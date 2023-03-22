Западные СМИ напугала перспектива сближения России и Китая - 22.03.2023 Украина.ру
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Западные СМИ напугала перспектива сближения России и Китая
Западные СМИ напугала перспектива сближения России и Китая - 22.03.2023 Украина.ру
Западные СМИ напугала перспектива сближения России и Китая
Западные СМИ внимательно следили за визитом в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, иностранные журналисты пришли к двум выводам
2023-03-22T13:20
2023-03-22T13:20
новости
сми
запад
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Первое, о чем написали зарубежные СМИ, что Владимир Путин и Си Цзиньпин - "старые добрые друзья", которые "вылеплены из одно и того же теста".Второе - Москва и Пекин могут бросить вызов мировому порядку во главе с США.Так, американская газета Wall Street Journal написала, что встреча двух лидеров в Москве показала общую заинтересованность РФ и КНР "в том, чтобы бросить вызов мировому порядку во главе с США и их демократическими союзниками".С этим мнение согласились и журналисты швейцарской NZZ, которые также сообщили своим читателям, что Китаю нужна Россия "как союзник против главного либерально-демократического соперника" - США.Американский журнал Newsweek и вовсе испугался объятий главы КНР с президентом РФ. Обозреватели издания сочли, что это сигал о том, что Вашингтон рискует потерять свое место "бесспорного лидера в международной дипломатии".Washington Post добавил, что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада".Журнал Foreign Policy написал, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США". Журналисты этого издания уверены, что Пекин не заинтересован в поражении Москвы на Украине , поскольку результатом могла бы стать "другая Россия, менее симпатизирующая Китаю".Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом после переизбрания на третий срок. Россия - первая страна, в которую он приехал в новом качестве, как и в 2013 году, когда впервые был избран лидером китайской нации.Несколько дней назад заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" заявил, что третий срок Си Цзиньпина на посту председателя КНР станет временем смены мирового лидера с США на Китай.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сми, запад, россия, китай
Новости, СМИ, Запад, Россия, Китай

Западные СМИ напугала перспектива сближения России и Китая

13:20 22.03.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные СМИ внимательно следили за визитом в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, иностранные журналисты пришли к двум выводам
Первое, о чем написали зарубежные СМИ, что Владимир Путин и Си Цзиньпин - "старые добрые друзья", которые "вылеплены из одно и того же теста".
Второе - Москва и Пекин могут бросить вызов мировому порядку во главе с США.
Так, американская газета Wall Street Journal написала, что встреча двух лидеров в Москве показала общую заинтересованность РФ и КНР "в том, чтобы бросить вызов мировому порядку во главе с США и их демократическими союзниками".
С этим мнение согласились и журналисты швейцарской NZZ, которые также сообщили своим читателям, что Китаю нужна Россия "как союзник против главного либерально-демократического соперника" - США.
Американский журнал Newsweek и вовсе испугался объятий главы КНР с президентом РФ. Обозреватели издания сочли, что это сигал о том, что Вашингтон рискует потерять свое место "бесспорного лидера в международной дипломатии".
Washington Post добавил, что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада".
Журнал Foreign Policy написал, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США". Журналисты этого издания уверены, что Пекин не заинтересован в поражении Москвы на Украине , поскольку результатом могла бы стать "другая Россия, менее симпатизирующая Китаю".
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом после переизбрания на третий срок. Россия - первая страна, в которую он приехал в новом качестве, как и в 2013 году, когда впервые был избран лидером китайской нации.
Несколько дней назад заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" заявил, что третий срок Си Цзиньпина на посту председателя КНР станет временем смены мирового лидера с США на Китай.
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 14:23
Санакоев: третий срок Си Цзиньпина станет временем смены мирового лидераВ ходе третьего срока Си Цзиньпина на посту председателя КНР ожидается смена мирового лидера с США на Китай, заявил в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" 17 марта заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев
 
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