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"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина
"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина - 22.01.2023 Украина.ру
"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина
В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости
2023-01-22T10:52
2023-01-22T10:52
2023-01-22T10:52
владимир путин
жозеп боррель
новости
юар
популярность
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"Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина", – сказал посол.Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке.Таким образом посол отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в декабре 2022 года усомнился в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, поддерживающие Москву жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин"Путин не согласился с заявлением Борреля, сказав, что в Африке знают, что такое Россия, а также "ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма".Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала европейскому чиновнику "не мерить людей по себе".
https://ukraina.ru/20221017/1039783623.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, жозеп боррель, новости, юар, популярность
"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина
В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости
"Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина
", – сказал посол.
Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке.
Таким образом посол отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в декабре 2022 года усомнился в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, поддерживающие Москву жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин"
Путин не согласился с заявлением Борреля, сказав, что в Африке знают, что такое Россия, а также "ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала европейскому чиновнику "не мерить людей по себе".