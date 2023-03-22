https://ukraina.ru/20230322/1044644822.html
"Не все в порядке с головой": депутат Госдумы ответила на заочный приговор на Украине
"Не все в порядке с головой": депутат Госдумы ответила на заочный приговор на Украине - 22.03.2023 Украина.ру
"Не все в порядке с головой": депутат Госдумы ответила на заочный приговор на Украине
Депутат Государственной Думы, зампредседателя парламентского комитета по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко отреагировала на заочный приговор, который был вынесен в отношении нее на Украине. Ее слова приводит 22 марта Lenta.ru
2023-03-22T17:24
2023-03-22T17:24
2023-03-22T17:24
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депутат
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Накануне украинский суд приговорил Пивненко и еще 19 ее коллег по нижней палате российского парламента были заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущество. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" этой Украины.В феврале прошлого года они поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. В том же месяце они проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР.Пивненко заявила, что подобные действия Украины большая честь для нее. "Если у кого-то не все в порядке с головой, то это не мои проблемы. Мне пофиг, что они там решили. Я гражданка Российской Федерации и нахожусь под защитой своего государства", - сказала она.В настоящий момент украинское следствие разрабатывает аналогичное уголовное дело против еще 44 депутатов Госдумы.
https://ukraina.ru/20230322/1044642164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, госдума, украина, суд, приговор
Новости, депутат, Госдума, Украина, Суд, приговор
"Не все в порядке с головой": депутат Госдумы ответила на заочный приговор на Украине
Депутат Государственной Думы, зампредседателя парламентского комитета по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко отреагировала на заочный приговор, который был вынесен в отношении нее на Украине. Ее слова приводит 22 марта Lenta.ru
Накануне украинский суд приговорил Пивненко и еще 19 ее коллег по нижней палате российского парламента были заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущество. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" этой Украины.
В феврале прошлого года они поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. В том же месяце они проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР.
Пивненко заявила, что подобные действия Украины большая честь для нее.
"Если у кого-то не все в порядке с головой, то это не мои проблемы. Мне пофиг, что они там решили. Я гражданка Российской Федерации и нахожусь под защитой своего государства", - сказала она.
В настоящий момент украинское следствие разрабатывает аналогичное уголовное дело против еще 44 депутатов Госдумы.