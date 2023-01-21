ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр - 21.01.2023 Украина.ру
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ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр - 21.01.2023 Украина.ру
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр
Здание детского сада №279 в Донецке получило повреждения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск. Такое сообщение 21 января в своем Телеграм-канале опубликовал мэр Алексей Кулемзин
2023-01-21T17:12
2023-01-21T17:12
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детский сад
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Субботние ленты мэра Донецка и представительства ДНР в СЦКК просто пестрят сообщениями о прилетах. Сообщается как минимум о 12-ти обстрелах, при этом ВСУ применяют снаряды "натовского калибра 155 миллиметров.Тем временем Владимир и Елена Зеленские попрощались с погибшим во время крушения вертолета главой МВД Украины Денисом Монастырским.
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новости, новости украины, детский сад, донецк, обстрелы
Новости, Новости Украины, детский сад, Донецк, обстрелы

ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр

17:12 21.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Здание детского сада №279 в Донецке получило повреждения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск. Такое сообщение 21 января в своем Телеграм-канале опубликовал мэр Алексей Кулемзин
"В Кировском районе по улице Дагестанская сегодня в результате обстрела в четвертый раз повреждено остекление окон в детском саду № 279", - написал он.
Субботние ленты мэра Донецка и представительства ДНР в СЦКК просто пестрят сообщениями о прилетах. Сообщается как минимум о 12-ти обстрелах, при этом ВСУ применяют снаряды "натовского калибра 155 миллиметров.
Тем временем Владимир и Елена Зеленские попрощались с погибшим во время крушения вертолета главой МВД Украины Денисом Монастырским.
16:25
"А на похороны погибших детей придут?": Зеленские попрощались с главой МВД МонастырскимВ Киеве проходит церемония прощания с Денисом Монастырским, который погиб при крушении вертолета в Броварах 18 января. Снимки Владимира и Елены Зеленских, пришедших на прощание с главой МВД Украины 21 января публиковал Телеграм-канал "Украина.ру
 
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