https://ukraina.ru/20230121/1042836278.html
Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей
Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей - 21.01.2023 Украина.ру
Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей
В Роскомнадзоре причислили мессенджер Telegram к числу иностранных. Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта, сообщает издание "Ъ"
2023-01-21T14:56
2023-01-21T14:56
2023-01-21T14:56
новости
telegram
мессенджер
роскомнадзор
павел дуров
банки
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Изменение статуса отразится на передаче платежной информации. А именно, в начале марта заработает запрет на интеграцию социальной сети со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. Закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений.В свете невозможности публиковать свои приложения в App Store ВТБ и ПСБ стали развивать банкинг через Telegram. Теперь это будет запрещено.Социальная сеть Telegram была создана Павлом Дуровым в 2013 году. Мессенджер зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах и использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, Нидерландах и Сингапуре.В 2022 году компания отчиталась о том, что число активных пользователей у сети перевалило за 700 миллионов человек в месяц.Кстати, в сентябре в русский орфографический словарь РАН было включено слово "телеграм-канал". Это значит, что теперь написание названия этого мессенджера русскими буквами не является ошибкой.
https://ukraina.ru/20230121/1042833032.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, telegram, мессенджер, роскомнадзор, павел дуров, банки
Новости, Telegram, мессенджер, Роскомнадзор, Павел Дуров, банки
Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей
В Роскомнадзоре причислили мессенджер Telegram к числу иностранных. Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта, сообщает издание "Ъ"
Изменение статуса отразится на передаче платежной информации. А именно, в начале марта заработает запрет на интеграцию социальной сети со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. Закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений.
"Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для "передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В свете невозможности публиковать свои приложения в App Store ВТБ и ПСБ стали развивать банкинг через Telegram. Теперь это будет запрещено.
Социальная сеть Telegram была создана Павлом Дуровым в 2013 году. Мессенджер зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах и использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, Нидерландах и Сингапуре.
В 2022 году компания отчиталась о том, что число активных пользователей у сети перевалило за 700 миллионов человек в месяц.
Кстати, в сентябре в русский орфографический словарь РАН было включено слово "телеграм-канал". Это значит, что теперь написание названия этого мессенджера русскими буквами не является ошибкой.