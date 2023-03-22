https://ukraina.ru/20230322/1044629300.html

"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном

"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном - 22.03.2023 Украина.ру

"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА

2023-03-22T13:44

2023-03-22T13:44

2023-03-22T13:44

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Также белорусский лидер заявил, что если Запад передаст Украине снаряды с обедненным ураном, то Россия поставит Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном".Днем ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружений, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью мирных жителей.За прошедший год Британия поставила Украине вооружения на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В рамках этой суммы Лондон передал Киеву порядка трех миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня.Премьер страны Риши Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы в 2023 году Украина получила еще больше военной помощи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.

https://ukraina.ru/20230321/1044594824.html

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новости, оружие, уран, британия, украина, лукашенко, россия, белоруссия, ответ