Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января - 21.01.2023 Украина.ру
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Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января
Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января - 21.01.2023 Украина.ру
Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января
Несколько СМИ сообщили о коррупции в украинском министерстве обороны. Ряд источников сообщил о новом витке борьбы Офиса президента Украины с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
2023-01-21T16:10
2023-01-21T16:10
хроники
эксклюзив
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Одним из рассказавших о царящей коррупции в украинском оборонном ведомстве было украинское издание "Зеркало недели" (ZN.UA). У издания есть копия соглашения стоимостью 13,16 млрд грн (около 24 млрд руб. - Ред.), заключенного 23 декабря министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза. К примеру, украинское Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн (около 31,6 руб. - Ред.) за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн (около 13 руб. - Ред.) за штуку.Картофель заказали по 22 грн (около 40,9 руб. - Ред.) за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн (около 14,9-16,7 - Ред.).Куриное бедро заказали по 120 грн (около 223 руб. - Ред.) за килограмм, в то время, как в магазине оно стоит 80 грн (около 148,6 руб. - Ред.).При этом речь идёт о розничных ценах. Оптовые цены же на продукты ещё ниже.Как заявило "Зеркало недели", Минобороны Украины проигнорировало все их запросы и вопросы."Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", - также отмечалось в публикации.Примечательно также, что контракт в более, чем 13 млрд грин Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в 1 тыс. грн (1,86 тыс. руб. - Ред.). В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций.В 2019 году ООО "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Нацполиции. Фирму подозревали в том, что для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины она подала поддельный акт, который не соответствовал действительности.Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий — директор департамента госзакупок, который является одним из фигурантов дел о хищении $580 тыс. средств министерства при закупке военной амуниции. При этом одними из организаторов схемы хищения были основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн.При этом некоторые усмотрели в публикации свидетельство ожесточения внутриполитической борьбы на Украине. Так телеграм-канал "Легитимный" обратил внимание на то, как прокомментировала статью народный депутат от "Слуги народа". Марьяна Безуглая."По закупкам у министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается вопросами, может ли министерство закупать китайские дрончики. Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, и по её результатам, а также по результатам работы правоохранительных органов ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. Спасибо журналистам ZN.UA за работу. Также обратите внимание, что даже в условиях военного положения мы остаемся демократией и должны быть ею и дальше", - написала она на своей странице в соцсетях.Позже Безуглая сообщила, что руководство Минобороны вызвали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.По мнению канала, происходящее свидетельствует о борьбе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным."Вот вам первый негативный кейс с попыткой подставить "военное руководство", а именно Залужного. Офисные, а именно Безуглая - это "шестёрка Ермака", просто так ничего не пишет. Она обычно отрабатывает заказ Офиса. Мы ещё в августе инсайдили, что Ермак будет искать возможность слить Залужного. Сейчас офисные случайно подняли этот негативный трек, хотя в армии куча проблем. Мы писали и про туберкулёз, эпидемию гриппа, обморожения, коррупции с "отпусками и увольнениями". На Банковой очень недовольны укреплением личных связей Залужного и американцев. Последняя капля была поездка в Польшу. Сырского (командующего Сухопутными силами ВСУ — Ред.) будут двигать на главкома, пиарят его уже давно", - сообщил "Легитимный".В то же время, безотносительно борьбы Ермака с Залужным, к Минобороны у многих, в том числе и противников украинской власти, возникают вопросы.Так, о других фактах коррупции в оборонном ведомстве Украины также рассказал и украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Он обратил внимание на договор о ремонте кузовов ЗиЛ-131 и замене на них кунгов КМ-131 на кунги ТРМ-80Д. Шарий нашёл эти авто и кунги в рознице, и, согласно его информации, покупка автомобилей и кунгов вместе с работами обошлась бы Минобороны Украины в $11,7 тыс. за единицу. Однако украинское оборонное ведомство в договоре прописало другую сумму - $153тыс. за единицу.По информации Шария, договор составлен с фирмой, владеет которой член партии "Батьківщина" Николай Ляпун — бывший депутат Кременчугского областного совета."Все военнослужащие ВСУ должны понимать, что они воюют как минимум на два фронта: с одной стороны их пытаются убить или захватить в плен, а с другой стороны их пытаются обобрать полностью до нитки и свалить в Лондон, где уже приобретена недвижимость", - заявил Шарий.Он также рассказал о схеме, согласно которой украинские ведомства завышают свой численный состав, чтобы получать компенсации из Европы.
https://ukraina.ru/20230121/1042831411.html
https://ukraina.ru/20230121/1042827744.html
https://ukraina.ru/20230120/1042824852.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 января

