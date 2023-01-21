Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей - 21.01.2023 Украина.ру
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Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей
Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей - 21.01.2023 Украина.ру
Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей
В Роскомнадзоре причислили мессенджер Telegram к числу иностранных. Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта, сообщает издание "Ъ"
2023-01-21T14:56
2023-01-21T14:56
новости
telegram
мессенджер
роскомнадзор
павел дуров
банки
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Изменение статуса отразится на передаче платежной информации. А именно, в начале марта заработает запрет на интеграцию социальной сети со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. Закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений.В свете невозможности публиковать свои приложения в App Store ВТБ и ПСБ стали развивать банкинг через Telegram. Теперь это будет запрещено.Социальная сеть Telegram была создана Павлом Дуровым в 2013 году. Мессенджер зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах и использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, Нидерландах и Сингапуре.В 2022 году компания отчиталась о том, что число активных пользователей у сети перевалило за 700 миллионов человек в месяц.Кстати, в сентябре в русский орфографический словарь РАН было включено слово "телеграм-канал". Это значит, что теперь написание названия этого мессенджера русскими буквами не является ошибкой.
https://ukraina.ru/20230121/1042833032.html
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новости, telegram, мессенджер, роскомнадзор, павел дуров, банки
Новости, Telegram, мессенджер, Роскомнадзор, Павел Дуров, банки

Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей

14:56 21.01.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В Роскомнадзоре причислили мессенджер Telegram к числу иностранных. Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта, сообщает издание "Ъ"
Изменение статуса отразится на передаче платежной информации. А именно, в начале марта заработает запрет на интеграцию социальной сети со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. Закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений.
"Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для "передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В свете невозможности публиковать свои приложения в App Store ВТБ и ПСБ стали развивать банкинг через Telegram. Теперь это будет запрещено.
Социальная сеть Telegram была создана Павлом Дуровым в 2013 году. Мессенджер зарегистрирован в ОАЭ и на Виргинских островах и использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, Нидерландах и Сингапуре.
В 2022 году компания отчиталась о том, что число активных пользователей у сети перевалило за 700 миллионов человек в месяц.
Кстати, в сентябре в русский орфографический словарь РАН было включено слово "телеграм-канал". Это значит, что теперь написание названия этого мессенджера русскими буквами не является ошибкой.
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14:22
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15:09Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на запорожском направлении и взяли Двуречье
14:56Роскомнадзор признал Telegram иностранным: чем это обернется для пользователей
14:31Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторону
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