Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает - 21.01.2023 Украина.ру
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Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает
Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает - 21.01.2023 Украина.ру
Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает
Немецкие танки Leopard 2 стали настоящим яблоком раздора для Запада. США, ЕС и Украина требуют от Берлина поставить Киеву "кошек", а канцлер Германии Олаф Шольц придумывает все новые отговорки, чтобы этого не делать. Почему стороны так сильно сопротивляются друг другу, в комментарии изданию Украина.ру рассказал журналист, писатель Сергей Строкань
2023-01-21T18:37
2023-01-21T18:37
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танки
leopard-2 (танк)
германия
олаф шольц
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По его словам, Запад так "упёрся" именно в немецкие танки, потому что среди экспертного сообщества распространено мнение, что "Леопарды" могут изменить расклад сил на поле боя в силу своих современных характеристик – надежной брони и высокой точности стрельбы.А вот Шольц никак не хочет отдавать своих "кошек" как минимум по нескольким серьезным причинам, уверен Строкань.И наконец, продолжил он, не стоит забывать неуемные аппетиты Киева. И в Берлине, вероятно, хорошо понимают, что поставив Украине машины один раз, придется делать это снова и снова, "тогда с чем останется Германия?".Журналист отметил, что с начала российской спецоперации на Украине Германия занимала условно осторожную позицию в западной коалиции и отставала от всех в погоде за поставками Киеву.Однако устоит ли Шольц в своем намерении не делиться "Леопардами", уверен наш собеседник, пока говорить рано. Все решит ход спецоперации. А вот к давлению канцлеру нужно быть готовым, оно будет только сильнее."Кошки" стали настоящим камнем преткновения для Запада. Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон. Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Позже официальный Берлин и вовсе заявил, что ему сначала нужно провести инвентаризацию, чтобы понять, что можно выделить Украине.При этом давление на Шольца продолжает расти. Свое недовольство его поведением уже высказали и американские официальные лица, и отдельные представители ЕС, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.
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Новости, Новости Украины, Украина.ру, журналист, Украина, Киев, танки, Leopard-2 (танк), Германия, Олаф Шольц

Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает

18:37 21.01.2023
 
© Marcus Brandt/dpa/picture alliance
© Marcus Brandt/dpa/picture alliance
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Немецкие танки Leopard 2 стали настоящим яблоком раздора для Запада. США, ЕС и Украина требуют от Берлина поставить Киеву "кошек", а канцлер Германии Олаф Шольц придумывает все новые отговорки, чтобы этого не делать. Почему стороны так сильно сопротивляются друг другу, в комментарии изданию Украина.ру рассказал журналист, писатель Сергей Строкань
По его словам, Запад так "упёрся" именно в немецкие танки, потому что среди экспертного сообщества распространено мнение, что "Леопарды" могут изменить расклад сил на поле боя в силу своих современных характеристик – надежной брони и высокой точности стрельбы.
А вот Шольц никак не хочет отдавать своих "кошек" как минимум по нескольким серьезным причинам, уверен Строкань.
"Во-первых, общественное мнение в Германии, скажем так, относится к этой идее весьма сдержанно. Во-вторых, партнеры по социал-демократической коалиции тоже выступают против. Это очень важный фактор внутриполитической ситуации в Германии. В-третьих, если эти танки туда (на Украину – Ред.) попадут, то Германия окажется в ситуации, когда неизвестно, чем это все для нее обернется. Сейчас "Леопард" - непобедимый, визитная карточка немецкого ВПК, а на Украине они будут уничтожаться и гореть, и вся пиар-позолота может сойти с этих танков", - сказал Строкань.
И наконец, продолжил он, не стоит забывать неуемные аппетиты Киева. И в Берлине, вероятно, хорошо понимают, что поставив Украине машины один раз, придется делать это снова и снова, "тогда с чем останется Германия?".
Журналист отметил, что с начала российской спецоперации на Украине Германия занимала условно осторожную позицию в западной коалиции и отставала от всех в погоде за поставками Киеву.
Однако устоит ли Шольц в своем намерении не делиться "Леопардами", уверен наш собеседник, пока говорить рано. Все решит ход спецоперации. А вот к давлению канцлеру нужно быть готовым, оно будет только сильнее.
Международная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
15:33
Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно"Министры иностранных дел прибалтийских республик - Литвы, Латвии и Эстонии - обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом незамедлительно начать поставки танков Leopard на Украину. Соответствующий пост в Twitter написал глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис
"Кошки" стали настоящим камнем преткновения для Запада. Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон. Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Позже официальный Берлин и вовсе заявил, что ему сначала нужно провести инвентаризацию, чтобы понять, что можно выделить Украине.
При этом давление на Шольца продолжает расти. Свое недовольство его поведением уже высказали и американские официальные лица, и отдельные представители ЕС, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.
 
НовостиНовости УкраиныУкраина.ружурналистУкраинаКиевтанкиLeopard-2 (танк)ГерманияОлаф Шольц
 
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