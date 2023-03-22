"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСлитки драгоценных металлов, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Рейтинговое агентство Fitch Solutions сделало прогноз на изменение цены на золото в условиях финансовой нестабильности. По мнению аналитиков с Уолл-стрит, уже в ближайшие недели стоимость драгоценного металла достигнет 2075 долларов за унцию, и этот рост будет долгосрочным
"Я думаю, вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы увидим сильную динамику по золоту. Звезды, похоже, сошлись для золота, и вскоре оно может пробить новые максимумы", — заявил старший рыночный аналитик брокерской компании Oanda Крейг Эрлам.
С ним согласны и другие специалисты с Уолл-стрит. Например, аналитик британской финансовой компании CMC Markets Тина Тенг уверен, что сложившаяся в банковском секторе страны ситуация будет провоцировать очередное ралли цен на золото из-за ослабления доллара США и снижения доходности облигаций.
Согласно данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в 2022 году вырос до 11-летнего максимума благодаря высоким объемам закупок сырья центральными банками. И эксперты прогнозируют дальнейший рост.
"Продолжающаяся скупка золота центральными банками является хорошим сигналом для долгосрочного роста цен", — заключил генеральный директор Wheaton Precious Metals Рэнди Смоллвуд, отметив, что драгметалл, вероятнее всего, вырастет в стоимости до уровня в 2,5 тыс. долларов за унцию к концу текущего года.
В то же время эксперты отмечают, что на фоне роста цена на золото, доллар имеет все шансы на серьезное падение. Поводом к таким оценкам послужило банкротство сразу нескольких американских банков за последние недели. Речь о Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.
Американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что в финансовом секторе США может произойти эффект домино, и другие банки также могут столкнуться с проблемами.
Рынок отреагировал на это "сбросом" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic и Western Alliance, что не лучшим образом сказывается на "самочувствии" указанных финансовых учреждений.
Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так.
"Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.
На этом фоне отдельные экономисты заговорили о том, что Вашингтон рискует не просто остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.
14 марта, 13:02"Даже банкир Гитлера против нас" - американский эксперт предсказал крах США из-за санкций против РоссииВведенные против России санкции оказались "по-настоящему впечатляющими", однако более ста стран не поддержали эти меры, перераспределив финансовые потоки на другие экономические полюсы. Это в итоге приведет к разгрому доллара. К такому выводу в статье для New York Post пришел бывший старший портфельный менеджер в Elliott Management Джей Ньюман