https://ukraina.ru/20230121/1042838556.html
Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии
Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии - 21.01.2023 Украина.ру
Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии
20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны из 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине.
2023-01-21T16:40
2023-01-21T16:40
2023-01-21T16:41
эксклюзив
украина
рамштайн
спецоперация
оружие спецоперации
нато
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818733_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_5b894056dddce47f7375bc4358beb6f8.jpg
Ее итоги разочаровали многих украинских экспертов, несмотря даже на достаточно внушительный пакет военной помощи, одобренный на встрече. Однако участникам не удалось согласовать главный вопрос – поставки ВСУ западных танков, в первую очередь немецких "Леопард-2". Эксперты дали свои оценки итогам "Рамштайна".Общественный деятель Татьяна МонтянТанковая интрига: дадут ли Украине "абрамсы" с "леопардами"?На встрече в Рамштайне 20 января странам НАТО не удалось достичь соглашения о предоставлении Киеву танков.Ранее в Германии заявляли, что готовы предоставить Украине танки "Леопард", но только в случае, если США последуют тому же примеру и поставят салорейховцам свои "абрамсы". А вот к этой идее США относятся без энтузиазма: мол, "абрамсы" сложны в обслуживании, потребляют очень много топлива и вообще для украинских условий подходят так себе. Хотя дело, вероятно, в другом: скорее всего "западные партнеры" просто зажали дорогущие "абрамсы", каждый из которых тянет под 10 млн $. Ну и, конечно, создание в Европе ремонтной базы для американских танков тоже потребует от гегемона серьезных организационных усилий и финансовых затрат.Но и немцев тоже можно понять: в условиях, когда твой богатейший союзник сквалыжничает, как-то не особо хочется устраивать аттракцион невиданной щедрости, особенно если учесть, что "леопарды" тоже недешевые: по 7 лямов штучка. Да и отправка немецких танков на восточный фронт без американских имеет не самый приятный исторический привкус.Пока же салорейховцы могут рассчитывать разве что на 14 британских "челленджеров" и 14 "леопардов", которые вроде как уже пообещала Польша. Но и это не точно. Дело в том, что Польша пообещала их с условием, что и другие страны НАТО поучаствуют в снабжении Украины. Оно и понятно: 14 польских "леопардов" ход войны не переломят, а выкинуть 100 млн $ непонятно ради чего — так себе идея. От обещаний поставить танки Польша вроде бы пока не отказывалась, хотя кто знает, что будет после рамштайнской неудачи?Кстати, #Зелебобус уже успел поныть по поводу немецкой жадности: мол, какие плохие тевтоны, не хотят давать цацки, фу-фу-фу. Хотя по большому счету свои претензии Зелебобусу стоило переадресовать американцам: это их скупость в настоящий момент блокирует процесс. Но обвинять в чем-то американцев для Зелебобиков стало физически опасно.При всем этом следует понимать: если дела у Киева пойдут совсем плохо, то танки салорейховцы обязательно получат. Западные страны уже вложили в украино-российскую войну слишком много ресурсов, чтобы позволить Украине выпасть из темы. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет, — и успеет ли Россия достичь решающего успеха до того момента, когда решение о поставках танков все-таки примут.Общественный деятель Александр СкубченкоГоворят, что Россия воюет с Украиной, а запад помогает Украине. Это крайне лживо.Если воюет Украина, то, по идее, Украина и должна быть инициатором таких встреч, но Украина здесь лишь гость. За Украину всё решают собравшиеся государства на базе ВВС США в Германии. Вот эта коалиция 50-ти государств, собравшихся сегодня в Рамштайн, и воюет с Россией. Украина для них — лишь поле боя. Они не помогают Украине — они используют Украину в своих целях против России.Так кто виноват в том, что на территории Украины идёт война: Россия, с которой воюют Украиной, или эти 50 государств, которые используют Украину в своей войне против России?"Политолог из Киева Владимир ФесенкоДумаю, что у многих украинцев после состоявшегося 20 января заседания платформы Рамштайн осталось определенное разочарование. У многих даже сильное разочарование. Имеется в виду отсутствие решения о поставках Украине немецких танков "Леопард" и вообще наступательного оружия. Но сейчас у нас не та ситуация, чтобы быть в плену разочарований и обид. Должна быть рациональная реакция – терпение и настойчивость. Очередная красная линия под названием "танки и наступательное оружие" преодолевается не сиюминутно, медленнее, чем нам хотелось, но все же начинает преодолеваться. В конце концов похожая ситуация была и с решениями о поставках Украине тяжелого оружия, артиллерии, систем ПВО. Скорее всего, речь идет об отложенном решении (это касается Германии). Слишком осторожных немецких партнеров еще нужно дожимать к правильному и неизбежному решению. Они еще чуть-чуть не созрели. Также предполагаю, что сначала может быть разрешение Германии другим странам снабжать нас пресловутыми "Леопардами", а затем и в Берлине "расчехляться". Поэтому урок первый – не поддаваться эмоциям, действовать рационально