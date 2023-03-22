Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта - 22.03.2023 Украина.ру
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Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта
Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта - 22.03.2023 Украина.ру
Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта
Украина.ру, 22.03.2023
2023-03-22T17:41
2023-03-22T17:41
эксклюзив
украина
мир
сша
китай
польша
фермеры
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В чужом глазу США соломину видят, в своём — бревна не замечают"Китай всегда призывал к примирению и переговорам. США заявляют, что позицию КНР нельзя назвать справедливой. Разве справедливо непрерывно поставлять оружие на поле боя? Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Не уж то справедливо дать кризису охватить весь мир?" – заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Днём ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Вашингтон не рассматривает Китай как беспристрастного участника в контексте конфликта на Украине, поскольку он не осудил РФ за проведение специальной военной операции, не отказался от импорта российских энергоносителей, а председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву, но ни разу не поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским."Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай", - подчеркнул Вэньбинь.Роль Китая в решении украинского кризисаЧто касается роли самого Китая в урегулировании украинского кризиса, эксперты, опрошенные изданием South China Morning Post, рассматривают выдвинутую Пекином мирную инициативу как возможную попытку противостоять критике относительно поддержки России и "показать, что вместо этого он поддерживает мир".Из-за непрозвучавшей критики действий Москвы и призыва вывести войска с территории Украины Запад может расценить мирный план Китая как пророссийский, пишет South China Morning Post.Сам Китай реалистично оценивает, чего может добиться по украинскому вопросу, и ожидает не мгновенного прекращения огня, а консенсуса, который устроил был все стороны, отмечает профессор международных отношений Народного университета Ван Ивэй."Исход (украинского конфликта – ред.) пока не ясен. Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой. Он также не станет выдвигать каких-то нереалистичных требований относительно территорий и вывода войск", - считает он.Украинские работники для польских фермеров на вес золотаСитуация на Украине создаёт не только угрозу глобальной безопасности, но и сложности в обыденных процессах отдельных стран. Так, в Польше возник риск потери урожая овощей в этом году из-за нехватки рабочих рук на фермах, раньше эту нишу занимали украинцы."Работники из Азии и Африки нужны всё больше, в частности, из-за того, что в прошлом году из Польши уехали многие мужчины с Украины, которые ранее работали на плантациях", - сообщает радиостанция RMF.Местные фермеры жалуются, что процесс получения виз и разрешений для работников из Бангладеш, Непала, Узбекистана растягивается на несколько месяцев, и призывают государство подключиться к решению этой проблемы."Неважно, находится эта страна от нас в 5 или 10 тысячах километров, облегчение этого пути - ключевой вопрос. Мы ждём, будем надеяться, что не будет поздно", - говорит Анджей Янасяк, который занимается набором сотрудников для работы на юге польской области Мазовия.
https://ukraina.ru/20230321/1044568629.html
https://ukraina.ru/20230321/1044573683.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, мир, сша, китай, польша, фермеры
Эксклюзив, Украина, мир, США, Китай, Польша, фермеры

Украинские мужчины поставили Польшу в сложное положение: что говорили об Украине в мире 22 марта

17:41 22.03.2023
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP / Sergei Grits
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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В чужом глазу США соломину видят, в своём — бревна не замечают
"Китай всегда призывал к примирению и переговорам. США заявляют, что позицию КНР нельзя назвать справедливой. Разве справедливо непрерывно поставлять оружие на поле боя? Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Не уж то справедливо дать кризису охватить весь мир?" – заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Днём ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Вашингтон не рассматривает Китай как беспристрастного участника в контексте конфликта на Украине, поскольку он не осудил РФ за проведение специальной военной операции, не отказался от импорта российских энергоносителей, а председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву, но ни разу не поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай", - подчеркнул Вэньбинь.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 09:23
Украинский тупик СШАПохоже адекватная часть американского генералитета и политиков поняла, что Украина уже не переломит ситуацию на фронте, равно как не сможет и слишком долго протянуть свою агонию.
Роль Китая в решении украинского кризиса
Что касается роли самого Китая в урегулировании украинского кризиса, эксперты, опрошенные изданием South China Morning Post, рассматривают выдвинутую Пекином мирную инициативу как возможную попытку противостоять критике относительно поддержки России и "показать, что вместо этого он поддерживает мир".
Из-за непрозвучавшей критики действий Москвы и призыва вывести войска с территории Украины Запад может расценить мирный план Китая как пророссийский, пишет South China Morning Post.
Сам Китай реалистично оценивает, чего может добиться по украинскому вопросу, и ожидает не мгновенного прекращения огня, а консенсуса, который устроил был все стороны, отмечает профессор международных отношений Народного университета Ван Ивэй.
"Исход (украинского конфликта – ред.) пока не ясен. Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой. Он также не станет выдвигать каких-то нереалистичных требований относительно территорий и вывода войск", - считает он.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 12:41
Россия и Китай хотят мира Украине, а Запад готовит ей войнуОчень показательная разница в подходах к ситуации на Украине обнаружилась во время государственного визита в Россию председателя Китая Си Цзиньпина. Товарищ Си и президент России Владимир Путин, как уже было сообщено, поговорили о мире на Украине.
Украинские работники для польских фермеров на вес золота
Ситуация на Украине создаёт не только угрозу глобальной безопасности, но и сложности в обыденных процессах отдельных стран. Так, в Польше возник риск потери урожая овощей в этом году из-за нехватки рабочих рук на фермах, раньше эту нишу занимали украинцы.
"Работники из Азии и Африки нужны всё больше, в частности, из-за того, что в прошлом году из Польши уехали многие мужчины с Украины, которые ранее работали на плантациях", - сообщает радиостанция RMF.
Местные фермеры жалуются, что процесс получения виз и разрешений для работников из Бангладеш, Непала, Узбекистана растягивается на несколько месяцев, и призывают государство подключиться к решению этой проблемы.
"Неважно, находится эта страна от нас в 5 или 10 тысячах километров, облегчение этого пути - ключевой вопрос. Мы ждём, будем надеяться, что не будет поздно", - говорит Анджей Янасяк, который занимается набором сотрудников для работы на юге польской области Мазовия.
Работа свинокомплекса в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
20 марта, 14:08
Польша теряет свиней. Виновата УкраинаПолитика правящей польской партии "Право и справедливость" может привести к тому, что к 2030 году страна может остаться не только без собственного сельского хозяйства, но и без животноводства, пишет местный еженедельник Najwyższy Czas
 
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