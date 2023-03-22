Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах - 22.03.2023 Украина.ру
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Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах
Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах - 22.03.2023 Украина.ру
Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах
Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.
2023-03-22T17:55
2023-03-22T17:55
виктория титова
эксклюзив
уран
британия
эксперты
соцсети
татьяна монтян
михаил чаплыга
снаряды
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Тут же из оборонного ведомства Британии последовал ответ, что это России дезинформирует общественность: "это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", — цитирует Sky News заявление представителя министерства. В чем опасность обедненного урана, какие были прецеденты его применения во время боевых действий и к чему может привести повышение ставок – анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна Монтян увязала враждебную риторику англичан с визитом лидера Китая в Россию: "Визит Си удался. По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина основная часть совместных заявлений состояла из экономических вопросов, что очень даже хорошо. Но нас, конечно же, интересует вопрос о мирных инициативах Китая — и здесь уже можно делать определенные выводы. Начнем с того, что Путин достаточно мудро заявил о созвучности плана Китая по урегулированию конфликта на территории Украины с российской позицией, и что он может быть взят за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Здесь ключевой момент в том, что #Путин отнесся с уважением к позиции и пожеланиям Китая, что, конечно, будет оценено Си Цзиньпином. Вопрос в том, а что там Коллективный Запад в ответ? А Запад решил нанести Китаю еще большее оскорбление, объявив о поставках снарядов с обедненным ураном прямо во время визита Си Цзиньпина в Москву. Этим не преминул воспользоваться Путин, оперативно озвучив эту новость прямо во время совместного выступления с Си Дзиньпином. Путин так прямо и сказал, что делать урановые заявления во время визита с мирными инициативами китайского лидера в Москву крайне неуважительно, и сделал акцент на том, что Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, вынуждая Москву ответить на эти угрозы соответствующим образом.В целом, складывается ощущение, что визит прошел успешно: Си Цзиньпин отправится домой с пониманием, что Коллективный Запад развязал Третью мировую войну, и Китаю просто отсидеться и переждать ее не получится. Ну а как оно будет дальше, — скоро увидим.Политик и журналист Дмитрий Василец уверен, что Запад хочет повышения уровня конфликта: "По поводу озвученных Лондоном поставок танковых снарядов с обеднённым ураном НАТОвским войскам на Украину. Основной проблемой обеднённого урана считается вдыхание его пыли, образовавшейся при разрушении снарядов. В результате удара или взрыва формируется оксид урана, способный попасть внутрь дыхательных путей человека, из-за чего возникает риск возникновения угрозы последствий для здоровья. Заражение территории также присутствует достаточно долго, снаряд отличается высокой проникающей способностью и силой взрыва. Англосаксы, очевидно, хотят повышения уровня конфликта, Путин на такие провокации НАТО заявил: Россия будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".Юрист-международник Кира Сазонова отметила основные примеры применения подобного оружия: "Британия собирается передать Украине снаряды с обедненным ураном. В чем особенность таких боеприпасов?Данный тип снарядов впервые был применен во время операции "Буря в пустыне" в Кувейте в 1991 году. После этого, у части военнослужащих США, Великобритании и Канады были обнаружены странные симптомы: нарушения функций печени и почек, озноб, головные и мышечные боли, у многих позже проявилась онкология. Появился специальный термин "сидром войны в Заливе". После войны на территории бывшей Югославии, где также применялись снаряды с обедненным ураном, появился термин "балканский синдром", обозначающий аномально высокий уровень случаев онкопатологий среди военных США, Италии, Бельгии, Испании и других стран НАТО. Помимо этого, порядка 30 000 снарядов с обедненным ураном, сброшенных войсками НАТО, привели к массовому всплеску онкологических заболеваний среди гражданских лиц. Правительство Италии, Совет Европы, а также различные неправительственные организации выдвигали предложение об объявлении моратория на использование боеприпасов с обедненным ураном, но Великобритания и США категорически отвергли данное предложение. Причина проста - они их активно производят. Опасность снарядов с обедненным ураном основана на воздействии мелкодисперсной урановой пыли, которая сочетает свойства токсического тяжелого металла и радиоактивного вещества. Пыль очень мелкая, и оседает не только на дыхательных путях, но и на всех объектах окружающей среды, в том числе, в воде и на почве".