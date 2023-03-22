"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма - 22.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230322/1044648278.html
"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма
"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма - 22.03.2023 Украина.ру
"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма
Рейтинговое агентство Fitch Solutions сделало прогноз на изменение цены на золото в условиях финансовой нестабильности. По мнению аналитиков с Уолл-стрит, уже в ближайшие недели стоимость драгоценного металла достигнет 2075 долларов за унцию, и этот рост будет долгосрочным
2023-03-22T17:50
2023-03-22T17:50
новости
золото
прогноз
цена
финансы
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044646007_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_2f73a10472dca94b5575161ee0d028e4.jpg
С ним согласны и другие специалисты с Уолл-стрит. Например, аналитик британской финансовой компании CMC Markets Тина Тенг уверен, что сложившаяся в банковском секторе страны ситуация будет провоцировать очередное ралли цен на золото из-за ослабления доллара США и снижения доходности облигаций.Согласно данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в 2022 году вырос до 11-летнего максимума благодаря высоким объемам закупок сырья центральными банками. И эксперты прогнозируют дальнейший рост."Продолжающаяся скупка золота центральными банками является хорошим сигналом для долгосрочного роста цен", — заключил генеральный директор Wheaton Precious Metals Рэнди Смоллвуд, отметив, что драгметалл, вероятнее всего, вырастет в стоимости до уровня в 2,5 тыс. долларов за унцию к концу текущего года.В то же время эксперты отмечают, что на фоне роста цена на золото, доллар имеет все шансы на серьезное падение. Поводом к таким оценкам послужило банкротство сразу нескольких американских банков за последние недели. Речь о Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.Американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что в финансовом секторе США может произойти эффект домино, и другие банки также могут столкнуться с проблемами.Рынок отреагировал на это "сбросом" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic и Western Alliance, что не лучшим образом сказывается на "самочувствии" указанных финансовых учреждений.Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так."Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.На этом фоне отдельные экономисты заговорили о том, что Вашингтон рискует не просто остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.
https://ukraina.ru/20230314/1044348114.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044646007_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_cf03345b53e7dd65b23a82b95ae54f80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, золото, прогноз, цена, финансы, доллар
Новости, золото, прогноз, цена, финансы, доллар

"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма

17:50 22.03.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСлитки драгоценных металлов, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Слитки драгоценных металлов, произведенные на предприятии Красцветмет - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Рейтинговое агентство Fitch Solutions сделало прогноз на изменение цены на золото в условиях финансовой нестабильности. По мнению аналитиков с Уолл-стрит, уже в ближайшие недели стоимость драгоценного металла достигнет 2075 долларов за унцию, и этот рост будет долгосрочным
"Я думаю, вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы увидим сильную динамику по золоту. Звезды, похоже, сошлись для золота, и вскоре оно может пробить новые максимумы", — заявил старший рыночный аналитик брокерской компании Oanda Крейг Эрлам.
С ним согласны и другие специалисты с Уолл-стрит. Например, аналитик британской финансовой компании CMC Markets Тина Тенг уверен, что сложившаяся в банковском секторе страны ситуация будет провоцировать очередное ралли цен на золото из-за ослабления доллара США и снижения доходности облигаций.
Согласно данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в 2022 году вырос до 11-летнего максимума благодаря высоким объемам закупок сырья центральными банками. И эксперты прогнозируют дальнейший рост.
"Продолжающаяся скупка золота центральными банками является хорошим сигналом для долгосрочного роста цен", — заключил генеральный директор Wheaton Precious Metals Рэнди Смоллвуд, отметив, что драгметалл, вероятнее всего, вырастет в стоимости до уровня в 2,5 тыс. долларов за унцию к концу текущего года.
В то же время эксперты отмечают, что на фоне роста цена на золото, доллар имеет все шансы на серьезное падение. Поводом к таким оценкам послужило банкротство сразу нескольких американских банков за последние недели. Речь о Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.
Американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что в финансовом секторе США может произойти эффект домино, и другие банки также могут столкнуться с проблемами.
Рынок отреагировал на это "сбросом" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic и Western Alliance, что не лучшим образом сказывается на "самочувствии" указанных финансовых учреждений.
Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так.
"Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.
На этом фоне отдельные экономисты заговорили о том, что Вашингтон рискует не просто остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.
14 марта, 13:02
"Даже банкир Гитлера против нас" - американский эксперт предсказал крах США из-за санкций против РоссииВведенные против России санкции оказались "по-настоящему впечатляющими", однако более ста стран не поддержали эти меры, перераспределив финансовые потоки на другие экономические полюсы. Это в итоге приведет к разгрому доллара. К такому выводу в статье для New York Post пришел бывший старший портфельный менеджер в Elliott Management Джей Ньюман
 
Новостизолотопрогнозценафинансыдоллар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния