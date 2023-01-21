Отдай незамедлительно! Главы МИД Балтии потребовали от Шольца уступить "Леопардов" "пока не поздно"
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014
Министры иностранных дел прибалтийских республик - Литвы, Латвии и Эстонии - обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом незамедлительно начать поставки танков Leopard на Украину. Соответствующий пост в Twitter написал глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис
"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская сила несет особую ответственность в этом вопросе", — написал он.
Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, но только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.
Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Так, накануне было объявлено, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов (1,7 триллиона рублей). Это вдобавок к тем 19,3 млрд долларов (1,3 триллиона рублей), которые уже были потрачены на Киев.
Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают многие эксперты, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
10:53"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard КиевуГлаву оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутило заявление Минобороны страны о намерении проверить запасы танков Leopard. Она оценила эти действия запоздалыми, сообщило 20 января издание Financial Times