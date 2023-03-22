Неудобное сотрудничество: с кем торговать, а с кем воевать? Марков о выборе КНР. Видео - 22.03.2023 Украина.ру
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Неудобное сотрудничество: с кем торговать, а с кем воевать? Марков о выборе КНР. Видео
Неудобное сотрудничество: с кем торговать, а с кем воевать? Марков о выборе КНР. Видео - 22.03.2023 Украина.ру
Неудобное сотрудничество: с кем торговать, а с кем воевать? Марков о выборе КНР. Видео
Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал визит Украина.ру, 22.03.2023
2023-03-22T17:38
2023-03-22T17:38
видео
сергей марков
россия
украина
сво
китай
си цзиньпин
владимир путин
джо байден
партнерство
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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал визит китайского лидера в Москву, а также рассказал о вариантах перемирия на Украине и их последствиях для США и России: 00:45 – Об основной линии в переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином;08:20 – О несостоявшемся телефонном разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина? 10:50 - Как выглядит картина партнёрства или союза Китая и России? 13:00 - Белый Дом: сейчас не время для перемирия на Украине. Что это значит в буквальном прочтении? 17:15 - Что такое перемирие на Украине для России сейчас?Глава КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.
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видео, сергей марков, россия, украина, сво, китай, си цзиньпин, владимир путин, джо байден, партнерство, перемирие, армия, видео
Видео, Сергей Марков, Россия, Украина, СВО, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Джо Байден, партнерство, перемирие, Армия

Неудобное сотрудничество: с кем торговать, а с кем воевать? Марков о выборе КНР. Видео

17:38 22.03.2023
 
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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал визит китайского лидера в Москву, а также рассказал о вариантах перемирия на Украине и их последствиях для США и России:
00:45 – Об основной линии в переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином;
08:20 – О несостоявшемся телефонном разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина?
10:50 - Как выглядит картина партнёрства или союза Китая и России?
13:00 - Белый Дом: сейчас не время для перемирия на Украине. Что это значит в буквальном прочтении?
17:15 - Что такое перемирие на Украине для России сейчас?
Глава КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.
 
ВидеоСергей МарковРоссияУкраинаСВОКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинДжо БайденпартнерствоперемириеАрмия
 
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