и упорно. В конце концов это урок всей нынешней войны против русского нашествия. Урок второй – не зацикливаться на конкретных датах и событиях, ожидание какого-то чуда, которое все сразу решит. Не будет такого чуда. А именно, завышенные ожидания в привязке к конкретным датам и событиям порождают разочарование. Я уже не раз об этом говорил, и стоит еще раз подчеркнуть: не надо публично определять даты освобождения конкретных территорий и вообще завершение войны. Это касается и вопроса поставки Украине конкретных видов вооружений. Для нас важен конкретный результат, а не дата его достижения. Урок третий – уже сейчас нужно начинать возобновление собственного оборонного производства в кооперации с теми партнерами, которые готовы нам в этом помогать. А по завершении войны это должно стать одним из главных приоритетов обновленной украинской экономики. Я напомню, что Украина производила и даже экспортировала собственные танки. То же касается авиации (во всяком случае производство беспилотников можно наладить, и это уже делается, насколько мне известно), ракет и систем ПВО (хотя бы отдельных элементов). И снаряды можем производить. По всем этим направлениям у нас есть производственные традиции и определенные технологии. Но, к сожалению, есть и огромные проблемы с "Укроборонпромом", с которым уже нужно как-то разобраться и наладить его нормальную работу. Или нужно дать простор предпринимательской инициативе украинского бизнеса. Но так или иначе, на перспективу нам нужно в первую очередь полагаться на собственное оружие и боеприпасы, а не только на помощь друзей и на поиски вооружений по всему миру".Украинский медиаменеджер Александр Харебин"Про сегодняшний Рамштайн. Неудачные попытки заняться сексом индусы стали называть йогой, а удачные камасутрой... У немцев же все неудачные милитарные попытки на европейское доминирование стали называть фашизмом, а удачные экономические - исторической ответственностью за мир в Европе. В итоге перед нами удивительное сочетание экономического гиганта и геополитического карлика. Беспрецедентная поддержка украинских беженцев и нерешительность в военных поставках…Нежелание дать согласие на движение немецких танков на Восток против прогрессирующего российского фашизма путинской России и сознательный отказ от европейского лидерства в военной помощи Украине вполне можно объяснить геополитическим провинциализмом современной Германии, щедро приправленным извечным немецким антиамериканизмом, Стокгольмским синдромом Восточной Германии, миролюбивым инфантилизмом сытого немецкого общества и всепроникающей связью немецкого политического и экономического эстеблишмента с Россией и её деньгами.Но что нам с этого объяснения? Какое будущее ждёт такую Германию в послевоенном мире? Сможет ли немецкий политикум и немецкое общество по иному увидеть своё место в обеспечении европейской стабильности и безопасности, извлечь уроки из своего прошлого во имя будущего, увидеть Украину частью европейского содружества и своими действиями признать безусловное право и необходимость победы Украины и западной коалиции в этой войне с РФ? Ответы на эти вопросы будут зависеть не только от консенсуса касательно формата этой победы, но и от её цены. Прежде всего, для Украины.Очевидно, что Германия оказалась не готова к новой реальности и лидерству в этой реальности. Очевидно, что ответы на задаваемые в этом посте вопросы это вопрос времени. Бесценного времени, которое забирает у украинской нации её лучших сыновей и дочерей. Времени, которое может сделать цену победы в этой войне непомерной… Но усиление американо-британско-польского альянса в коалиции со скандинавскими партнерами, неожиданная и болезненная для Германии отдельная позиция Франции не оставляет ей выбора. Ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne нам в Украине уже недостаточно".Общественный деятель Татьяна ПопВ Рамштайне и Давосе в последнее время много говорили о том, что "Украина должна победить". Кому должна, думаю, и так понятно – не себе, и не своим гражданам точно. Зачем тоже вопросов не возникает – они долго готовились повоевать с Россией чужими руками. По сути, 30 лет Запад создавал на этой территорию АнтиРоссию, руками продажных политиков местных националистов, соросят, городских сумасшедших и просто дураков. Сейчас апогей процесса, вот она – готовая АнтиРоссия! История забыта, памятники сносятся, названия переписываются тысячами, вера изгоняется, русский язык и славянское самосознание загнаны в самый темный угол… и?И под всем этим духовная пустота, заменить нечем. Можно выбить одни смыслы, но их надо заменить чем-то равнозначным. А так Украина, как АнтиРоссия не может победить Россию, потому что оторванная часть не может победить изначальное целое".
https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html
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эксклюзив, украина, рамштайн, спецоперация, оружие спецоперации, нато
Они не помогают, они используют Украину. Эксперты о новой встрече министров обороны в Германии
16:40 21.01.2023 (обновлено: 16:41 21.01.2023)
20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны из 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине.
