Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье
15:09 21.01.2023 (обновлено: 15:10 21.01.2023)
На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделений Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, сообщает 21 января Минобороны РФ
"На Донецком направлении освобожден населенный пункт Двуречье. Потери противника составили до 50-ти человек убитыми и ранеными", - также говорится в сообщении ведомства.
В субботу, 21 января, член главного совета региональной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на отдельных участках фронта удалось взломать первую линию обороны ВСУ, российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.
На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
14:31Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторонуПогибшие за киевский режим запорожцы — это результат принуждения к продолжению бессмысленной братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских", считает лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.