В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат
10:03 22.01.2023 (обновлено: 10:10 22.01.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Сотрудники минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил 21 января адвокат главы государства Боб Баэур
"Накануне минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", – говорится в заявлении.
Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения.
Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения.
При обыске присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, уточнил Бауэр.
Он сообщил, что минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая – на посту вице-президента.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.
Он сообщил, что минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая – на посту вице-президента.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда Байден вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.
Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
Позднее СМИ сообщили, что обнаружена вторая порция секретных документов – помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.