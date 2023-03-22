Унизительный визит премьер-министра Японии на Украину. И при чём тут Путин и Си
16:18 22.03.2023 (обновлено: 17:35 22.03.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Кисида
© Пресс-служба президента Украины
Пока внимание всего мира приковано к Москве, где с государственным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин, в Киев 21 марта с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида
Кисида должен был вернуться в Японию из Индии после государственного визита, но вопреки графику прибыл в Польшу и на рассвете поездом из города Пшемысль отправился в Киев, где его встретила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.
МИД Японии уточнил, что в ходе поездки глава правительства намерен выразить солидарность и поддержку Украине, а также заявить о неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путём. Комментируя визит Кисиды, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге выразил надежду, что японская сторона приложит усилия, которые будут способствовать снижению эскалации украинского конфликта, а не наоборот.
Всего за несколько часов Кисида успел не только пообщаться с Зеленским, но и посетить Бучу, где, как утверждала украинская сторона, российские военные в начале апреля 2022 года якобы совершили убийство мирных жителей, хотя к моменту публикации кадров лежащих на земле тел со связанными руками Вооружённые Силы РФ уже покинули город. Позже несколько западных журналистов рассказывали, как стали свидетелями съёмок иностранными СМИ фейковых репортажей о «преступлении российских военных».
«Я хотел бы выразить соболезнования всем жертвам и раненым от имени граждан Японии. Япония будет продолжать оказывать Украине помощь, прилагая максимальные усилия для восстановления мира», — заявил Кисида в Буче.
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По итогам переговоров главы государств выпустили совместное заявление, в котором закрепили намерение вывести двусторонние отношения на уровень особого глобального партнёрства, а также подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, осудили разработку КНДР ядерного оружия и баллистических ракет, подтвердили неделимость вопросов обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском и Евро-Атлантическом регионах.
На совместной пресс-конференции с Зеленским Кисида объявил о скорейшем выделении уже заявленной помощи Украине в размере $ 7,1 млрд, а также о выделении безвозмездной помощи на сумму $ 470 млн для энергетической и других отраслей и $ 30 млн через фонд НАТО на поставку нелетального снаряжения. Токио заинтересован в проектах по восстановлению Украины после окончания боевых действий и сохранении пострадавших объектов культурного наследия.
Премьер-министр Японии как глава страны, председательствующей в G7, пригласил Зеленского в онлайн-формате принять участие в саммите «Семерки», который пройдёт 19–21 мая в Хиросиме, и президент Украины, как написала газета Mainichi Shinbun, «охотно согласился».
В тот же день, 21 марта, Кисида вернулся обратно в Польшу, где у него запланированы переговоры с руководством страны.
Визит на Украину, куда глава японского правительства так долго не хотел ехать из соображения безопасности, конечно, имел гораздо больший подтекст, чем просто желание лично познакомиться с Зеленским и сказать ему дежурные фразы о поддержке Украины и осуждении России.
Кисида впервые будет принимать саммит G7 в качестве хозяина и ему нужно укрепить не только авторитет «Семерки» как таковой (в последнее время многие ориентируются на G20, поскольку региональное представительство в ней гораздо шире), но и собственный авторитет внутри G7. Без обсуждения украинской тематики в Хиросиме обойтись не удастся, поэтому в основу повестки саммита могут лечь инициативы, выдвинутые премьер-министром Японии, а выступать с некими идеями по Украине человеку, не бывавшему там, было бы, мягко говоря, странно. Кроме того, по мнению заведующего кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ Дмитрия Стрельцова, за счёт визита в Киев Кисида рассчитывает заручиться поддержкой Запада.
«Япония сейчас взяла курс на то, чтобы усилить свои связи с западными странами в сфере безопасности, продемонстрировать свою солидарность, с тем чтобы в случае обострения ситуации в восточноазиатском регионе эти страны при необходимости пришли ей на помощь. И это, на мой взгляд, одно из объяснений как раз активности японского премьера по украинскому вопросу. Это своего рода такая солидарность в расчёте на ответные шаги», — пояснил эксперт.
