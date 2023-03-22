"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео - 22.03.2023 Украина.ру
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"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео
"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео - 22.03.2023 Украина.ру
"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух... Украина.ру, 22.03.2023
2023-03-22T16:04
2023-03-22T16:04
видео
россия
украина
сво
белгород
белгородская область
шебекино
фронт
обстрелы
граница
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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух километрах от границы с Украиной и постоянно обстреливается, любой выход на улицы - довольно серьёзная опасность, страдают и гибнут люди. Несмотря на близость границы, город строится и развивается. Мы пообщались с местным журналистом Александром Тарасовым, который рассказал, куда целятся ВСУ, что жители приграничных белгородских сел думают о происходящем и как много людей были вынуждены покинуть свои дома.
шебекино
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видео, россия, украина, сво, белгород, белгородская область, шебекино, фронт, обстрелы, граница, кпп, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Белгород, Белгородская область, Шебекино, фронт, обстрелы, граница, КПП

"Остаются самые устойчивые": каково жить рядом с Украиной - спецрепортаж. Видео

16:04 22.03.2023
 
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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов побывал в самом крупном прифронтовом населенном пункте Белгородской области – городе Шебекино. Он находится всего в двух километрах от границы с Украиной и постоянно обстреливается, любой выход на улицы - довольно серьёзная опасность, страдают и гибнут люди. Несмотря на близость границы, город строится и развивается. Мы пообщались с местным журналистом Александром Тарасовым, который рассказал, куда целятся ВСУ, что жители приграничных белгородских сел думают о происходящем и как много людей были вынуждены покинуть свои дома.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОБелгородБелгородская областьШебекинофронтобстрелыграницаКПП
 
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