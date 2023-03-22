https://ukraina.ru/20230322/1044648278.html

"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма

"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма - 22.03.2023 Украина.ру

"Звезды сошлись": на Уолл-стрит дали прогноз цены на золото на фоне финансового шторма

Рейтинговое агентство Fitch Solutions сделало прогноз на изменение цены на золото в условиях финансовой нестабильности. По мнению аналитиков с Уолл-стрит, уже в ближайшие недели стоимость драгоценного металла достигнет 2075 долларов за унцию, и этот рост будет долгосрочным

2023-03-22T17:50

2023-03-22T17:50

2023-03-22T17:50

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С ним согласны и другие специалисты с Уолл-стрит. Например, аналитик британской финансовой компании CMC Markets Тина Тенг уверен, что сложившаяся в банковском секторе страны ситуация будет провоцировать очередное ралли цен на золото из-за ослабления доллара США и снижения доходности облигаций.Согласно данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в 2022 году вырос до 11-летнего максимума благодаря высоким объемам закупок сырья центральными банками. И эксперты прогнозируют дальнейший рост."Продолжающаяся скупка золота центральными банками является хорошим сигналом для долгосрочного роста цен", — заключил генеральный директор Wheaton Precious Metals Рэнди Смоллвуд, отметив, что драгметалл, вероятнее всего, вырастет в стоимости до уровня в 2,5 тыс. долларов за унцию к концу текущего года.В то же время эксперты отмечают, что на фоне роста цена на золото, доллар имеет все шансы на серьезное падение. Поводом к таким оценкам послужило банкротство сразу нескольких американских банков за последние недели. Речь о Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank.Американская газета New York Times опубликовала опасения экспертов, что в финансовом секторе США может произойти эффект домино, и другие банки также могут столкнуться с проблемами.Рынок отреагировал на это "сбросом" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic и Western Alliance, что не лучшим образом сказывается на "самочувствии" указанных финансовых учреждений.Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так."Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.На этом фоне отдельные экономисты заговорили о том, что Вашингтон рискует не просто остаться без денег на военные вливания в Украину, но и попросту у разбитого корыта. Однако другие эксперты уверены, что США в очередной раз найдут способ перетянуть финансовое одеяло на себя, организовав в новой точке мира вооруженный конфликт.

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новости, золото, прогноз, цена, финансы, доллар