https://ukraina.ru/20230322/1044642545.html

Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта

Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта - 22.03.2023 Украина.ру

Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта

Украина.ру, 22.03.2023

2023-03-22T17:41

2023-03-22T17:41

2023-03-22T17:41

эксклюзив

украина

мир

сша

китай

польша

фермеры

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В чужом глазу США соломину видят, в своём — бревна не замечают"Китай всегда призывал к примирению и переговорам. США заявляют, что позицию КНР нельзя назвать справедливой. Разве справедливо непрерывно поставлять оружие на поле боя? Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Не уж то справедливо дать кризису охватить весь мир?" – заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Днём ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Вашингтон не рассматривает Китай как беспристрастного участника в контексте конфликта на Украине, поскольку он не осудил РФ за проведение специальной военной операции, не отказался от импорта российских энергоносителей, а председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву, но ни разу не поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским."Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай", - подчеркнул Вэньбинь.Роль Китая в решении украинского кризисаЧто касается роли самого Китая в урегулировании украинского кризиса, эксперты, опрошенные изданием South China Morning Post, рассматривают выдвинутую Пекином мирную инициативу как возможную попытку противостоять критике относительно поддержки России и "показать, что вместо этого он поддерживает мир".Из-за непрозвучавшей критики действий Москвы и призыва вывести войска с территории Украины Запад может расценить мирный план Китая как пророссийский, пишет South China Morning Post.Сам Китай реалистично оценивает, чего может добиться по украинскому вопросу, и ожидает не мгновенного прекращения огня, а консенсуса, который устроил был все стороны, отмечает профессор международных отношений Народного университета Ван Ивэй."Исход (украинского конфликта – ред.) пока не ясен. Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой. Он также не станет выдвигать каких-то нереалистичных требований относительно территорий и вывода войск", - считает он.Украинские работники для польских фермеров на вес золотаСитуация на Украине создаёт не только угрозу глобальной безопасности, но и сложности в обыденных процессах отдельных стран. Так, в Польше возник риск потери урожая овощей в этом году из-за нехватки рабочих рук на фермах, раньше эту нишу занимали украинцы."Работники из Азии и Африки нужны всё больше, в частности, из-за того, что в прошлом году из Польши уехали многие мужчины с Украины, которые ранее работали на плантациях", - сообщает радиостанция RMF.Местные фермеры жалуются, что процесс получения виз и разрешений для работников из Бангладеш, Непала, Узбекистана растягивается на несколько месяцев, и призывают государство подключиться к решению этой проблемы."Неважно, находится эта страна от нас в 5 или 10 тысячах километров, облегчение этого пути - ключевой вопрос. Мы ждём, будем надеяться, что не будет поздно", - говорит Анджей Янасяк, который занимается набором сотрудников для работы на юге польской области Мазовия.

https://ukraina.ru/20230321/1044568629.html

https://ukraina.ru/20230321/1044573683.html

https://ukraina.ru/20230320/1044543217.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, мир, сша, китай, польша, фермеры