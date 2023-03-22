https://ukraina.ru/20230322/1044647121.html

Вашингтон как главный дебандеризатор Украины

Вашингтон как главный дебандеризатор Украины - 23.03.2023 Украина.ру

Вашингтон как главный дебандеризатор Украины

В некоторых случаях мне кажется, что если бы Америки не было, её надо было бы придумать. Она, как Шурик в "Кавказской пленнице": создаёт, создаёт проблемы, а... Украина.ру, 23.03.2023

2023-03-22T21:34

2023-03-22T21:34

2023-03-23T13:49

ростислав ищенко

мнения

украина

сша

бандеровцы

россия

всу

сво

запад

потери всу

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В некоторых случаях мне кажется, что если бы Америки не было, её надо было бы придумать. Она, как Шурик в "Кавказской пленнице": создаёт, создаёт проблемы, а потом выясняется, что "кто нам мешает, тот нам поможет".Например, с начала нулевых годов текущего века США приступили к операции по политическому захвату и подчинению Украины. Параллельно Вашингтон проводил мероприятия по бандеризации и русофобизации страны. В целом всё получилось. К 2014 году захват Украины и полное подчинение её политических элит были оформлены. Бандеровщина стала ведущей политической силой (остальные могли только объяснять, почему они такие "умные" и "популярные" не могут убрать от власти нацистов, которых "на Украине нет"), а русофобия – основой государственной политики.В том же 2014 году на Украине началась гражданская война бандеровцев с умеренными, а к 2022 году США смогли даже спровоцировать непосредственное военное столкновение Украины с Россией. Причём "умные" и "популярные" украинские политики, отодвинутые бандеровцами от власти и жаждущие к ней вернуться, так и не смогли объяснить, почему нацисты, которых на Украине "нет" или "исчезающе мало", уже год воюют с российской армией и не собираются останавливаться, даже очередное контрнаступление обещают провести. Откуда эти "отсутствующие нацисты" черпают силы для пополнения полумиллионной (а на пике численности почти миллионной) армии?Вроде бы у США всё получилось, все свои планы они реализовали. Но давайте взглянем на предмет под другим углом.США не просто так выбрали именно Украину на роль антироссии. И далеко не только потому, что на Украине жили русские, соответственно, каждый вновь появившийся "украинец" - это исчезнувший русский (двойной эффект). На самом деле США спокойно бы могли и Казахстан на роль антироссии выбрать – там существует сильное националистическое движение. Причём в 90-е оно по накалу русофобии и по охвату населения давало сто очков вперёд украинским националистам.В 2004 году США даже готовы были удовлетвориться антироссией-Грузией. Тогда только закончилась Вторая Чеченская война, Северный Кавказ ещё бурлил и Вашингтон имел основания надеяться, что харизматичный юный Мишико сможет возглавить великий поход народов Северного и Южного Кавказа против Москвы. Тем не менее основная ставка всегда делалась на Украину.Происходило это потому, что Украина была наиболее мощной советской республикой после РСФСР, почти ни в чём, кроме размера территории и численности населения не уступала России, а по некоторым показателям, в том числе по таким важным, как продовольственная безопасность и транзитный потенциал, серьёзно превосходила её. Да и численность населения Украины, с учётом размеров России и необходимости прикрывать и защищать от сильных противников самые отдалённые регионы, вполне соответствовала задаче, которую ставили перед Украиной американцы. В целом, у Киева не должно было возникнуть проблем в вопросе сдерживания Москвы, США рассчитывали очень дёшево, а скорее всего даже с прибылью, удерживать Россию вне Европы при помощи Украины.Повторю, что все свои планы американцы реализовали. И что имеем в сухом остатке?Речь о сдерживании России Украиной уже давно не идёт. Не вопрос даже уцелеет ли сама Украина. Если кто её и может сохранить, то только Россия и только в ущерб своим интересам. Все многолетние американские усилия привели лишь к тому, что сейчас ведётся дискуссия на тему когда и как Украина окончательно исчезнет, между сколькими государствами будут разделены её территории и как будет легитимирован этот раздел. Также дискуссионным является вопрос: что будет делать с бывшими украинскими территориями Россия, и какие проблемы сможет создать Москве необходимость возвращения их к нормальной жизни.Проблема освоения обширных территорий, населённых многочисленным нелояльным населением, действительно могла бы стать неразрешимой для России, но и в этом вопросе США подсуетились помочь.В 1992-94 годах численность населения Украины составляла 52 миллиона человек. Затем оно медленно сокращалось за счёт естественного вымирания. За тридцать лет превышение смертности над рождаемостью составило около 10 миллионов человек. Это значит, что к началу 2020 года на Украине должно было бы проживать около 42-х миллионов человек, а проживало, в лучшем случае, около 32-х (данные хлебного подвоза дают численность реального населения 25-27 миллионов).