Политолог Юрий Баранчик анализировал, как могут применятся данные снаряды с урановой компонентой: "В новости про поставки Британией Украине снарядов с сердечниками из обедненного урана есть один нюанс. Как эти снаряды планируется применять?Вспомним, что такое этот самый обедненный уран и зачем он нужен. Обедненный уран используется только в бронебойных снарядах, из-за его высокой плотности (19,1 г/см³, для сравнения у железа 7,8 г/см³). Ещё министр вооружений Рейха Альберт Шпеер распорядился использовать уран из-за дефицита вольфрама.Британия передает снаряды для собственных "Челленджеров". Во всяком случае, это было бы логично. У "Челленджера" единственная в НАТО нарезная танковая пушка, вопросы совместимости непонятны. Получается, что Британия передает Киеву снаряды, которые можно использовать только в привязке к "Челленджеру" и только против танков. Фугасное действие у металлического лома отсутствует. Сколько снарядов способна передать Британия? На Украину едет 28 танков, об этом числе сообщалось официально. Поэтому количество бронебойных снарядов с урановым сердечником вряд ли будет большим, чем несколько тысяч. Или даже сотен.Танковые бои в ходе СВО были, но на общем фоне ударов ПТУР, вертолетами, ручными ПТРК, артиллерией и дронами они выглядят, скорее, экзотикой. Поэтому чем помогут Украине снаряды "с ураном" - непонятно.Об экологическом ущербе сказать сложно. Он, без сомнения, есть. Но четких исследований по понятным причинам не проводилось: зачем США подвергать себя риску обвинений в применении ОМП. Химическая токсичность обедненного урана выше, чем радиоактивная опасность, так что риски растут при попадании его в водоемы или при прямом контакте. Известно, что в Ираке было использовано от 275 до 300 тонн обеднённого урана. Причем основное количество было выпущено не из танков, а из 30-мм пушек. В том числе штурмовика А-10 "Тандерболт". На загрязнённых ураном иракских территориях в 3-4 раза увеличилась частота преждевременных родов, врождённых дефектов новорожденных, лейкемии и других видов раковых заболеваний. В броне "Абрамсов", кстати, обедненный уран тоже есть. Что характерно, врождённые нарушения (отсутствие глаз, ушей, сращение пальцев и сосудов и т. д.) обнаружились более чем у 60 % детей, родившихся в семьях американских солдат, воевавших во время конфликта. Американское правительство отклонило все иски заболевших военнослужащих, объясняя это тем, что влияние обеднённого урана на развитие заболеваний не доказано. Обилие детей без глаз и ушей не объяснили.Политический аналитик Михаил Чаплыга предлагает Британии начать учения на своей территории для начала: "Ну вот Лука(шенко) и выдал ответ РФ на обедненный уран...Сказал, что РФ разместит ЯО [ядерное оружие]на границе с РП [Польшей]... Я ж говорил, что глобальный геостратегический баланс - это баланс ПРО и СНВ. Вот Китай+РФ и потребовали убрать ЯО США с неядерных стран... Заявили, что США строит систему глобальной ПРО нарушая баланс... РФ и КНР видимо поступят симметрично, но в СНВ (стратегические наступательные вооружения) и снаряды с ураном лишь повод...Если так, как утверждает Лука(шенко), то немецкое ПРО на восточной границе РП станет бесполезным...И про безопасность тех снарядов... Предлагаю Британии устроить танковые учения под Лондоном. С удовольствием понаблюдаю за парламентскими дебатами. Министру обороны Британии предлагаю выступить с теми же аргументами в защиту учений как формы повышения боеспособности..."
https://ukraina.ru/20230322/1044641893.html
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виктория титова, эксклюзив, уран, британия, эксперты, соцсети, татьяна монтян, михаил чаплыга, снаряды
Виктория Титова, Эксклюзив, уран, Британия, эксперты, соцсети, Татьяна Монтян, Михаил Чаплыга, снаряды

Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах

17:55 22.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Виктория Титова
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Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.
