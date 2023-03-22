Не могут остановиться: в ЕС стартовало обсуждение новых санкций против России
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
В Европейском союзе начали обсуждение следующего - одиннадцатого - пакета санкций против России. Однако конкретные меры пока не предложены. Об этом в среду, 22 марта, написало агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник
"Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами - членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что несмотря на планы Евросоюза остановиться на десяти санкционных пакетах, обеспечивая их дальнейшее функционирование, в ЕС все же приняли решение расширить список ограничений еще раз.
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