Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье - 21.01.2023 Украина.ру
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Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье
Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье - 21.01.2023 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье
На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделений Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, сообщает 21 января Минобороны РФ
2023-01-21T15:09
2023-01-21T15:10
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В субботу, 21 января, член главного совета региональной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на отдельных участках фронта удалось взломать первую линию обороны ВСУ, российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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Новости, Новости Украины, Украина.ру, Россия, ВС РФ, освобождение, огневые позиции

Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье

15:09 21.01.2023 (обновлено: 15:10 21.01.2023)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на линии разграничения
Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделений Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, сообщает 21 января Минобороны РФ
"На Донецком направлении освобожден населенный пункт Двуречье. Потери противника составили до 50-ти человек убитыми и ранеными", - также говорится в сообщении ведомства.
В субботу, 21 января, член главного совета региональной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на отдельных участках фронта удалось взломать первую линию обороны ВСУ, российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.
На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
14:31
Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторонуПогибшие за киевский режим запорожцы — это результат принуждения к продолжению бессмысленной братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских", считает лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
 
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Заголовок открываемого материала
15:09Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье
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