https://ukraina.ru/20230121/1042838556.html

Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии

Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии - 21.01.2023 Украина.ру

Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии

20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны из 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине.

2023-01-21T16:40

2023-01-21T16:40

2023-01-21T16:41

эксклюзив

украина

рамштайн

спецоперация

оружие спецоперации

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818733_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_5b894056dddce47f7375bc4358beb6f8.jpg

Ее итоги разочаровали многих украинских экспертов, несмотря даже на достаточно внушительный пакет военной помощи, одобренный на встрече. Однако участникам не удалось согласовать главный вопрос – поставки ВСУ западных танков, в первую очередь немецких "Леопард-2". Эксперты дали свои оценки итогам "Рамштайна".Общественный деятель Татьяна МонтянТанковая интрига: дадут ли Украине "абрамсы" с "леопардами"?На встрече в Рамштайне 20 января странам НАТО не удалось достичь соглашения о предоставлении Киеву танков.Ранее в Германии заявляли, что готовы предоставить Украине танки "Леопард", но только в случае, если США последуют тому же примеру и поставят салорейховцам свои "абрамсы". А вот к этой идее США относятся без энтузиазма: мол, "абрамсы" сложны в обслуживании, потребляют очень много топлива и вообще для украинских условий подходят так себе. Хотя дело, вероятно, в другом: скорее всего "западные партнеры" просто зажали дорогущие "абрамсы", каждый из которых тянет под 10 млн $. Ну и, конечно, создание в Европе ремонтной базы для американских танков тоже потребует от гегемона серьезных организационных усилий и финансовых затрат.Но и немцев тоже можно понять: в условиях, когда твой богатейший союзник сквалыжничает, как-то не особо хочется устраивать аттракцион невиданной щедрости, особенно если учесть, что "леопарды" тоже недешевые: по 7 лямов штучка. Да и отправка немецких танков на восточный фронт без американских имеет не самый приятный исторический привкус.Пока же салорейховцы могут рассчитывать разве что на 14 британских "челленджеров" и 14 "леопардов", которые вроде как уже пообещала Польша. Но и это не точно. Дело в том, что Польша пообещала их с условием, что и другие страны НАТО поучаствуют в снабжении Украины. Оно и понятно: 14 польских "леопардов" ход войны не переломят, а выкинуть 100 млн $ непонятно ради чего — так себе идея. От обещаний поставить танки Польша вроде бы пока не отказывалась, хотя кто знает, что будет после рамштайнской неудачи?Кстати, #Зелебобус уже успел поныть по поводу немецкой жадности: мол, какие плохие тевтоны, не хотят давать цацки, фу-фу-фу. Хотя по большому счету свои претензии Зелебобусу стоило переадресовать американцам: это их скупость в настоящий момент блокирует процесс. Но обвинять в чем-то американцев для Зелебобиков стало физически опасно.При всем этом следует понимать: если дела у Киева пойдут совсем плохо, то танки салорейховцы обязательно получат. Западные страны уже вложили в украино-российскую войну слишком много ресурсов, чтобы позволить Украине выпасть из темы. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет, — и успеет ли Россия достичь решающего успеха до того момента, когда решение о поставках танков все-таки примут.Общественный деятель Александр СкубченкоГоворят, что Россия воюет с Украиной, а запад помогает Украине. Это крайне лживо.Если воюет Украина, то, по идее, Украина и должна быть инициатором таких встреч, но Украина здесь лишь гость. За Украину всё решают собравшиеся государства на базе ВВС США в Германии. Вот эта коалиция 50-ти государств, собравшихся сегодня в Рамштайн, и воюет с Россией. Украина для них — лишь поле боя. Они не помогают Украине — они используют Украину в своих целях против России.Так кто виноват в том, что на территории Украины идёт война: Россия, с которой воюют Украиной, или эти 50 государств, которые используют Украину в своей войне против России?"Политолог из Киева Владимир ФесенкоДумаю, что у многих украинцев после состоявшегося 20 января заседания платформы Рамштайн осталось определенное разочарование. У многих даже сильное разочарование. Имеется в виду отсутствие решения о поставках Украине немецких танков "Леопард" и вообще наступательного оружия. Но сейчас у нас не та ситуация, чтобы быть в плену разочарований и обид. Должна быть рациональная реакция – терпение и настойчивость. Очередная красная линия под названием "танки и наступательное оружие" преодолевается не сиюминутно, медленнее, чем нам хотелось, но все же начинает преодолеваться. В конце концов похожая ситуация была и с решениями о поставках Украине тяжелого оружия, артиллерии, систем ПВО. Скорее всего, речь идет об отложенном решении (это касается Германии). Слишком осторожных немецких партнеров еще нужно дожимать к правильному и неизбежному решению. Они еще чуть-чуть не созрели. Также предполагаю, что сначала может быть разрешение Германии другим странам снабжать нас пресловутыми "Леопардами", а затем и в Берлине "расчехляться". Поэтому урок первый – не поддаваться эмоциям, действовать рационально и упорно. В конце концов это урок всей нынешней войны против русского нашествия. Урок второй – не зацикливаться на конкретных датах и событиях, ожидание какого-то чуда, которое все сразу решит. Не будет такого чуда. А именно, завышенные ожидания в привязке к конкретным датам и событиям порождают разочарование. Я уже не раз об этом говорил, и стоит еще раз подчеркнуть: не надо публично определять даты освобождения конкретных территорий и вообще завершение войны. Это касается и вопроса поставки Украине конкретных видов вооружений. Для нас важен конкретный результат, а не дата его достижения. Урок третий – уже сейчас нужно начинать возобновление собственного оборонного производства в кооперации с теми партнерами, которые готовы нам в этом помогать. А по завершении войны это должно стать одним из главных приоритетов обновленной украинской экономики. Я напомню, что Украина производила и даже экспортировала собственные танки. То же касается авиации (во всяком случае производство беспилотников можно наладить, и это уже делается, насколько мне известно), ракет и систем ПВО (хотя бы отдельных элементов). И снаряды можем производить. По всем этим направлениям у нас есть производственные традиции и определенные технологии. Но, к сожалению, есть и огромные проблемы с "Укроборонпромом", с которым уже нужно как-то разобраться и наладить его нормальную работу. Или нужно дать простор предпринимательской инициативе украинского бизнеса. Но так или иначе, на перспективу нам нужно в первую очередь полагаться на собственное оружие и боеприпасы, а не только на помощь друзей и на поиски вооружений по всему миру".Украинский медиаменеджер Александр Харебин"Про сегодняшний Рамштайн. Неудачные попытки заняться сексом индусы стали называть йогой, а удачные камасутрой... У немцев же все неудачные милитарные попытки на европейское доминирование стали называть фашизмом, а удачные экономические - исторической ответственностью за мир в Европе. В итоге перед нами удивительное сочетание экономического гиганта и геополитического карлика. Беспрецедентная поддержка украинских беженцев и нерешительность в военных поставках…Нежелание дать согласие на движение немецких танков на Восток против прогрессирующего российского фашизма путинской России и сознательный отказ от европейского лидерства в военной помощи Украине вполне можно объяснить геополитическим провинциализмом современной Германии, щедро приправленным извечным немецким антиамериканизмом, Стокгольмским синдромом Восточной Германии, миролюбивым инфантилизмом сытого немецкого общества и всепроникающей связью немецкого политического и экономического эстеблишмента с Россией и её деньгами.Но что нам с этого объяснения? Какое будущее ждёт такую Германию в послевоенном мире? Сможет ли немецкий политикум и немецкое общество по иному увидеть своё место в обеспечении европейской стабильности и безопасности, извлечь уроки из своего прошлого во имя будущего, увидеть Украину частью европейского содружества и своими действиями признать безусловное право и необходимость победы Украины и западной коалиции в этой войне с РФ? Ответы на эти вопросы будут зависеть не только от консенсуса касательно формата этой победы, но и от её цены. Прежде всего, для Украины.Очевидно, что Германия оказалась не готова к новой реальности и лидерству в этой реальности. Очевидно, что ответы на задаваемые в этом посте вопросы это вопрос времени. Бесценного времени, которое забирает у украинской нации её лучших сыновей и дочерей. Времени, которое может сделать цену победы в этой войне непомерной… Но усиление американо-британско-польского альянса в коалиции со скандинавскими партнерами, неожиданная и болезненная для Германии отдельная позиция Франции не оставляет ей выбора. Ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne нам в Украине уже недостаточно".Общественный деятель Татьяна ПопВ Рамштайне и Давосе в последнее время много говорили о том, что "Украина должна победить". Кому должна, думаю, и так понятно – не себе, и не своим гражданам точно. Зачем тоже вопросов не возникает – они долго готовились повоевать с Россией чужими руками. По сути, 30 лет Запад создавал на этой территорию АнтиРоссию, руками продажных политиков местных националистов, соросят, городских сумасшедших и просто дураков. Сейчас апогей процесса, вот она – готовая АнтиРоссия! История забыта, памятники сносятся, названия переписываются тысячами, вера изгоняется, русский язык и славянское самосознание загнаны в самый темный угол… и?И под всем этим духовная пустота, заменить нечем. Можно выбить одни смыслы, но их надо заменить чем-то равнозначным. А так Украина, как АнтиРоссия не может победить Россию, потому что оторванная часть не может победить изначальное целое".

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

https://ukraina.ru/20230120/1042798446.html

https://ukraina.ru/20230120/1042824852.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, рамштайн, спецоперация, оружие спецоперации, нато