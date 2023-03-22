https://ukraina.ru/20230322/1044643616.html
"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"
"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков" - 22.03.2023 Украина.ру
"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"
Американский журналист Сеймур Херш 22 марта обнародовал вторую часть своего расследования по взрывам на газопроводах "Северный поток". В ней он утверждает, что спецслужбы США и Германии совместно готовили "легенду прикрытия", чтобы отвести подозрения от Соединенных Штатов. Материал опубликован на платформе Substrack
2023-03-22T16:23
2023-03-22T16:23
2023-03-22T16:23
новости
сеймур херш
северный поток
теракт
джо байден
олаф шольц
расследование
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В середине марта Херш представил первую часть расследования по взрывам на "Северных потоках", которые произошло 26 сентября 2022 года. Он сослался на некого источника, который сообщил, что за терактом в Балтийском море стоят США, чьи водолазы осуществили подрыв при содействии Норвегии. В новом материале, озаглавленном "Прикрытие", журналист также ссылается на анонимного источника, обладающим "доступом к дипломатической информации".По его данным, в ходе состоявшемся в марте этого года визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, он на закрытой 80-минутной встрече обсудил с президентом Джо Байденом ситуацию с "Северными потоками". После этого разговора, утверждает Херш, ЦРУ получило задание подготовить совместно с немецкими коллегами "легенду прикрытия", альтернативную версию произошедшего с целью отвести подозрения от Соединенных Штатов. Ранее западные СМИ распространили версию, согласно которой к теракту на газопроводах причастна неназванная "проукраинская группа". Операцию по подрыву трубопроводов "Северных потоков" не могли провести любители. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру ранее высказал член Союза десантников Крыма, исследователь моря, спортсмен - дайвер, член Крымского дайвинг - центра "ВарягЪ" Дмитрий ДжигаловОперацию по подрыву газопроводов "Северных потоков" на дне Балтийского моря не могли провести водолазы-любители или частные лица, убежден эксперт.
https://ukraina.ru/20230314/1044312604.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сеймур херш, северный поток, теракт, джо байден, олаф шольц, расследование
Новости, Сеймур Херш, Северный поток, теракт, Джо Байден, Олаф Шольц, Расследование
"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"
Американский журналист Сеймур Херш 22 марта обнародовал вторую часть своего расследования по взрывам на газопроводах "Северный поток". В ней он утверждает, что спецслужбы США и Германии совместно готовили "легенду прикрытия", чтобы отвести подозрения от Соединенных Штатов. Материал опубликован на платформе Substrack
В середине марта Херш представил первую часть расследования по взрывам на "Северных потоках", которые произошло 26 сентября 2022 года. Он сослался на некого источника, который сообщил, что за терактом в Балтийском море стоят США, чьи водолазы осуществили подрыв при содействии Норвегии.
В новом материале, озаглавленном "Прикрытие", журналист также ссылается на анонимного источника, обладающим "доступом к дипломатической информации".
По его данным, в ходе состоявшемся в марте этого года визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, он на закрытой 80-минутной встрече обсудил с президентом Джо Байденом ситуацию с "Северными потоками".
После этого разговора, утверждает Херш, ЦРУ получило задание подготовить совместно с немецкими коллегами "легенду прикрытия", альтернативную версию произошедшего с целью отвести подозрения от Соединенных Штатов.
"По словам разведывательного сообщества, агентство (ЦРУ - ред. ) должно было "дать толчок системе", чтобы опровергнуть утверждение о том, что Байден приказал уничтожить трубопроводы", - говорится в статье.
Ранее западные СМИ распространили версию, согласно которой к теракту на газопроводах причастна неназванная "проукраинская группа".
Операцию по подрыву трубопроводов "Северных потоков" не могли провести любители. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру ранее высказал член Союза десантников Крыма, исследователь моря, спортсмен - дайвер, член Крымского дайвинг - центра "ВарягЪ" Дмитрий Джигалов
Операцию по подрыву газопроводов "Северных потоков" на дне Балтийского моря не могли провести водолазы-любители или частные лица, убежден эксперт.