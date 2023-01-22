https://ukraina.ru/20230122/1042843994.html

В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат

В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат - 22.01.2023 Украина.ру

В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат

Сотрудники минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил 21 января адвокат главы государства Боб Баэур

2023-01-22T10:03

2023-01-22T10:03

2023-01-22T10:10

джо байден

документы

адвокат

обыск

новости

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"Накануне минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", – говорится в заявлении.Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При обыске присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, уточнил Бауэр.Он сообщил, что минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая – на посту вице-президента.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.

https://ukraina.ru/20230122/1042842931.html

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джо байден, документы, адвокат, обыск, новости