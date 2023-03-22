https://ukraina.ru/20230322/1044642164.html

"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео

"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео - 22.03.2023 Украина.ру

"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео

Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух... Украина.ру, 22.03.2023

2023-03-22T16:04

2023-03-22T16:04

2023-03-22T16:04

видео

россия

украина

сво

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белгородская область

шебекино

фронт

обстрелы

граница

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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух километрах от границы с Украиной и постоянно обстреливается, любой выход на улицы - довольно серьёзная опасность, страдают и гибнут люди. Несмотря на близость границы, город строится и развивается. Мы пообщались с местным журналистом Александром Тарасовым, который рассказал, куда целятся ВСУ, что жители приграничных белгородских сел думают о происходящем и как много людей были вынуждены покинуть свои дома.

шебекино

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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