Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена - 22.01.2023 Украина.ру
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Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена
Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена - 22.01.2023 Украина.ру
Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена
Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме". Таким мнением на днях поделился ведущий Fox News Джонатан Тарли
2023-01-22T09:25
2023-01-22T09:39
джо байден
сша
документы
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новости
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"Его (Байдена) заявление "без сожалений" просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте", — прокомментировал ситуацию ведущий.Он также с иронией отметил, что, судя по тому, как Байден ведет себя с документами, он либо верит, что генеральный прокурор Хар скроет подробности дела, либо "делает все возможное, чтобы на него завели уголовное дело".Кроме того, Тарли добавил, что большинство американцев крайне недовольны безответственностью их лидера в хранении секретных материалов. Согласно данным опросов, около 60% граждан США считают, что президент "неподобающим образом обращался с засекреченными документами".По словам журналиста, Байден регулярно предъявляет кому-либо обвинения, зачастую бездоказательно, однако отрицает все, что может быть связано с его проступками.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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джо байден, сша, документы, ведущий, новости
Джо Байден, США, документы, ведущий, Новости

Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена

09:25 22.01.2023 (обновлено: 09:39 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме". Таким мнением на днях поделился ведущий Fox News Джонатан Тарли
"Его (Байдена) заявление "без сожалений" просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте", — прокомментировал ситуацию ведущий.
Он также с иронией отметил, что, судя по тому, как Байден ведет себя с документами, он либо верит, что генеральный прокурор Хар скроет подробности дела, либо "делает все возможное, чтобы на него завели уголовное дело".
Кроме того, Тарли добавил, что большинство американцев крайне недовольны безответственностью их лидера в хранении секретных материалов. Согласно данным опросов, около 60% граждан США считают, что президент "неподобающим образом обращался с засекреченными документами".
По словам журналиста, Байден регулярно предъявляет кому-либо обвинения, зачастую бездоказательно, однако отрицает все, что может быть связано с его проступками.

"Cерьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности", — заключил Тарли.

Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы.
По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.
Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.
Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00
"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документахЗрители телеканала Fox News резко отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, найденных в бывшем офисе Джо Байдена
 
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