовали в церковном сайте Ловчанской епархии, потом оно было опубликовано в ряде других общественных читаемых электронных СМИ, и одной национальной газете Болгарии. После этого было очень много комментарий читателей которые, во-первых, были очень удивлены, что такое возможно в такой демократичной стране, как Украина, и высказывали огромное сочувствие и поддержку каноничной Украинской православной церкви", - заявил митрополит Гавриил.Сам митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинские власти одуматься."Задумывались ли современные нероны о том, что произойдет, если преподобные Киево-Печерские снимут свой молитвенный покров над столицей Украины? Приходило ли им в голову, что усиление гонений на Церковь ведет к разрушительным последствиям для всей страны? Если нет, то я бы посоветовал бы им внимательно прочитать книгу святителя Николая Сербского "Война и Библия". Там все ч'тко и доступно сказано. В частности: "ради добродетели достойных начальников Господь дарует народу мир и благоденствие; ради добродетели начальников Господь отводит нападающих на народ и ему дарует победу; если же начальники возгордятся своею силою, или мудростью, или богатством (что даруется им Богом) и отпадут от Бога, то Господь строго наказывает и начальников, и народ". Исходя из этого, это ещё вопрос - чьим поражением станет лишение УПЦ Киево-Печерской лавры? Ведь известно, что даже малейшее потрясение в духовной сфере является предвестником больших катастроф и бедствий в нашей привычной жизни", - отметил он.Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал мир обратить на происходящие на Украине гонения на каноничную православную церковь, а также на ситуацию с Киево-Печерской лаврой.Визит Зеленского под АртёмовскПрезидент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на артёмовском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область 22 марта."Донецкая область. Передовые позиции украинских военных на Бахмутском (украинское название Артёмовска — Ред.) направлении. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства", - заявил Зеленский.Он также заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Кроме того, Зеленский пообщался с военными и вручил им государственные награды. Так, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины.Вместе с Зеленским посещал военных и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак."Президент наградил военных, мы говорили текущую ситуацию. Бахмут стоит. Силы обороны держат город", - заявил он.Между тем, ранее в этот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о том, что российские силы практически блокировали Артёмовск."Украинский гарнизон в Артёмовске насчитывает порядка десяти тысяч человек", — добавил он.При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьёзную группировку"."Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч [бойцов]", — отметил советник врио главы ДНР.Примечательно, что ранее бойцы группы "Вагнер" заняли завод, на котором ранее во время спецоперации фотографировался Зеленский."Бахмут (Артёмовск). Предприятие Востокмаш возле цеха санитарно-технической арматуры внутри АЗОМа. Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных, а сегодня, 14.03.2023 помещение находится под контролем ЧВК "Вагнер", - сообщалось в группе "Разгрузка Вагнера".Там же были опубликованы фотографии бойцов "Вагнера" на заводе. Бойцы группы "Вагнер" продолжают вести ожесточённые бои в Артёмовске и в его окрестностях.
https://ukraina.ru/20230322/1044626367.html
https://ukraina.ru/20230322/1044611661.html
https://ukraina.ru/20230321/1044604020.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044648585_62:0:989:695_1920x0_80_0_0_09619624a1d8975bef08d7d0b1ee4e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Визит Зеленского под Артёмовск, инспекция мощей. Итоги 22 марта на Украине

18:00 22.03.2023 (обновлено: 18:01 22.03.2023)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украинывизит Владимира Зеленского под Артёмовск
визит Владимира Зеленского под Артёмовск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Комиссия Минкульта проинспектировала ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл под Артёмовск
Комиссия министерства культуры Украины завершила осмотр Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Как сообщила Украинская православная церковь, члены комиссии в присутствии представителей лавры осматривали мощи печерских угодников и раки, в которых они покоятся, в спокойной рабочей обстановке "безо всяких манипуляций".
"Комиссия завершила работу. На каждом объекте были представители монастыря – осмотр проходил в спокойной рабочей обстановке, без манипуляций. <...>. До 16:00 (17:00 по Москве — Ред.) пещеры сегодня будут открыты", - сообщил блюститель Дальних пещер архимандрит Дамиан (Радзиховский).
Ближние и Дальние пещеры будут открыты для посещения до 29 марта — срока, к которому Украинская православная церковь должна покинуть лавру, как ранее заявлял министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В Русской православной церкви прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре.
"Мощи вскрывают как будто не для "разоблачения церковников", а для надлежащего учета и инвентаризации. Но разве менее кощунственными от этого становятся действия бескультурного министерства культуры, не имеющего уважения к Церкви как многовековой хранительнице народной памяти, а также государственной службы по этнополитике и свободе совести, руководимой потерявшим всякую совесть адептом "научного атеизма" советских времен Виктором Еленским, менее всего уважающим свободу", – заявил РИА "Новости" советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
По его словам, это проходит на фоне показной и фальшивой "декоммунизации". В реальности же, по его мнению, происходит возвращение к практике действий государственных органов периода коммунистического воинствующего безбожия.
"Кампания по "вскрытию мощей" и превращению их в музейные экспонаты в истории нашей Церкви уже была более ста лет назад, в годы антихристианских гонений, мы это проходили", – добавил Балашов.
мемориал на кладбище в Тернополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 13:00
Война с мёртвыми, биолаборатории НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 мартаВласти Тернополя захотели перенести братскую могилу советских воинов на пустырь. Американские биолаборатории, работавшие на Украине, были военными объектами НАТО, сообщили в Госдуме. Украинские военные наносят удары по приграничным областям России
При этом он отметил, что взывать к украинским властям смысла нет.
"Взывать к разуму новых гонителей, призывать их не оскорблять верующий народ собственной страны, увещевать, что себе же во вред замахиваются на святыни, — очевидно бесполезно. Но как же не стыдно западным покровителям нынешнего украинского режима, столько лет утверждавшим, что они отстаивают идеалы свободы, а теперь покрывающим и оправдывающим явное попрание этих идеалов?" – подытожил протоиерей.
История с Киево-Печерской лаврой уже получила резонанс не только на Украине и в России, но и в Европе.
Так, в своём письме главе правительства Хорватии Андрею Пленковичу епископ Горнокарловацкий Герасим (Сербская православная церковь) попросил его проинформировать своих европейских коллег о том, что на Украине пренебрегают правами и свободами граждан, осуществляется правовое насилие в отношении верующих УПЦ и ведется планомерное уничтожение УПЦ.

