https://ukraina.ru/20230322/1044644360.html

Не могут остановиться: в ЕС стартовало обсуждение новых санкций против России

Не могут остановиться: в ЕС стартовало обсуждение новых санкций против России - 22.03.2023 Украина.ру

Не могут остановиться: в ЕС стартовало обсуждение новых санкций против России

В Европейском союзе начали обсуждение следующего - одиннадцатого - пакета санкций против России. Однако конкретные меры пока не предложены. Об этом в среду, 22 марта, написало агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник

2023-03-22T16:41

2023-03-22T16:41

2023-03-22T16:41

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Он подтвердил, что несмотря на планы Евросоюза остановиться на десяти санкционных пакетах, обеспечивая их дальнейшее функционирование, в ЕС все же приняли решение расширить список ограничений еще раз.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Приняты уже десять пакетов ограничений во всех возможных секторах экономики. Однако пока главными пострадавшими остаются жители западных стран, где выросли коммунальные платежи и цены, а уровень жизни в целом упал.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей по всему миру.Несколько дней назад бывший старший портфельный менеджер в Elliott Management Джей Ньюман в статье для New York Post написал, что дальнейшее закручивание санкционных гаек может привести к снижению спроса на доллар, и как следствие, полной утраты Вашингтоном своего влияния на мировой арене.

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