https://ukraina.ru/20230122/1042842931.html
Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена
Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена - 22.01.2023 Украина.ру
Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена
Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме". Таким мнением на днях поделился ведущий Fox News Джонатан Тарли
2023-01-22T09:25
2023-01-22T09:25
2023-01-22T09:39
джо байден
сша
документы
ведущий
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"Его (Байдена) заявление "без сожалений" просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте", — прокомментировал ситуацию ведущий.Он также с иронией отметил, что, судя по тому, как Байден ведет себя с документами, он либо верит, что генеральный прокурор Хар скроет подробности дела, либо "делает все возможное, чтобы на него завели уголовное дело".Кроме того, Тарли добавил, что большинство американцев крайне недовольны безответственностью их лидера в хранении секретных материалов. Согласно данным опросов, около 60% граждан США считают, что президент "неподобающим образом обращался с засекреченными документами".По словам журналиста, Байден регулярно предъявляет кому-либо обвинения, зачастую бездоказательно, однако отрицает все, что может быть связано с его проступками.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, документы, ведущий, новости
Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена
09:25 22.01.2023 (обновлено: 09:39 22.01.2023)
Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме". Таким мнением на днях поделился ведущий Fox News Джонатан Тарли
"Его (Байдена) заявление "без сожалений" просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте", — прокомментировал ситуацию ведущий.
Он также с иронией отметил, что, судя по тому, как Байден
ведет себя с документами, он либо верит, что генеральный прокурор Хар скроет подробности дела, либо "делает все возможное, чтобы на него завели уголовное дело".
Кроме того, Тарли добавил
, что большинство американцев крайне недовольны безответственностью их лидера в хранении секретных материалов. Согласно данным опросов, около 60% граждан США считают, что президент "неподобающим образом обращался с засекреченными документами".
По словам журналиста, Байден регулярно предъявляет кому-либо обвинения, зачастую бездоказательно, однако отрицает все, что может быть связано с его проступками.
"Cерьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности", — заключил Тарли.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы.
По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.
Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.
Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.