Тут же из оборонного ведомства Британии последовал ответ, что это России дезинформирует общественность: "это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", — цитирует Sky News заявление представителя министерства.
В чем опасность обедненного урана, какие были прецеденты его применения во время боевых действий и к чему может привести повышение ставок – анализировали эксперты в своих соцсетях.
Общественный деятель Татьяна Монтян увязала враждебную риторику англичан с визитом лидера Китая в Россию: "Визит Си удался. По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина основная часть совместных заявлений состояла из экономических вопросов, что очень даже хорошо. Но нас, конечно же, интересует вопрос о мирных инициативах Китая — и здесь уже можно делать определенные выводы.
Начнем с того, что Путин достаточно мудро заявил о созвучности плана Китая по урегулированию конфликта на территории Украины с российской позицией, и что он может быть взят за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Здесь ключевой момент в том, что #Путин отнесся с уважением к позиции и пожеланиям Китая, что, конечно, будет оценено Си Цзиньпином. Вопрос в том, а что там Коллективный Запад в ответ? А Запад решил нанести Китаю еще большее оскорбление, объявив о поставках снарядов с обедненным ураном прямо во время визита Си Цзиньпина в Москву.
Этим не преминул воспользоваться Путин, оперативно озвучив эту новость прямо во время совместного выступления с Си Дзиньпином. Путин так прямо и сказал, что делать урановые заявления во время визита с мирными инициативами китайского лидера в Москву крайне неуважительно, и сделал акцент на том, что Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, вынуждая Москву ответить на эти угрозы соответствующим образом.
В целом, складывается ощущение, что визит прошел успешно: Си Цзиньпин отправится домой с пониманием, что Коллективный Запад развязал Третью мировую войну, и Китаю просто отсидеться и переждать ее не получится. Ну а как оно будет дальше, — скоро увидим.
Андрей Суздальцев интервью
22 марта, 16:49
Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для КиеваЗапад думает, что Россия побоится использовать ядерное оружие, поэтому прибегает к разного рода провокациям, считает политолог Андрей Суздальцев
Политик и журналист Дмитрий Василец уверен, что Запад хочет повышения уровня конфликта: "По поводу озвученных Лондоном поставок танковых снарядов с обеднённым ураном НАТОвским войскам на Украину. Основной проблемой обеднённого урана считается вдыхание его пыли, образовавшейся при разрушении снарядов. В результате удара или взрыва формируется оксид урана, способный попасть внутрь дыхательных путей человека, из-за чего возникает риск возникновения угрозы последствий для здоровья.
Заражение территории также присутствует достаточно долго, снаряд отличается высокой проникающей способностью и силой взрыва. Англосаксы, очевидно, хотят повышения уровня конфликта, Путин на такие провокации НАТО заявил: Россия будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 13:04
Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит РоссияБритания анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру
Юрист-международник Кира Сазонова отметила основные примеры применения подобного оружия: "Британия собирается передать Украине снаряды с обедненным ураном.
В чем особенность таких боеприпасов?
Данный тип снарядов впервые был применен во время операции "Буря в пустыне" в Кувейте в 1991 году.
После этого, у части военнослужащих США, Великобритании и Канады были обнаружены странные симптомы: нарушения функций печени и почек, озноб, головные и мышечные боли, у многих позже проявилась онкология. Появился специальный термин "сидром войны в Заливе".
После войны на территории бывшей Югославии, где также применялись снаряды с обедненным ураном, появился термин "балканский синдром", обозначающий аномально высокий уровень случаев онкопатологий среди военных США, Италии, Бельгии, Испании и других стран НАТО.
Помимо этого, порядка 30 000 снарядов с обедненным ураном, сброшенных войсками НАТО, привели к массовому всплеску онкологических заболеваний среди гражданских лиц.
Правительство Италии, Совет Европы, а также различные неправительственные организации выдвигали предложение об объявлении моратория на использование боеприпасов с обедненным ураном, но Великобритания и США категорически отвергли данное предложение. Причина проста - они их активно производят.
