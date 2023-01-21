Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"
17:53 21.01.2023 (обновлено: 18:07 21.01.2023)
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В Министерстве обороны Чехии опровергли слухи о том, что Прага якобы готова передать Киеву танки Leopard 2, которые Прага получит от Германии в качестве компенсации за ранее предоставленные украинской армии советские машины. Соответствующее заявление было опубликовано 20 января на официальном сайте ведомства
"Зарубежные СМИ сообщают, что "Чехия и Словакия, видимо, готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация является ложной. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине, - говорится в сообщении.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах написала, что Чехия и Словакия готовы передать новые Leopard 2 Украине.
"Кошки" стали настоящим камнем преткновения для Запада. Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон. Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов".
При этом давление на Шольца продолжает расти. Свое недовольство его поведением уже высказали и американские официальные лица, и отдельные представители ИЕС, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.
Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают многие эксперты, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
15:33Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно"Министры иностранных дел прибалтийских республик - Литвы, Латвии и Эстонии - обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом незамедлительно начать поставки танков Leopard на Украину. Соответствующий пост в Twitter написал глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис
11:19Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русскимОтказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно скажется на военных планах Киева.К такому выводу пришли авторы статьи The New York Times, опубликованной 20 января, Дэвид Э. Сангер и Эрик Шмитт