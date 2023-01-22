В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат - 22.01.2023 Украина.ру
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В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат
В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат - 22.01.2023 Украина.ру
В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат
Сотрудники минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил 21 января адвокат главы государства Боб Баэур
2023-01-22T10:03
2023-01-22T10:10
джо байден
документы
адвокат
обыск
новости
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"Накануне минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", – говорится в заявлении.Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При обыске присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, уточнил Бауэр.Он сообщил, что минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая – на посту вице-президента.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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джо байден, документы, адвокат, обыск, новости
Джо Байден, документы, адвокат, Обыск, Новости

В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат

10:03 22.01.2023 (обновлено: 10:10 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сотрудники минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил 21 января адвокат главы государства Боб Баэур
"Накануне минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", – говорится в заявлении.

Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения.
При обыске присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, уточнил Бауэр.

Он сообщил, что минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая – на посту вице-президента.

Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.

Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.
Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.

Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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