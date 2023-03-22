"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном - 22.03.2023 Украина.ру
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"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном
"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном - 22.03.2023 Украина.ру
"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА
2023-03-22T13:44
2023-03-22T13:44
новости
оружие
уран
британия
украина
лукашенко
россия
белоруссия
ответ
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Также белорусский лидер заявил, что если Запад передаст Украине снаряды с обедненным ураном, то Россия поставит Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном".Днем ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружений, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью мирных жителей.За прошедший год Британия поставила Украине вооружения на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В рамках этой суммы Лондон передал Киеву порядка трех миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня.Премьер страны Риши Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы в 2023 году Украина получила еще больше военной помощи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
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новости, оружие, уран, британия, украина, лукашенко, россия, белоруссия, ответ
Новости, оружие, уран, Британия, Украина, Лукашенко, Россия, Белоруссия, ответ

"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном

13:44 22.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА

"Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону. Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что если Запад передаст Украине снаряды с обедненным ураном, то Россия поставит Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном".
Лондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 16:02
Британия пообещала Киеву боеприпасы с обедненным ураномЗаместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила 21 марта, что ее страна передаст Украине в том числе боеприпасы с обедненным ураном. Соответствующая публикация появилась на сайте британского парламента
Днем ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружений, в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО угрожает здоровью мирных жителей.
За прошедший год Британия поставила Украине вооружения на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В рамках этой суммы Лондон передал Киеву порядка трех миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня.
Премьер страны Риши Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы в 2023 году Украина получила еще больше военной помощи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
 
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