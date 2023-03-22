https://ukraina.ru/20230322/1044642164.html
"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео
"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео - 22.03.2023 Украина.ру
"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух... Украина.ру, 22.03.2023
2023-03-22T16:04
2023-03-22T16:04
2023-03-22T16:04
видео
россия
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сво
белгород
белгородская область
шебекино
фронт
обстрелы
граница
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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух километрах от границы с Украиной и постоянно обстреливается, любой выход на улицы - довольно серьёзная опасность, страдают и гибнут люди. Несмотря на близость границы, город строится и развивается. Мы пообщались с местным журналистом Александром Тарасовым, который рассказал, куда целятся ВСУ, что жители приграничных белгородских сел думают о происходящем и как много людей были вынуждены покинуть свои дома.
шебекино
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, белгород, белгородская область, шебекино, фронт, обстрелы, граница, кпп, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Белгород, Белгородская область, Шебекино, фронт, обстрелы, граница, КПП
"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео
Корреспондент Украина.ру
Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух километрах от границы с Украиной и постоянно обстреливается, любой выход на улицы - довольно серьёзная опасность, страдают и гибнут люди. Несмотря на близость границы, город строится и развивается. Мы пообщались с местным журналистом Александром Тарасовым, который рассказал, куда целятся ВСУ, что жители приграничных белгородских сел думают о происходящем и как много людей были вынуждены покинуть свои дома.