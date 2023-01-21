Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами" - 21.01.2023 Украина.ру
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Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"
Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами" - 21.01.2023 Украина.ру
Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"
В Министерстве обороны Чехии опровергли слухи о том, что Прага якобы готова передать Киеву танки Leopard 2, которые Прага получит от Германии в качестве компенсации за ранее предоставленные украинской армии советские машины. Соответствующее заявление было опубликовано 20 января на официальном сайте ведомства
2023-01-21T17:53
2023-01-21T18:07
новости
новости украины
германия
олаф шольц
танки
leopard-2 (танк)
чехия
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Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах написала, что Чехия и Словакия готовы передать новые Leopard 2 Украине."Кошки" стали настоящим камнем преткновения для Запада. Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон. Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов".При этом давление на Шольца продолжает расти. Свое недовольство его поведением уже высказали и американские официальные лица, и отдельные представители ИЕС, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают многие эксперты, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
https://ukraina.ru/20230121/1042837244.html
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новости, новости украины, германия, олаф шольц, танки, leopard-2 (танк), чехия
Новости, Новости Украины, Германия, Олаф Шольц, танки, Leopard-2 (танк), Чехия

Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"

17:53 21.01.2023 (обновлено: 18:07 21.01.2023)
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Sputnik
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В Министерстве обороны Чехии опровергли слухи о том, что Прага якобы готова передать Киеву танки Leopard 2, которые Прага получит от Германии в качестве компенсации за ранее предоставленные украинской армии советские машины. Соответствующее заявление было опубликовано 20 января на официальном сайте ведомства

"Зарубежные СМИ сообщают, что "Чехия и Словакия, видимо, готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация является ложной. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине, - говорится в сообщении.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах написала, что Чехия и Словакия готовы передать новые Leopard 2 Украине.
"Кошки" стали настоящим камнем преткновения для Запада. Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон. Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов".
При этом давление на Шольца продолжает расти. Свое недовольство его поведением уже высказали и американские официальные лица, и отдельные представители ИЕС, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.
Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают многие эксперты, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
Международная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
15:33
Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно"Министры иностранных дел прибалтийских республик - Литвы, Латвии и Эстонии - обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом незамедлительно начать поставки танков Leopard на Украину. Соответствующий пост в Twitter написал глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис
Шольц
11:19
Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русскимОтказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно скажется на военных планах Киева.К такому выводу пришли авторы статьи The New York Times, опубликованной 20 января, Дэвид Э. Сангер и Эрик Шмитт
 
НовостиНовости УкраиныГерманияОлаф ШольцтанкиLeopard-2 (танк)Чехия
 
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Заголовок открываемого материала
18:37Позолоченные "Леопарды": журналист ответил, почему Киев хочет именно немецкие танки, а Шольц их не дает
17:53Чехия отказалась поделиться с Украиной немецкими "Леопардами"
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