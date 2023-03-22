https://ukraina.ru/20230322/1044643616.html

"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"

"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков" - 22.03.2023 Украина.ру

"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"

Американский журналист Сеймур Херш 22 марта обнародовал вторую часть своего расследования по взрывам на газопроводах "Северный поток". В ней он утверждает, что спецслужбы США и Германии совместно готовили "легенду прикрытия", чтобы отвести подозрения от Соединенных Штатов. Материал опубликован на платформе Substrack

2023-03-22T16:23

2023-03-22T16:23

2023-03-22T16:23

новости

сеймур херш

северный поток

теракт

джо байден

олаф шольц

расследование

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В середине марта Херш представил первую часть расследования по взрывам на "Северных потоках", которые произошло 26 сентября 2022 года. Он сослался на некого источника, который сообщил, что за терактом в Балтийском море стоят США, чьи водолазы осуществили подрыв при содействии Норвегии. В новом материале, озаглавленном "Прикрытие", журналист также ссылается на анонимного источника, обладающим "доступом к дипломатической информации".По его данным, в ходе состоявшемся в марте этого года визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, он на закрытой 80-минутной встрече обсудил с президентом Джо Байденом ситуацию с "Северными потоками". После этого разговора, утверждает Херш, ЦРУ получило задание подготовить совместно с немецкими коллегами "легенду прикрытия", альтернативную версию произошедшего с целью отвести подозрения от Соединенных Штатов. Ранее западные СМИ распространили версию, согласно которой к теракту на газопроводах причастна неназванная "проукраинская группа". Операцию по подрыву трубопроводов "Северных потоков" не могли провести любители. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру ранее высказал член Союза десантников Крыма, исследователь моря, спортсмен - дайвер, член Крымского дайвинг - центра "ВарягЪ" Дмитрий ДжигаловОперацию по подрыву газопроводов "Северных потоков" на дне Балтийского моря не могли провести водолазы-любители или частные лица, убежден эксперт.

https://ukraina.ru/20230314/1044312604.html

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новости, сеймур херш, северный поток, теракт, джо байден, олаф шольц, расследование