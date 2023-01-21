https://ukraina.ru/20230121/1042838853.html

"А на похороны погибших детей придут?": Зеленские попрощались с главой МВД Монастырским

"А на похороны погибших детей придут?": Зеленские попрощались с главой МВД Монастырским - 21.01.2023 Украина.ру

"А на похороны погибших детей придут?": Зеленские попрощались с главой МВД Монастырским

В Киеве проходит церемония прощания с Денисом Монастырским, который погиб при крушении вертолета в Броварах 18 января. Снимки Владимира и Елены Зеленских, пришедших на прощание с главой МВД Украины 21 января публиковал Телеграм-канал "Украина.ру

2023-01-21T16:25

2023-01-21T16:25

2023-01-21T16:25

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владимир зеленский

денис монастырский

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"Сам устранил, сам и похоронил!", "Вспоминается фильм "Крестный отец" и намеки, что убийца присутствует на похоронах", "Пришли убедиться в выполнении своей работы", "А у детей погибших от этого вертолета они на похоронах будут?", "Прости меня Господи за такие слова, но актеры на своем актерском месте - играют роль. Страшно", - отреагировали пользователи.Днем ранее уже британские читатели издания Daily Mail не менее критично высказались относительно слез Елены Зеленской на Давосском форуме, где она узнала о крушении вертолета и смерти Монастырского. В частности, люди предлагали ей стодолларовую купюру, чтобы вытереть глаза и сомневались в искренности, считая, что она все знала заранее.В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак из-за того, что глава МВД требовал "долю" с продажи западного оружия.

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