16:10 21.01.2023
 
© Фото : Андрій ЄрмакАндрей Ермак Валерий Залужный
Андрей Ермак Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Андрій Єрмак
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Несколько СМИ сообщили о коррупции в украинском министерстве обороны. Ряд источников сообщил о новом витке борьбы Офиса президента Украины с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
Одним из рассказавших о царящей коррупции в украинском оборонном ведомстве было украинское издание "Зеркало недели" (ZN.UA). У издания есть копия соглашения стоимостью 13,16 млрд грн (около 24 млрд руб. - Ред.), заключенного 23 декабря министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза. К примеру, украинское Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн (около 31,6 руб. - Ред.) за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн (около 13 руб. - Ред.) за штуку.
Картофель заказали по 22 грн (около 40,9 руб. - Ред.) за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн (около 14,9-16,7 - Ред.).
Куриное бедро заказали по 120 грн (около 223 руб. - Ред.) за килограмм, в то время, как в магазине оно стоит 80 грн (около 148,6 руб. - Ред.).
При этом речь идёт о розничных ценах. Оптовые цены же на продукты ещё ниже.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
12:25
Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 январяВ Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ. Украинские военные продолжают наносить обстрелы по приграничным регионам России. В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках Украины вербовать персонал Запорожской АЭС
Как заявило "Зеркало недели", Минобороны Украины проигнорировало все их запросы и вопросы.
"Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", - также отмечалось в публикации.
Примечательно также, что контракт в более, чем 13 млрд грин Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в 1 тыс. грн (1,86 тыс. руб. - Ред.). В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций.
В 2019 году ООО "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Нацполиции. Фирму подозревали в том, что для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины она подала поддельный акт, который не соответствовал действительности.
Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий — директор департамента госзакупок, который является одним из фигурантов дел о хищении $580 тыс. средств министерства при закупке военной амуниции. При этом одними из организаторов схемы хищения были основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн.
При этом некоторые усмотрели в публикации свидетельство ожесточения внутриполитической борьбы на Украине.
артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
10:09
Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 январяСоединённые Штаты Америки дали Украине совет по поводу Артёмовска. Украину готовят к наступлению на сухопутный коридор в Крым, сообщили СМИ
Так телеграм-канал "Легитимный" обратил внимание на то, как прокомментировала статью народный депутат от "Слуги народа". Марьяна Безуглая.
"По закупкам у министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается вопросами, может ли министерство закупать китайские дрончики. Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, и по её результатам, а также по результатам работы правоохранительных органов ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. Спасибо журналистам ZN.UA за работу. Также обратите внимание, что даже в условиях военного положения мы остаемся демократией и должны быть ею и дальше", - написала она на своей странице в соцсетях.
Позже Безуглая сообщила, что руководство Минобороны вызвали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
По мнению канала, происходящее свидетельствует о борьбе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с главнокомандующим Вооружённых сил Украины Валерием Залужным.
"Вот вам первый негативный кейс с попыткой подставить "военное руководство", а именно Залужного. Офисные, а именно Безуглая - это "шестёрка Ермака", просто так ничего не пишет. Она обычно отрабатывает заказ Офиса. Мы ещё в августе инсайдили, что Ермак будет искать возможность слить Залужного. Сейчас офисные случайно подняли этот негативный трек, хотя в армии куча проблем. Мы писали и про туберкулёз, эпидемию гриппа, обморожения, коррупции с "отпусками и увольнениями". На Банковой очень недовольны укреплением личных связей Залужного и американцев. Последняя капля была поездка в Польшу. Сырского (командующего Сухопутными силами ВСУ — Ред.) будут двигать на главкома, пиарят его уже давно", - сообщил "Легитимный".
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 19:02
Результаты "Рамштайн-8": пока без танков, но с поддержкой. Итоги 20 января на УкраинеНа встрече на базе Рамштайн союзники Украины не договорились о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2
В то же время, безотносительно борьбы Ермака с Залужным, к Минобороны у многих, в том числе и противников украинской власти, возникают вопросы.
Так, о других фактах коррупции в оборонном ведомстве Украины также рассказал и украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
Он обратил внимание на договор о ремонте кузовов ЗиЛ-131 и замене на них кунгов КМ-131 на кунги ТРМ-80Д. Шарий нашёл эти авто и кунги в рознице, и, согласно его информации, покупка автомобилей и кунгов вместе с работами обошлась бы Минобороны Украины в $11,7 тыс. за единицу. Однако украинское оборонное ведомство в договоре прописало другую сумму - $153тыс. за единицу.
По информации Шария, договор составлен с фирмой, владеет которой член партии "Батьківщина" Николай Ляпун — бывший депутат Кременчугского областного совета.
"Все военнослужащие ВСУ должны понимать, что они воюют как минимум на два фронта: с одной стороны их пытаются убить или захватить в плен, а с другой стороны их пытаются обобрать полностью до нитки и свалить в Лондон, где уже приобретена недвижимость", - заявил Шарий.
Он также рассказал о схеме, согласно которой украинские ведомства завышают свой численный состав, чтобы получать компенсации из Европы.
 
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