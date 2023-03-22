https://ukraina.ru/20230322/1044643114.html

Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях - 22.03.2023 Украина.ру

Минобороны обнародовало потери ВСУ на двух направлениях

На южнодонецком и запорожском направлениях российская группировка "Восток" за сутки уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных. Информацию об этом обнародовало 22 марта Минобороны РФ

2023-03-22T16:32

2023-03-22T16:32

2023-03-22T16:32

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Сообщается также, что в районе Зализничного уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.В среду, 22 марта, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные практически блокировали Артемовск.При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку". Речь идет о нескольких тысячах, а возможно, и десятках тысяч бойцов.На прошлой неделе Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, освобождено около 70% города.Бои за город продолжаются.

https://ukraina.ru/20230322/1044639686.html

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новости, потери, всу, минобороны рф