"УПЦ как единая каноническая Церковь страдает от террора, который лишает ее основных прав человека, что также выражено в Хартии основных прав Евросоюза, а именно в Части II, под названием Свободы, статья 10 – свобода мысли, совести и религии", – отметил иерарх Сербской православной церкви.
Он заявил, что с начала спецоперации на Украине у УПЦ "насильственными методами или в результате незаконных действий государственных чиновников конфисковано более 250 храмов, около 100 находятся в процессе конфискации".

"В парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих запрет или ограничение прав УПЦ. Двенадцать епископов УПЦ лишили гражданства, что является способом для депортаии их за пределы Украины, а также полигоном для возможного лишения гражданства и преследования десятков других священнослужителей УПЦ", – добавил иерарх.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 09:22
Предупреждение Путина и Шойгу, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 22 мартаПолитическое и военное руководство отреагировало на планы Великобритании предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном. Севастополь атаковали украинские беспилотники
Митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская православная церковь), отвечая на письмо митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, отметил, что знал о проблемах УПЦ, но не думал, что борьба за уничтожение Украинской православной церкви имеет такие масштабы.
"После того как перевели на болгарский язык ваше письмо, мы его опубликовали в церковном сайте Ловчанской епархии, потом оно было опубликовано в ряде других общественных читаемых электронных СМИ, и одной национальной газете Болгарии. После этого было очень много комментарий читателей которые, во-первых, были очень удивлены, что такое возможно в такой демократичной стране, как Украина, и высказывали огромное сочувствие и поддержку каноничной Украинской православной церкви", - заявил митрополит Гавриил.
Сам митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинские власти одуматься.
"Задумывались ли современные нероны о том, что произойдет, если преподобные Киево-Печерские снимут свой молитвенный покров над столицей Украины? Приходило ли им в голову, что усиление гонений на Церковь ведет к разрушительным последствиям для всей страны? Если нет, то я бы посоветовал бы им внимательно прочитать книгу святителя Николая Сербского "Война и Библия". Там все ч'тко и доступно сказано. В частности: "ради добродетели достойных начальников Господь дарует народу мир и благоденствие; ради добродетели начальников Господь отводит нападающих на народ и ему дарует победу; если же начальники возгордятся своею силою, или мудростью, или богатством (что даруется им Богом) и отпадут от Бога, то Господь строго наказывает и начальников, и народ". Исходя из этого, это ещё вопрос - чьим поражением станет лишение УПЦ Киево-Печерской лавры? Ведь известно, что даже малейшее потрясение в духовной сфере является предвестником больших катастроф и бедствий в нашей привычной жизни", - отметил он.
Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал мир обратить на происходящие на Украине гонения на каноничную православную церковь, а также на ситуацию с Киево-Печерской лаврой.
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 18:00
Боеприпасы с ураном, заседание Ставки. Итоги 21 марта на УкраинеВеликобритания направит на Украину снаряды с обеднённым ураном. Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего
Визит Зеленского под Артёмовск
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на артёмовском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область 22 марта.
"Донецкая область. Передовые позиции украинских военных на Бахмутском (украинское название Артёмовска — Ред.) направлении. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства", - заявил Зеленский.
Он также заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Кроме того, Зеленский пообщался с военными и вручил им государственные награды. Так, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины.
Вместе с Зеленским посещал военных и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Президент наградил военных, мы говорили текущую ситуацию. Бахмут стоит. Силы обороны держат город", - заявил он.
Между тем, ранее в этот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о том, что российские силы практически блокировали Артёмовск.
"Украинский гарнизон в Артёмовске насчитывает порядка десяти тысяч человек", — добавил он.
При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьёзную группировку".
"Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч [бойцов]", — отметил советник врио главы ДНР.
Примечательно, что ранее бойцы группы "Вагнер" заняли завод, на котором ранее во время спецоперации фотографировался Зеленский.
"Бахмут (Артёмовск). Предприятие Востокмаш возле цеха санитарно-технической арматуры внутри АЗОМа. Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных, а сегодня, 14.03.2023 помещение находится под контролем ЧВК "Вагнер", - сообщалось в группе "Разгрузка Вагнера".
Там же были опубликованы фотографии бойцов "Вагнера" на заводе. Бойцы группы "Вагнер" продолжают вести ожесточённые бои в Артёмовске и в его окрестностях.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния