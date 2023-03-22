Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях - 22.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230322/1044643114.html
Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях - 22.03.2023 Украина.ру
Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях
На южнодонецком и запорожском направлениях российская группировка "Восток" за сутки уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных. Информацию об этом обнародовало 22 марта Минобороны РФ
2023-03-22T16:32
2023-03-22T16:32
новости
потери
всу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044057013_3:0:600:336_1920x0_80_0_0_28acbe86280ff8a9384e2e960bf45e49.png
Сообщается также, что в районе Зализничного уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.В среду, 22 марта, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные практически блокировали Артемовск.При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку". Речь идет о нескольких тысячах, а возможно, и десятках тысяч бойцов.На прошлой неделе Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, освобождено около 70% города.Бои за город продолжаются.
https://ukraina.ru/20230322/1044639686.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044057013_152:0:600:336_1920x0_80_0_0_3b65386610c67b388fd5a0b41dca4d75.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, потери, всу, минобороны рф
Новости, потери, ВСУ, Минобороны РФ

Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях

16:32 22.03.2023
 
© © AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ
© © AP Photo / Libkos
Читать в
На южнодонецком и запорожском направлениях российская группировка "Восток" за сутки уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных. Информацию об этом обнародовало 22 марта Минобороны РФ
"Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Сообщается также, что в районе Зализничного уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.
В среду, 22 марта, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные практически блокировали Артемовск.
При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку". Речь идет о нескольких тысячах, а возможно, и десятках тысяч бойцов.
На прошлой неделе Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, освобождено около 70% города.
Бои за город продолжаются.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 15:19
Лавров назвал серьезным наращиванием эскалации поставки ВСУ снарядов с обедненным ураномМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что передача Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине станет еще одним шагом на пути к эскалации. Его словам прозвучали 22 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи
 
НовостипотериВСУМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
08:18Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции
Лента новостейМолния