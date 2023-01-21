https://ukraina.ru/20230121/1042836278.html

Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей

Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей - 21.01.2023 Украина.ру

Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей

В Роскомнадзоре причислили мессенджер Telegram к числу иностранных. Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта, сообщает издание "Ъ"

2023-01-21T14:56

2023-01-21T14:56

2023-01-21T14:56

новости

telegram

мессенджер

роскомнадзор

павел дуров

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042836153_0:293:2934:1943_1920x0_80_0_0_f35949e99ef58320e5d937a6c17d75cd.jpg

Изменение статуса отразится на передаче платежной информации. А именно, в начале марта заработает запрет на интеграцию социальной сети со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. Закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений.В свете невозможности публиковать свои приложения в App Store ВТБ и ПСБ стали развивать банкинг через Telegram. Теперь это будет запрещено.Социальная сеть Telegram была создана Павлом Дуровым в 2013 году. Мессенджер зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах и использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, Нидерландах и Сингапуре.В 2022 году компания отчиталась о том, что число активных пользователей у сети перевалило за 700 миллионов человек в месяц.Кстати, в сентябре в русский орфографический словарь РАН было включено слово "телеграм-канал". Это значит, что теперь написание названия этого мессенджера русскими буквами не является ошибкой.

https://ukraina.ru/20230121/1042833032.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, telegram, мессенджер, роскомнадзор, павел дуров, банки