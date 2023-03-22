Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях
© © AP Photo / LibkosВСУ
© © AP Photo / Libkos
На южнодонецком и запорожском направлениях российская группировка "Восток" за сутки уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных. Информацию об этом обнародовало 22 марта Минобороны РФ
"Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Сообщается также, что в районе Зализничного уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.
В среду, 22 марта, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные практически блокировали Артемовск.
При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку". Речь идет о нескольких тысячах, а возможно, и десятках тысяч бойцов.
На прошлой неделе Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, освобождено около 70% города.
Бои за город продолжаются.
22 марта, 15:19Лавров назвал серьезным наращиванием эскалации поставки ВСУ снарядов с обедненным ураномМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что передача Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине станет еще одним шагом на пути к эскалации. Его словам прозвучали 22 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи