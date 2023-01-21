https://ukraina.ru/20230121/1042840091.html

Опасения по поводу Артёмовска и борьба с Залужным. Итоги 21 января на Украине

Опасения по поводу Артёмовска и борьба с Залужным. Итоги 21 января на Украине - 21.01.2023 Украина.ру

Опасения по поводу Артёмовска и борьба с Залужным. Итоги 21 января на Украине

Западные партнёры Украины призывают её оставить Артёмовск. Тем временем Офис президента Украины снова пытается расправиться с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

2023-01-21T19:02

2023-01-21T19:02

2023-01-21T19:02

эксклюзив

хроники

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США порекомендовали Украине вывести войска из Артёмовска в ДНР, сообщило агентство France Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.По данным источника, усиленное внимание Украины к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных."США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <...> хорошо вооружённых сил, способных начать наступление на юге", — сообщило агентство.Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Украине нужно рассмотреть возможность "обмена" Артёмовска на подготовку. По его мнению, у Вооружённых сил Украины может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.Ранее, 20 января, издание Der Spiegel сообщило, что Федеральная служба разведки Германии (BND) встревожена высокими потерями ВСУ в боях под Артёмовском.В BND отметили, что освобождение Артёмовска позволит российской армии продвинуться вглубь Украины.По информации газеты, на этой неделе представители ведомства на секретном совещании в Бундестаге проинформировали немецких политиков, что в настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях трёхзначное число солдат. Источник Der Spiegel отметил, что армия РФ в боях под Артёмовском действует "с беспощадной жестокостью" и продвигается вперёд.За несколько дней до этого — 11 января — издание The Wall Street Journal процитировало одного из украинских командующих, который заявил, что если в Артёмовске для ВСУ сохранится существующий уровень потерь, личный состав украинских вооружённых сил может покинуть позиции."Это не я, это царь Леонид (царь Спарты, возглавлял отряд из 300 спартанцев, погибших в бою с 200 тыс. персов при Фермопилах.— Ред.) придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для тебя местности. Пока обменный курс наших жизней на их жизни остается в пользу русских. Если так будет продолжаться, наши войска могут отступить", - рассказал изданию один из командующих в боях в Артёмовске.Издание сообщило, что ВСУ в боях понесли тяжёлые потери.При этом The Wall Street Journal также отметило, что некоторые западные и украинские официальные лица считают, что ВСУ имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Артёмовска. Опрошенные изданием украинские командиры на местах эту точку зрения поддержали.О том, что в Артёмовске ВСУ несут большие потери ещё 30 декабря сообщил бывший тогда советником главы Офиса президента Украины Алексей Арестович."Направления главного удара — это восточные районы Бахмута (Артёмовска), чуть южнее Соледара, и сам Соледар. Мы несём серьезные потери",— рассказал он в эфире YouTube-канала иноагента Марка Фейгина.До этого — ещё в октябре — о тяжёлых боях под Артёмовском сообщил президент Украины Владимир Зеленский.При этом, как сообщили некоторые источники, ВСУ, несмотря на высокие потери, не получают приказ на оставление Артёмовска из-за политической конъюнктуры."Бахмут/Артёмовск держат с точки зрения политического планирования, а не стратегического. Мы инсайдили, что Залужный (главнокомандующий ВСУ — Ред.) давно требовал выйти из Бахмута и Соледара, не превращая всё в мясорубку и не подставляя личный состав под риск окружения, но офисные как обычно сделали по-своему", - сообщил утром 21 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом, по информации канала, украинское общество уже начали готовить к утрате Украиной контроля над Артёмовском.В то же время канал сообщил о нарастающих противоречиях между главнокомандующим ВСУ и Офисом президента Украины. Он обратил внимание на публикацию издания "Зеркало недели" о коррупции в Минобороны страны и о реакции на неё нардепа, члены "Слуги народа" Марьяны Безуглой.В субботу, 21 января, украинское издание "Зеркало недели" (ZN.UA) рассказало о коррупции в сфере закупок питания для Минобороны Украины. У издания есть копия соглашения стоимостью 13,16 млрд грн (около 24 млрд руб. - Ред.), заключенного 23 декабря министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сильпо"в спальном районе Киева. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза. К примеру, украинское Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн (около 31,6 руб. - Ред.) за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн (около 13 руб. - Ред.) за штуку.Картофель заказали по 22 грн (около 40,9 руб. - Ред.) за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн (около 14,9-16,7 - Ред.).Куриное бедро заказали по 120 грн (около 223 руб. - Ред.) за килограмм, в то время, как в магазине оно стоит 80 грн (около 148,6 руб. - Ред.).При этом речь идёт о розничных ценах. Оптовые цены же на продукты ещё ниже.Как заявило "Зеркало недели", Минобороны Украины проигнорировало все их запросы и вопросы."Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", - также отмечалось в публикации.Примечательно также, что контракт в более, чем 13 млрд грин Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в 1 тыс. грн (1,86 тыс. руб. - Ред.). В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций.В 2019 году ООО "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Нацполиции. Фирму подозревали в том, что для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины она подала поддельный акт, который не соответствовал действительности.Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий — директор департамента госзакупок, который является одним из фигурантов дел о хищении $580 тыс. средств министерства при закупке военной амуниции. При этом одними из организаторов схемы хищения были основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн."По закупкам у министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается вопросами, может ли министерство закупать китайские дрончики. Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, и по её результатам, а также по результатам работы правоохранительных органов ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. Спасибо журналистам ZN.UA за работу. Также обратите внимание, что даже в условиях военного положения мы остаемся демократией и должны быть ею и дальше", - прокомментировала эту публикацию на своей странице в соцсетях Безуглая.Позже она сообщила, что руководство Минобороны вызвали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По мнению канала "Легитимный", происходящее и свидетельствует о борьбе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным."Вот вам первый негативный кейс с попыткой подставить "военное руководство", а именно Залужного. Офисные, а именно Безуглая - это "шестёрка Ермака", просто так ничего не пишет. Она обычно отрабатывает заказ Офиса. Мы ещё в августе инсайдили, что Ермак будет искать возможность слить Залужного. Сейчас офисные случайно подняли этот негативный трек, хотя в армии куча проблем. Мы писали и про туберкулёз, эпидемию гриппа, обморожения, коррупции с "отпусками и увольнениями". На Банковой очень недовольны укреплением личных связей Залужного и американцев. Последняя капля была поездка в Польшу. Сырского (командующего Сухопутными силами ВСУ — Ред.) будут двигать на главкома, пиарят его уже давно", - сообщил "Легитимный".Таким образом, противоречия, о которых говорили ещё весной прошлого года, снова дают о себе знать.

https://ukraina.ru/20230121/1042838223.html

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https://ukraina.ru/20230121/1042827744.html

https://ukraina.ru/20230120/1042824852.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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