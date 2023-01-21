https://ukraina.ru/20230121/1042839277.html

ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр

ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр - 21.01.2023 Украина.ру

ВСУ повредили здание детского сада в Донецке - мэр

Здание детского сада №279 в Донецке получило повреждения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск. Такое сообщение 21 января в своем Телеграм-канале опубликовал мэр Алексей Кулемзин

2023-01-21T17:12

2023-01-21T17:12

2023-01-21T17:12

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Субботние ленты мэра Донецка и представительства ДНР в СЦКК просто пестрят сообщениями о прилетах. Сообщается как минимум о 12-ти обстрелах, при этом ВСУ применяют снаряды "натовского калибра 155 миллиметров.Тем временем Владимир и Елена Зеленские попрощались с погибшим во время крушения вертолета главой МВД Украины Денисом Монастырским.

https://ukraina.ru/20230121/1042838853.html

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