"Заняли выгодные рубежи, сбили самолет": успехи российских военных в СВО
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов ведут наступательные действия на донецком направлении. Об этом 22 января на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков
"На донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка (ДНР) был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка (ДНР) был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - перечислил Конашенков.
На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Там военные уничтожили больше 50 националистов, автомобиль и пикап.
На краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Серебрянского лесничества и Ямполовка (ДНР).
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", - сказал Конашенков.
В районах населенных пунктов Вишневое (ДНР) и Невское (ЛНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.
"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что за сутки на этом направлении были уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка в ДНР.
Также уничтожены гаубица Д-30 в районе Преображенки и склад артиллерийских боеприпасов украинских военных в районе Малмновки Запорожской области.
Там военные уничтожили больше 50 националистов, автомобиль и пикап.
На краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Серебрянского лесничества и Ямполовка (ДНР).
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", - сказал Конашенков.
В районах населенных пунктов Вишневое (ДНР) и Невское (ЛНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.
"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что за сутки на этом направлении были уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка в ДНР.
Также уничтожены гаубица Д-30 в районе Преображенки и склад артиллерийских боеприпасов украинских военных в районе Малмновки Запорожской области.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное Луганской Народной Республики, Урожайное, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное Запорожской области и Очаковское Херсонской области. В районах населенных пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - заявил Конашенков.
По его словам, также в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области перехвачена американская противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 376 самолетов, 203 вертолета, 2 931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7 601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 144 единицы специальной военной автомобильной техники.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное Луганской Народной Республики, Урожайное, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное Запорожской области и Очаковское Херсонской области. В районах населенных пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - заявил Конашенков.
По его словам, также в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области перехвачена американская противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 376 самолетов, 203 вертолета, 2 931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7 601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 144 единицы специальной военной автомобильной техники.
16 января, 15:12В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направленияхРоссийские военные нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады территориальной обороны на купянском направлении (в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области), сообщили 16 января в Минобороны РФ