Лейтмотив «сегодня Украина, завтра Восточная Азия» постоянно сквозит в выступлениях Кисиды, отмечает руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов. По его словам, Токио очень озабочен происходящим вокруг Тайваня и боится военных действий между США и КНР, поскольку в таком случае Япония будет неизбежно втянута в этот конфликт, поэтому мотив Японии таков: надо наказать Россию за Украину, чтобы Китаю неповадно было так же поступать с Тайванем.
С самого начала специальной военной операции РФ на Украине Япония фактически стала проводником антироссийского курса, запущенного Соединёнными Штатами, в Азии. В Индию, Камбоджу, Индонезию, Вьетнам и Таиланд Кисида совершал визиты прежде всего с целью уговорить властей предержащих присоединиться к санкциям против РФ. Большинство стран азиатского региона либо поддержали решение Москвы о проведении СВО, либо предпочли занять нейтральную позицию.
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Успехи на внешнеполитической арене — это, конечно, важно, и Кисида об этом прекрасно знает, ведь он почти пять лет возглавлял Министерство иностранных дел, но сейчас он столкнулся с серьёзными проблемами во внутренней политике.
«У Кисиды неважно обстоят дела на внутриполитической арене: рейтинг его низкий, обсуждается даже вопрос о том, не провести ли досрочные выборы. Сейчас он наберёт очки на внешней арене, поездка в Киев будет встречена японским общественным мнением хорошо, что позволит ему поднять свой рейтинг внутри страны. У него такие расчёты есть», — говорит Кистанов.
Относительно украинского кризиса в японском обществе сложился устойчивый консенсус: за год доля населения, не испытывающая дружеских чувств к России, выросла с 86,4% до 94,7%. Так что поездка в Киев совершенно соответствует настроениям избирателей. Несмотря на жёсткий иммиграционный курс, Япония приняла около 2000 украинских беженцев и оказала им содействие в обучении, поисках жилья и работы.
При этом большинство японцев выступают против поставок оружия на Украину — 76% против 16% сторонников этой идеи, как показал февральский опрос газеты Nikkei. Но Токио и не имеет права вооружать ВСУ из-за закреплённого в законодательстве запрета на поставки вооружений в зоны конфликтов, поэтому с начала СВО ограничивался передачей Киеву шлемов, пуленепробиваемых жилетов, беспилотников и гуманитарных грузов.
Однако в Японии всё чаще звучат призывы снять действующие ограничения. В феврале группа депутатов парламента, представляющих правящую Либерально-демократическую партию, объединились для продвижения инициативы по экспорту оружия, а возглавил её неформальный глава военного лобби в правящей партии, бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра. Кроме того, предложением передать Украине реактивные системы залпового огня MLRS, подлежащие снятию с вооружения к 2029 финансовому году, выступило командование сухопутных сил Японии, и Кисида выражал готовности рассмотреть этот вопрос.
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Мало похож на простое совпадение тот факт, что премьер-министр Японии вдруг решил посетить Украину именно в момент визита председателя КНР в Россию, который заставил серьёзно нервничать Белый дом.
По словам профессора университета Рицумэйкан Масато Камикубо, Кисиде было необходимо обратиться к Зеленскому в ответ на встречу Си Цзиньпина, который предложил свой мирный план по Украине, и президента РФ Владимира Путина. Проект Пекина включает 12 пунктов и предусматривает прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Как сказал накануне Путин, многие из этих пунктов могут лечь в основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
К слову, Зеленский на совместной пресс-конференции с Кисидой посетовал, что китайские власти не ответили на предложение Киева присоединиться к «мирному плану», представленному украинским лидером на саммите G20.
«Один из первых результатов визита Си Цзиньпина в Россию, который уже очевиден всему миру, — это чудовищное, страшное, гомерическое унижение несчастной Японии. Потому что буквально пинком погнали в Киев премьера Японии Кисиду, чисто для того, чтобы оттенить визит Си Цзиньпина в Россию, чтобы показать, что Киев тоже не изолирован, туда тоже могут приехать из Восточной Азии. Но Си Цзиньпин ехал как лидер державы, которая имеет серьёзные заявки и на экономическое, и на политическое мировое лидерство, а премьер Японии поехал туда как марионетка. И эта беготня японского премьера, предназначенная лишь для того, чтобы скомпенсировать Зеленскому страдания из-за того, что Си Цзиньпин в Москве — это очевидная потеря лица», — заявил общественный деятель, публицист Егор Холмогоров в эфире радио Sputnik.