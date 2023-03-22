https://ukraina.ru/20230322/1044630182.html

Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине

Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине - 22.03.2023 Украина.ру

Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине

Возможное применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном будет являться военным преступлением с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил 22 марта РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году

2023-03-22T14:03

2023-03-22T14:03

2023-03-22T14:03

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югославия

украина

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уран

снаряды

боеприпасы

последствия

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Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность. В 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии. Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении. По словам юриста, НАТО официально признал применение в Югославии 15 тонн обедненного урана, это в сто раз больше радиации, которая была зафиксирована в Хиросиме и Нагасаки. Он отметил, что в бывшей Югославии случаи онкологии после применения снарядов с обедненным ураном имеют специфический характер: они одномоментно возникают в организме в нескольких местах.Власти США, Британии и других стран ранее отрицали, что применения обедненного урана в военных целях имеет какие-либо риски для здоровья и экологии.

https://ukraina.ru/20230322/1044620833.html

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новости, югославия, украина, всу, сша, уран, снаряды, боеприпасы, последствия