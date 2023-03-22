"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков" - 22.03.2023 Украина.ру
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"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"
"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков" - 22.03.2023 Украина.ру
"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"
Американский журналист Сеймур Херш 22 марта обнародовал вторую часть своего расследования по взрывам на газопроводах "Северный поток". В ней он утверждает, что спецслужбы США и Германии совместно готовили "легенду прикрытия", чтобы отвести подозрения от Соединенных Штатов. Материал опубликован на платформе Substrack
2023-03-22T16:23
2023-03-22T16:23
новости
сеймур херш
северный поток
теракт
джо байден
олаф шольц
расследование
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В середине марта Херш представил первую часть расследования по взрывам на "Северных потоках", которые произошло 26 сентября 2022 года. Он сослался на некого источника, который сообщил, что за терактом в Балтийском море стоят США, чьи водолазы осуществили подрыв при содействии Норвегии. В новом материале, озаглавленном "Прикрытие", журналист также ссылается на анонимного источника, обладающим "доступом к дипломатической информации".По его данным, в ходе состоявшемся в марте этого года визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, он на закрытой 80-минутной встрече обсудил с президентом Джо Байденом ситуацию с "Северными потоками". После этого разговора, утверждает Херш, ЦРУ получило задание подготовить совместно с немецкими коллегами "легенду прикрытия", альтернативную версию произошедшего с целью отвести подозрения от Соединенных Штатов. Ранее западные СМИ распространили версию, согласно которой к теракту на газопроводах причастна неназванная "проукраинская группа". Операцию по подрыву трубопроводов "Северных потоков" не могли провести любители. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру ранее высказал член Союза десантников Крыма, исследователь моря, спортсмен - дайвер, член Крымского дайвинг - центра "ВарягЪ" Дмитрий ДжигаловОперацию по подрыву газопроводов "Северных потоков" на дне Балтийского моря не могли провести водолазы-любители или частные лица, убежден эксперт.
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новости, сеймур херш, северный поток, теракт, джо байден, олаф шольц, расследование
Новости, Сеймур Херш, Северный поток, теракт, Джо Байден, Олаф Шольц, Расследование

"Прикрытие": Херш опубликовал вторую часть расследования по подрывам "Северных потоков"

16:23 22.03.2023
 
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy StudiesСеймур Херш
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy Studies
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Американский журналист Сеймур Херш 22 марта обнародовал вторую часть своего расследования по взрывам на газопроводах "Северный поток". В ней он утверждает, что спецслужбы США и Германии совместно готовили "легенду прикрытия", чтобы отвести подозрения от Соединенных Штатов. Материал опубликован на платформе Substrack
В середине марта Херш представил первую часть расследования по взрывам на "Северных потоках", которые произошло 26 сентября 2022 года. Он сослался на некого источника, который сообщил, что за терактом в Балтийском море стоят США, чьи водолазы осуществили подрыв при содействии Норвегии.
В новом материале, озаглавленном "Прикрытие", журналист также ссылается на анонимного источника, обладающим "доступом к дипломатической информации".
По его данным, в ходе состоявшемся в марте этого года визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, он на закрытой 80-минутной встрече обсудил с президентом Джо Байденом ситуацию с "Северными потоками".
После этого разговора, утверждает Херш, ЦРУ получило задание подготовить совместно с немецкими коллегами "легенду прикрытия", альтернативную версию произошедшего с целью отвести подозрения от Соединенных Штатов.

"По словам разведывательного сообщества, агентство (ЦРУ - ред. ) должно было "дать толчок системе", чтобы опровергнуть утверждение о том, что Байден приказал уничтожить трубопроводы", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ распространили версию, согласно которой к теракту на газопроводах причастна неназванная "проукраинская группа".
Операцию по подрыву трубопроводов "Северных потоков" не могли провести любители. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру ранее высказал член Союза десантников Крыма, исследователь моря, спортсмен - дайвер, член Крымского дайвинг - центра "ВарягЪ" Дмитрий Джигалов
Операцию по подрыву газопроводов "Северных потоков" на дне Балтийского моря не могли провести водолазы-любители или частные лица, убежден эксперт.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 06:00
"Это не мы". Новый сценарий подводного теракта на "Северных потоках" напугал Джо Байдена - полковник ФСБСценарий теракта на "Северных потоках" напугал администрацию президента США Джо Байдена. Ни один представитель института власти не возьмет ответственность за масштабную диверсию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач
 
НовостиСеймур ХершСеверный потоктерактДжо БайденОлаф ШольцРасследование
 
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