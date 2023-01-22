https://ukraina.ru/20230122/1042781406.html

Владимир Корнилов: 105 лет первой независимости Украины - от IV Универсала до "Акта Злуки"

Владимир Корнилов: 105 лет первой независимости Украины - от IV Универсала до "Акта Злуки" - 22.01.2023 Украина.ру

Владимир Корнилов: 105 лет первой независимости Украины - от IV Универсала до "Акта Злуки"

22 января 1918 года Центральная Рада, приняв четвертый Универсал, провозгласила независимость Украины. Ровно через год УНР и ЗУНР подписали договор об объединении, причем в тот же день первая начала эвакуацию из Киева, а вторая уже не контролировала Западную Украину

2023-01-22T04:46

2023-01-22T04:46

2023-01-22T04:46

интервью

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О причинах и исторических последствиях этих событий изданию Ukraina.ru рассказал политолог и историк, обозреватель МИА Россия сегодня Владимир Корнилов.– Владимир, в чем сходство и различие между первой независимостью 1918 года и второй – 1991 года? Почему Центральная Рада пошла на провозглашение IV Универсала, хотя до этого претендовала только на автономию?– Вся история Украины – это борьба двух разных Украин, которые можно охарактеризовать лозунгами "Геть вид Москвы!" (Прочь от Москвы!), с одной стороны, и "Навеки вместе", с другой.Вот это самое "геть" и является объединяющим и для Мазепы, и для незалежности разных образцов, и для бандеровцев. И в 1917-м, и в 1990-м идеологов украинства объединяло то, что до поры до времени они старались о своей заветной цели не говорить вслух.Именно поэтому Грушевский и Винниченко вовсю кричали о необходимости федерализации России и поднимали на смех тех, кто обвинял их в сепаратизме, а Яворивский и Драч создавали Народный Рух якобы за перестройку и "обновленный" Советский Союз.Но стоило сложиться обстоятельствам – они тут же превращались в "незалежников". К сожалению, в Москве и Санкт-Петербурге очень часто не понимали, что стоит за идеями "незалежников" до тех пор, пока они не провозглашали независимость.– Подписание договора об объединении УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западноукраинская народная республика), который назвали "Актом Злуки", можно ли считать серьезным документом? Что на тот момент контролировали правительства этих государственных образований?– На тот момент разрозненные отряды Симона Петлюры контролировали некоторые части Украины, включая Киев. Большей частью произошло это в результате вакуума власти, возникшего после оставления Юга России немцами.При этом большевики беспрепятственно занимали восточные области, и в день провозглашения Злуки заняли, например, Нежин. Практически в тот же день, аккурат после торжеств на Софийской площади, власти УНР начали эвакуацию и из Киева.Что же касается ЗУНР, то это вообще было потешное образование. Украинские историки веселились по поводу краткости истории Донецкой республики: мол, с момента ее провозглашения до взятия немцами ее столицы прошло всего два месяца. Так вот с момента провозглашения ЗУНР до взятия ее столицы поляками прошла всего неделя.К январю 1918 г. вся ЗУНР находилась там, на Софийской площади.– Почему Петлюра в договоре с польским лидером Юзефом Пилсудским "слил" ЗУНР и Западную Украину?– В том и суть – реализуя лозунг "Геть вид Москви!" на практике за ценой не стоят. В 1918 году УНР началась с того, что слилась немцам. Немцы ушли – надо было искать новых хозяев. Ими стали поляки. Собственно, сейчас, спустя век, мы наблюдаем абсолютно те же процессы.– Пошло бы руководство ДКР на подписание "Акта Злуки" с УНР и ЗУНР, ведь ДКР на момент подписания договора еще формально существовала?– К Дню Злуки ни Донбасс, ни Новороссия отношения не имели. Как собственно, и Западная Украина, которая на тот момент полностью контролировалась поляками. Кстати, в тот же самый день украинцы были наголову разбиты чехами и в Закарпатье.В Харькове большевики контролировали власть уже с декабря 1918 г. (причем гайдамаки сдали его, по своему обыкновению, без боя). Там же располагалось правительство советской Украины, которое как раз в этот день под председательством лидера Донецкой республики Артема приняло постановление о национализации банков.

https://ukraina.ru/20221010/1039540926.html

https://ukraina.ru/20190319/1023014730.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, украина, унр, зунр, корнилов, мазепа, симон петлюра