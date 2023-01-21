https://ukraina.ru/20230121/1042836409.html

Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье

Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье - 21.01.2023 Украина.ру

Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье

На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделений Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, сообщает 21 января Минобороны РФ

2023-01-21T15:09

2023-01-21T15:09

2023-01-21T15:10

новости

новости украины

украина.ру

россия

вс рф

освобождение

огневые позиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0f/1041838361_0:102:3011:1796_1920x0_80_0_0_6d0b84a72f3f254bfe57d408320f9ef2.jpg

В субботу, 21 января, член главного совета региональной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на отдельных участках фронта удалось взломать первую линию обороны ВСУ, российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ukraina.ru/20230121/1042833993.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина.ру, россия, вс рф, освобождение, огневые позиции