Ее итоги разочаровали многих украинских экспертов, несмотря даже на достаточно внушительный пакет военной помощи, одобренный на встрече. Однако участникам не удалось согласовать главный вопрос – поставки ВСУ западных танков, в первую очередь немецких "Леопард-2". Эксперты дали свои оценки итогам "Рамштайна".
Общественный деятель Татьяна Монтян
Танковая интрига: дадут ли Украине "абрамсы" с "леопардами"?
На встрече в Рамштайне 20 января странам НАТО не удалось достичь соглашения о предоставлении Киеву танков.
Ранее в Германии заявляли, что готовы предоставить Украине танки "Леопард", но только в случае, если США последуют тому же примеру и поставят салорейховцам свои "абрамсы". А вот к этой идее США относятся без энтузиазма: мол, "абрамсы" сложны в обслуживании, потребляют очень много топлива и вообще для украинских условий подходят так себе. Хотя дело, вероятно, в другом: скорее всего "западные партнеры" просто зажали дорогущие "абрамсы", каждый из которых тянет под 10 млн $. Ну и, конечно, создание в Европе ремонтной базы для американских танков тоже потребует от гегемона серьезных организационных усилий и финансовых затрат.
Но и немцев тоже можно понять: в условиях, когда твой богатейший союзник сквалыжничает, как-то не особо хочется устраивать аттракцион невиданной щедрости, особенно если учесть, что "леопарды" тоже недешевые: по 7 лямов штучка. Да и отправка немецких танков на восточный фронт без американских имеет не самый приятный исторический привкус.
Пока же салорейховцы могут рассчитывать разве что на 14 британских "челленджеров" и 14 "леопардов", которые вроде как уже пообещала Польша. Но и это не точно. Дело в том, что Польша пообещала их с условием, что и другие страны НАТО поучаствуют в снабжении Украины. Оно и понятно: 14 польских "леопардов" ход войны не переломят, а выкинуть 100 млн $ непонятно ради чего — так себе идея. От обещаний поставить танки Польша вроде бы пока не отказывалась, хотя кто знает, что будет после рамштайнской неудачи?
Кстати, #Зелебобус уже успел поныть по поводу немецкой жадности: мол, какие плохие тевтоны, не хотят давать цацки, фу-фу-фу. Хотя по большому счету свои претензии Зелебобусу стоило переадресовать американцам: это их скупость в настоящий момент блокирует процесс. Но обвинять в чем-то американцев для Зелебобиков стало физически опасно.
При всем этом следует понимать: если дела у Киева пойдут совсем плохо, то танки салорейховцы обязательно получат. Западные страны уже вложили в украино-российскую войну слишком много ресурсов, чтобы позволить Украине выпасть из темы. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет, — и успеет ли Россия достичь решающего успеха до того момента, когда решение о поставках танков все-таки примут.
Общественный деятель Александр Скубченко
Говорят, что Россия воюет с Украиной, а запад помогает Украине. Это крайне лживо.
Если воюет Украина, то, по идее, Украина и должна быть инициатором таких встреч, но Украина здесь лишь гость. За Украину всё решают собравшиеся государства на базе ВВС США в Германии. Вот эта коалиция 50-ти государств, собравшихся сегодня в Рамштайн, и воюет с Россией. Украина для них — лишь поле боя. Они не помогают Украине — они используют Украину в своих целях против России.
Так кто виноват в том, что на территории Украины идёт война: Россия, с которой воюют Украиной, или эти 50 государств, которые используют Украину в своей войне против России?"
Политолог из Киева Владимир Фесенко
Думаю, что у многих украинцев после состоявшегося 20 января заседания платформы Рамштайн осталось определенное разочарование. У многих даже сильное разочарование. Имеется в виду отсутствие решения о поставках Украине немецких танков "Леопард" и вообще наступательного оружия.
Но сейчас у нас не та ситуация, чтобы быть в плену разочарований и обид. Должна быть рациональная реакция – терпение и настойчивость. Очередная красная линия под названием "танки и наступательное оружие" преодолевается не сиюминутно, медленнее, чем нам хотелось, но все же начинает преодолеваться. В конце концов похожая ситуация была и с решениями о поставках Украине тяжелого оружия, артиллерии, систем ПВО.
