https://ukraina.ru/20230121/1042838223.html

Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января

Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января - 21.01.2023 Украина.ру

Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января

Несколько СМИ сообщили о коррупции в украинском министерстве обороны. Ряд источников сообщил о новом витке борьбы Офиса президента Украины с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

2023-01-21T16:10

2023-01-21T16:10

2023-01-21T16:10

хроники

эксклюзив

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Одним из рассказавших о царящей коррупции в украинском оборонном ведомстве было украинское издание "Зеркало недели" (ZN.UA). У издания есть копия соглашения стоимостью 13,16 млрд грн (около 24 млрд руб. - Ред.), заключенного 23 декабря министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза. К примеру, украинское Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн (около 31,6 руб. - Ред.) за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн (около 13 руб. - Ред.) за штуку.Картофель заказали по 22 грн (около 40,9 руб. - Ред.) за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн (около 14,9-16,7 - Ред.).Куриное бедро заказали по 120 грн (около 223 руб. - Ред.) за килограмм, в то время, как в магазине оно стоит 80 грн (около 148,6 руб. - Ред.).При этом речь идёт о розничных ценах. Оптовые цены же на продукты ещё ниже.Как заявило "Зеркало недели", Минобороны Украины проигнорировало все их запросы и вопросы."Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", - также отмечалось в публикации.Примечательно также, что контракт в более, чем 13 млрд грин Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в 1 тыс. грн (1,86 тыс. руб. - Ред.). В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций.В 2019 году ООО "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Нацполиции. Фирму подозревали в том, что для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины она подала поддельный акт, который не соответствовал действительности.Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий — директор департамента госзакупок, который является одним из фигурантов дел о хищении $580 тыс. средств министерства при закупке военной амуниции. При этом одними из организаторов схемы хищения были основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн.При этом некоторые усмотрели в публикации свидетельство ожесточения внутриполитической борьбы на Украине. Так телеграм-канал "Легитимный" обратил внимание на то, как прокомментировала статью народный депутат от "Слуги народа". Марьяна Безуглая."По закупкам у министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается вопросами, может ли министерство закупать китайские дрончики. Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, и по её результатам, а также по результатам работы правоохранительных органов ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. Спасибо журналистам ZN.UA за работу. Также обратите внимание, что даже в условиях военного положения мы остаемся демократией и должны быть ею и дальше", - написала она на своей странице в соцсетях.Позже Безуглая сообщила, что руководство Минобороны вызвали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По мнению канала, происходящее свидетельствует о борьбе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным."Вот вам первый негативный кейс с попыткой подставить "военное руководство", а именно Залужного. Офисные, а именно Безуглая - это "шестёрка Ермака", просто так ничего не пишет. Она обычно отрабатывает заказ Офиса. Мы ещё в августе инсайдили, что Ермак будет искать возможность слить Залужного. Сейчас офисные случайно подняли этот негативный трек, хотя в армии куча проблем. Мы писали и про туберкулёз, эпидемию гриппа, обморожения, коррупции с "отпусками и увольнениями". На Банковой очень недовольны укреплением личных связей Залужного и американцев. Последняя капля была поездка в Польшу. Сырского (командующего Сухопутными силами ВСУ — Ред.) будут двигать на главкома, пиарят его уже давно", - сообщил "Легитимный".В то же время, безотносительно борьбы Ермака с Залужным, к Минобороны у многих, в том числе и противников украинской власти, возникают вопросы.Так, о других фактах коррупции в оборонном ведомстве Украины также рассказал и украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Он обратил внимание на договор о ремонте кузовов ЗиЛ-131 и замене на них кунгов КМ-131 на кунги ТРМ-80Д. Шарий нашёл эти авто и кунги в рознице, и, согласно его информации, покупка автомобилей и кунгов вместе с работами обошлась бы Минобороны Украины в $11,7 тыс. за единицу. Однако украинское оборонное ведомство в договоре прописало другую сумму - $153тыс. за единицу.По информации Шария, договор составлен с фирмой, владеет которой член партии "Батьківщина" Николай Ляпун — бывший депутат Кременчугского областного совета."Все военнослужащие ВСУ должны понимать, что они воюют как минимум на два фронта: с одной стороны их пытаются убить или захватить в плен, а с другой стороны их пытаются обобрать полностью до нитки и свалить в Лондон, где уже приобретена недвижимость", - заявил Шарий.Он также рассказал о схеме, согласно которой украинские ведомства завышают свой численный состав, чтобы получать компенсации из Европы.

https://ukraina.ru/20230121/1042831411.html

https://ukraina.ru/20230121/1042827744.html

https://ukraina.ru/20230120/1042824852.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив