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Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России

Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России - 21.01.2023 Украина.ру

Ищенко о том, как раскачивают Латинскую Америку и нужно ли вмешаться России

Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал о том, что происходит в Латинской Америке и нужно ли создавать политический блок союзников России и КНР в латиноамериканском регионе

2023-01-21T17:31

2023-01-21T17:31

2023-01-21T17:31

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В Латинской Америке предлагают создать политический блок союзников Москвы и Пекина. С такой инициативой выступил лидер Венесуэлы Николас Мадуро.Как пишет издание Antagonista, создание блока политик уже обсудил со своими коллегами из Бразилии, Колумбии и Аргентины. По словам политика, латиноамериканский блок союзников РФ и Китая способен стать "новым полюсом силы", так как его участники разделяли бы общие идеи стран.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, видео