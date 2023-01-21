https://ukraina.ru/20230121/1042837244.html

Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно"

Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно" - 21.01.2023 Украина.ру

Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно"

Министры иностранных дел прибалтийских республик - Литвы, Латвии и Эстонии - обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом незамедлительно начать поставки танков Leopard на Украину. Соответствующий пост в Twitter написал глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис

2023-01-21T15:33

2023-01-21T15:33

2023-01-21T15:33

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Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Так, накануне было объявлено, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов (1,7 триллиона рублей). Это вдобавок к тем 19,3 млрд долларов (1,3 триллиона рублей), которые уже были потрачены на Киев.Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают многие эксперты, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.

https://ukraina.ru/20230121/1042829235.html

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