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Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России
Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России - 21.01.2023 Украина.ру
Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал о том, что происходит в Латинской Америке и нужно ли создавать политический блок союзников России и КНР в латиноамериканском регионе
2023-01-21T17:31
2023-01-21T17:31
2023-01-21T17:31
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В Латинской Америке предлагают создать политический блок союзников Москвы и Пекина. С такой инициативой выступил лидер Венесуэлы Николас Мадуро.Как пишет издание Antagonista, создание блока политик уже обсудил со своими коллегами из Бразилии, Колумбии и Аргентины. По словам политика, латиноамериканский блок союзников РФ и Китая способен стать "новым полюсом силы", так как его участники разделяли бы общие идеи стран.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростислав ищенко, видео
Новости, Ростислав Ищенко, Видео
Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал о том, что происходит в Латинской Америке и нужно ли создавать политический блок союзников России и КНР в латиноамериканском регионе
В Латинской Америке предлагают создать политический блок союзников Москвы и Пекина. С такой инициативой выступил лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
Как пишет издание Antagonista, создание блока политик уже обсудил со своими коллегами из Бразилии, Колумбии и Аргентины. По словам политика, латиноамериканский блок союзников РФ и Китая способен стать "новым полюсом силы", так как его участники разделяли бы общие идеи стран.