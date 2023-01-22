https://ukraina.ru/20230122/1042845545.html

"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина

"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина - 22.01.2023 Украина.ру

"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина

В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости

2023-01-22T10:52

2023-01-22T10:52

2023-01-22T10:52

владимир путин

жозеп боррель

новости

юар

популярность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041647108_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f5ab2744cc393c737ba11485fa53422c.jpg

"Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина", – сказал посол.Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке.Таким образом посол отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в декабре 2022 года усомнился в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, поддерживающие Москву жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин"Путин не согласился с заявлением Борреля, сказав, что в Африке знают, что такое Россия, а также "ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма".Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала европейскому чиновнику "не мерить людей по себе".

https://ukraina.ru/20221017/1039783623.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, жозеп боррель, новости, юар, популярность