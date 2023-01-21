https://ukraina.ru/20230121/1042839620.html

Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"

Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами" - 21.01.2023 Украина.ру

Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"

В Министерстве обороны Чехии опровергли слухи о том, что Прага якобы готова передать Киеву танки Leopard 2, которые Прага получит от Германии в качестве компенсации за ранее предоставленные украинской армии советские машины. Соответствующее заявление было опубликовано 20 января на официальном сайте ведомства

2023-01-21T17:53

2023-01-21T17:53

2023-01-21T18:07

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leopard-2 (танк)

чехия

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Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах написала, что Чехия и Словакия готовы передать новые Leopard 2 Украине."Кошки" стали настоящим камнем преткновения для Запада. Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон. Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов".При этом давление на Шольца продолжает расти. Свое недовольство его поведением уже высказали и американские официальные лица, и отдельные представители ИЕС, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают многие эксперты, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.

https://ukraina.ru/20230121/1042837244.html

https://ukraina.ru/20230121/1042829941.html

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новости, новости украины, германия, олаф шольц, танки, leopard-2 (танк), чехия