В результате развязанной американцами войны около 12 миллионов покинули Украину в западном направлении (Европа, Латинская Америка, США, Канада, Израиль), около пяти миллионов в восточном (Россия и другие страны СНГ). Остаток в 10-12 миллионов может показаться преуменьшением, но неспособность Украины, после года боёв и потери убитыми, пленными, умершими от разных причин 150-200 тысяч человек и ещё примерно 100-150 тысяч, ставших негодными к службе, поддерживать численность своей армии, несмотря на тотальную мобилизацию, подтверждает оценку численности населения подконтрольной Киеву территории Украины в 10-12 миллионов.Расчёт прост: мужчины составляют половину от общего числа (6 миллионов) половину от всех мужчин составляют старики и дети, то есть они находятся в возрасте, не подлежащем мобилизации (остаётся три миллиона). Половина от этих трёх миллионов не может быть призвана из-за болезней, а также по причине занятия политических постов, службы в силовых структурах или обладания дефицитной (необходимой для обороны страны) специальностью. Остаётся 1,5 миллиона.В июле прошлого года Зеленский сообщил, что численность ВС Украины достигла 900 тысяч человек. На данный момент, украинские военные оценивают численность ВСУ в 600 тысяч человек, из них 350 тысяч на фронте. Учитывая минимум 400 тысяч выбывших из рядов ВСУ по разным причинам, это значит, что 2/3 доступного мобилизационного ресурса в полтора миллиона уже исчерпаны.Понятно, что в первую очередь на фронт старались отправлять наиболее подготовленных и мотивированных. Так что оставшийся мобилизационный ресурс качественно резко уступает потерянному, К тому же большинство из этих людей совершенно не мотивированы воевать. Этим объясняются как испытываемые Украиной трудности в процесс мобилизации, так и жалобы военных на низкое качество поступающего пополнения и его недостаточность для компенсации потерь. Украина скребёт по дну мобилизационного бочонка.Поскольку с момента получения независимости США имели серьёзное, с начала нулевых годов определяющее влияние на украинскую политику, а с 2014 года уже десятый год руководят ею в ручном режиме, развал украинской экономики, финансов, административной и политической систем, а также украинская демографическая катастрофа – плод американского управления.С одной стороны, для нас это проблема, поскольку Россия получает слабо заселённые неуправляемые территории с уничтоженной в ноль экономикой. С другой, меньше остаётся людей на Украине – меньше бандеровцев, которых надо "перековывать", возвращая им человеческий облик, а это сизифов труд.К тому времени, как война завершится, непосредственные военные потери Украины вполне способны достичь отметки в миллион человек, ещё миллиона 2-3 непримиримых русофобов покинут страну и убегут на Запад после развала фронта. Итого, к концу американского эксперимента на Украине должно остаться 6-8 миллионов человек, из которых примерно половина русских (лояльных России), а остальные конформисты.Фактически сбывается наоборот бандеровский лозунг насчёт украинского или безлюдного Крыма. Под чутким американским руководством Украина смогла за тридцать лет практически преодолеть свою русскость, отказаться от неё. Но ничего не даётся даром. Убив в себе русского украинцы убили в себе человека. Они превратились в перекати-поле без собственной культуры и традиций, готовое прибиться к любой цивилизации, которая согласно их более-менее сытно кормить.С учётом сохранивших свою русскость жителей Украины, ранее перебравшихся в Россию бывших украинских (а ныне российских) граждан, а также жителей освобождённых территорий, включая Крым, Россия приобретёт около пятнадцати миллионов населения (из которых от половины, до 2/3 приобрела уже), остальные растворятся в толерантном европейском человейнике.Остаётся только поблагодарить США, решивших за нас сложный украинский вопрос, своей политикой очистивших южнорусские земли от бандеровских русофобов для новой волны русского заселения. Население Украины будет восстанавливаться медленно (на полное восстановление уйдёт больше столетия), экономика на первых порах существенно упростится и сконцентрируется вокруг сельского хозяйства, разработки полезных ископаемых и обслуживания транзита, включая морские порты. Но для России такой вариант скорее благо, ибо мне не очень понятно, как бы она смогла интегрировать 30-40 миллионов компактно проживающих бандеровцев. А так, нет украинцев, нет проблемы.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230320/1044528229.html

https://ukraina.ru/20230116/1042650498.html

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2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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