Скорее всего, речь идет об отложенном решении (это касается Германии). Слишком осторожных немецких партнеров еще нужно дожимать к правильному и неизбежному решению. Они еще чуть-чуть не созрели. Также предполагаю, что сначала может быть разрешение Германии другим странам снабжать нас пресловутыми "Леопардами", а затем и в Берлине "расчехляться". Поэтому урок первый – не поддаваться эмоциям, действовать рационально и упорно. В конце концов это урок всей нынешней войны против русского нашествия. Урок второй – не зацикливаться на конкретных датах и событиях, ожидание какого-то чуда, которое все сразу решит. Не будет такого чуда.
А именно, завышенные ожидания в привязке к конкретным датам и событиям порождают разочарование. Я уже не раз об этом говорил, и стоит еще раз подчеркнуть: не надо публично определять даты освобождения конкретных территорий и вообще завершение войны. Это касается и вопроса поставки Украине конкретных видов вооружений. Для нас важен конкретный результат, а не дата его достижения.
Урок третий – уже сейчас нужно начинать возобновление собственного оборонного производства в кооперации с теми партнерами, которые готовы нам в этом помогать. А по завершении войны это должно стать одним из главных приоритетов обновленной украинской экономики. Я напомню, что Украина производила и даже экспортировала собственные танки. То же касается авиации (во всяком случае производство беспилотников можно наладить, и это уже делается, насколько мне известно), ракет и систем ПВО (хотя бы отдельных элементов).
И снаряды можем производить. По всем этим направлениям у нас есть производственные традиции и определенные технологии. Но, к сожалению, есть и огромные проблемы с "Укроборонпромом", с которым уже нужно как-то разобраться и наладить его нормальную работу. Или нужно дать простор предпринимательской инициативе украинского бизнеса. Но так или иначе, на перспективу нам нужно в первую очередь полагаться на собственное оружие и боеприпасы, а не только на помощь друзей и на поиски вооружений по всему миру".
Украинский медиаменеджер Александр Харебин
"Про сегодняшний Рамштайн. Неудачные попытки заняться сексом индусы стали называть йогой, а удачные камасутрой... У немцев же все неудачные милитарные попытки на европейское доминирование стали называть фашизмом, а удачные экономические - исторической ответственностью за мир в Европе. В итоге перед нами удивительное сочетание экономического гиганта и геополитического карлика. Беспрецедентная поддержка украинских беженцев и нерешительность в военных поставках…
Нежелание дать согласие на движение немецких танков на Восток против прогрессирующего российского фашизма путинской России и сознательный отказ от европейского лидерства в военной помощи Украине вполне можно объяснить геополитическим провинциализмом современной Германии, щедро приправленным извечным немецким антиамериканизмом, Стокгольмским синдромом Восточной Германии, миролюбивым инфантилизмом сытого немецкого общества и всепроникающей связью немецкого политического и экономического эстеблишмента с Россией и её деньгами.
Но что нам с этого объяснения? Какое будущее ждёт такую Германию в послевоенном мире? Сможет ли немецкий политикум и немецкое общество по иному увидеть своё место в обеспечении европейской стабильности и безопасности, извлечь уроки из своего прошлого во имя будущего, увидеть Украину частью европейского содружества и своими действиями признать безусловное право и необходимость победы Украины и западной коалиции в этой войне с РФ? Ответы на эти вопросы будут зависеть не только от консенсуса касательно формата этой победы, но и от её цены. Прежде всего, для Украины.
Очевидно, что Германия оказалась не готова к новой реальности и лидерству в этой реальности. Очевидно, что ответы на задаваемые в этом посте вопросы это вопрос времени. Бесценного времени, которое забирает у украинской нации её лучших сыновей и дочерей. Времени, которое может сделать цену победы в этой войне непомерной… Но усиление американо-британско-польского альянса в коалиции со скандинавскими партнерами, неожиданная и болезненная для Германии отдельная позиция Франции не оставляет ей выбора. Ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne нам в Украине уже недостаточно".
Общественный деятель Татьяна Поп
В Рамштайне и Давосе в последнее время много говорили о том, что "Украина должна победить". Кому должна, думаю, и так понятно – не себе, и не своим гражданам точно. Зачем тоже вопросов не возникает – они долго готовились повоевать с Россией чужими руками. По сути, 30 лет Запад создавал на этой территорию АнтиРоссию, руками продажных политиков местных националистов, соросят, городских сумасшедших и просто дураков. Сейчас апогей процесса, вот она – готовая АнтиРоссия! История забыта, памятники сносятся, названия переписываются тысячами, вера изгоняется, русский язык и славянское самосознание загнаны в самый темный угол… и?
И под всем этим духовная пустота, заменить нечем. Можно выбить одни смыслы, но их надо заменить чем-то равнозначным. А так Украина, как АнтиРоссия не может победить Россию, потому что оторванная часть не может победить изначальное целое".