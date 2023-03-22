https://ukraina.ru/20230322/1044630182.html
Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине
Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине - 22.03.2023 Украина.ру
Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине
Возможное применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном будет являться военным преступлением с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил 22 марта РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году
2023-03-22T14:03
2023-03-22T14:03
2023-03-22T14:03
новости
югославия
украина
всу
сша
уран
снаряды
боеприпасы
последствия
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Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность. В 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии. Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении. По словам юриста, НАТО официально признал применение в Югославии 15 тонн обедненного урана, это в сто раз больше радиации, которая была зафиксирована в Хиросиме и Нагасаки. Он отметил, что в бывшей Югославии случаи онкологии после применения снарядов с обедненным ураном имеют специфический характер: они одномоментно возникают в организме в нескольких местах.Власти США, Британии и других стран ранее отрицали, что применения обедненного урана в военных целях имеет какие-либо риски для здоровья и экологии.
https://ukraina.ru/20230322/1044620833.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, югославия, украина, всу, сша, уран, снаряды, боеприпасы, последствия
Новости, Югославия, Украина, ВСУ, США, уран, снаряды, боеприпасы, последствия
Последствия на миллиарды лет - эксперт о применении снарядов с обедненным ураном на Украине
Возможное применение украинской армией боеприпасов с обедненным ураном будет являться военным преступлением с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил 22 марта РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с танками Challenger 2 Украине будут поставлены бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако они содержат обедненный уран, который имеет высокую плотность и позволяет увеличить бронебойность.
В 1991 году подобные боеприпасы впервые применили США во время войны в Персидском заливе. В дальнейшем, это оружие применялось НАТО при бомбардировках Югославии. Известно, что в после использования обедненного урана в Ираке и на Балканах фиксировался рост онкологических заболеваний как среди местного населения, так и среди американских и других военнослужащих, участвовавших в его применении.
"Жалко бедных людей в тех районах на Украине, где будут применяться снаряды с обедненным ураном. Этого нельзя допустить, его военное использование должно быть запрещено, это военное преступление. Полураспад обедненного урана длится 4,5 миллиарда лет, это значит, что он практически вечно остается на той территории, где его применили и отравляет все вокруг радиацией на поколения вперед", - прокомментировал Алексич.
По словам юриста, НАТО официально признал применение в Югославии 15 тонн обедненного урана, это в сто раз больше радиации, которая была зафиксирована в Хиросиме и Нагасаки.
Он отметил, что в бывшей Югославии случаи онкологии после применения снарядов с обедненным ураном имеют специфический характер: они одномоментно возникают в организме в нескольких местах.
Власти США, Британии и других стран ранее отрицали, что применения обедненного урана в военных целях имеет какие-либо риски для здоровья и экологии.