Опасность снарядов с обедненным ураном основана на воздействии мелкодисперсной урановой пыли, которая сочетает свойства токсического тяжелого металла и радиоактивного вещества. Пыль очень мелкая, и оседает не только на дыхательных путях, но и на всех объектах окружающей среды, в том числе, в воде и на почве".
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 15:28
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураномРоссия не оставит без ответа возможную передачу Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства
Политолог Юрий Баранчик анализировал, как могут применятся данные снаряды с урановой компонентой: "В новости про поставки Британией Украине снарядов с сердечниками из обедненного урана есть один нюанс. Как эти снаряды планируется применять?
Вспомним, что такое этот самый обедненный уран и зачем он нужен. Обедненный уран используется только в бронебойных снарядах, из-за его высокой плотности (19,1 г/см³, для сравнения у железа 7,8 г/см³).
Ещё министр вооружений Рейха Альберт Шпеер распорядился использовать уран из-за дефицита вольфрама.
Британия передает снаряды для собственных "Челленджеров". Во всяком случае, это было бы логично. У "Челленджера" единственная в НАТО нарезная танковая пушка, вопросы совместимости непонятны.
Получается, что Британия передает Киеву снаряды, которые можно использовать только в привязке к "Челленджеру" и только против танков. Фугасное действие у металлического лома отсутствует. Сколько снарядов способна передать Британия? На Украину едет 28 танков, об этом числе сообщалось официально. Поэтому количество бронебойных снарядов с урановым сердечником вряд ли будет большим, чем несколько тысяч. Или даже сотен.
Танковые бои в ходе СВО были, но на общем фоне ударов ПТУР, вертолетами, ручными ПТРК, артиллерией и дронами они выглядят, скорее, экзотикой. Поэтому чем помогут Украине снаряды "с ураном" - непонятно.
Об экологическом ущербе сказать сложно. Он, без сомнения, есть. Но четких исследований по понятным причинам не проводилось: зачем США подвергать себя риску обвинений в применении ОМП. Химическая токсичность обедненного урана выше, чем радиоактивная опасность, так что риски растут при попадании его в водоемы или при прямом контакте. Известно, что в Ираке было использовано от 275 до 300 тонн обеднённого урана. Причем основное количество было выпущено не из танков, а из 30-мм пушек. В том числе штурмовика А-10 "Тандерболт". На загрязнённых ураном иракских территориях в 3-4 раза увеличилась частота преждевременных родов, врождённых дефектов новорожденных, лейкемии и других видов раковых заболеваний.
В броне "Абрамсов", кстати, обедненный уран тоже есть. Что характерно, врождённые нарушения (отсутствие глаз, ушей, сращение пальцев и сосудов и т. д.) обнаружились более чем у 60 % детей, родившихся в семьях американских солдат, воевавших во время конфликта. Американское правительство отклонило все иски заболевших военнослужащих, объясняя это тем, что влияние обеднённого урана на развитие заболеваний не доказано. Обилие детей без глаз и ушей не объяснили.
22 марта, 14:03
Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине Возможное применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном будет являться военным преступлением с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил 22 марта РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году
Политический аналитик Михаил Чаплыга предлагает Британии начать учения на своей территории для начала: "Ну вот Лука(шенко) и выдал ответ РФ на обедненный уран...
Сказал, что РФ разместит ЯО [ядерное оружие]на границе с РП [Польшей]... Я ж говорил, что глобальный геостратегический баланс - это баланс ПРО и СНВ. Вот Китай+РФ и потребовали убрать ЯО США с неядерных стран... Заявили, что США строит систему глобальной ПРО нарушая баланс... РФ и КНР видимо поступят симметрично, но в СНВ (стратегические наступательные вооружения) и снаряды с ураном лишь повод...
Если так, как утверждает Лука(шенко), то немецкое ПРО на восточной границе РП станет бесполезным...И про безопасность тех снарядов... Предлагаю Британии устроить танковые учения под Лондоном. С удовольствием понаблюдаю за парламентскими дебатами. Министру обороны Британии предлагаю выступить с теми же аргументами в защиту учений как формы повышения боеспособности..."
 
Виктория ТитоваЭксклюзивуранБританияэкспертысоцсетиТатьяна МонтянМихаил Чаплыгаснаряды
 
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