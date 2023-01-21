https://ukraina.ru/20230121/1042839941.html

Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает

Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает - 21.01.2023 Украина.ру

Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает

Немецкие танки Leopard 2 стали настоящим яблоком раздора для Запада. США, ЕС и Украина требуют от Берлина поставить Киеву "кошек", а канцлер Германии Олаф Шольц придумывает все новые отговорки, чтобы этого не делать. Почему стороны так сильно сопротивляются друг другу, в комментарии изданию Украина.ру рассказал журналист, писатель Сергей Строкань

2023-01-21T18:37

2023-01-21T18:37

2023-01-21T18:37

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По его словам, Запад так "упёрся" именно в немецкие танки, потому что среди экспертного сообщества распространено мнение, что "Леопарды" могут изменить расклад сил на поле боя в силу своих современных характеристик – надежной брони и высокой точности стрельбы.А вот Шольц никак не хочет отдавать своих "кошек" как минимум по нескольким серьезным причинам, уверен Строкань.И наконец, продолжил он, не стоит забывать неуемные аппетиты Киева. И в Берлине, вероятно, хорошо понимают, что поставив Украине машины один раз, придется делать это снова и снова, "тогда с чем останется Германия?".Журналист отметил, что с начала российской спецоперации на Украине Германия занимала условно осторожную позицию в западной коалиции и отставала от всех в погоде за поставками Киеву.Однако устоит ли Шольц в своем намерении не делиться "Леопардами", уверен наш собеседник, пока говорить рано. Все решит ход спецоперации. А вот к давлению канцлеру нужно быть готовым, оно будет только сильнее."Кошки" стали настоящим камнем преткновения для Запада. Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон. Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Позже официальный Берлин и вовсе заявил, что ему сначала нужно провести инвентаризацию, чтобы понять, что можно выделить Украине.При этом давление на Шольца продолжает расти. Свое недовольство его поведением уже высказали и американские официальные лица, и отдельные представители ЕС, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.

https://ukraina.ru/20230121/1042837244.html

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