https://ukraina.ru/20230121/1042833548.html

Харьков: облавы, "мертвая рука Авакова" и диаметральные настроения

Харьков: облавы, "мертвая рука Авакова" и диаметральные настроения - 21.01.2023 Украина.ру

Харьков: облавы, "мертвая рука Авакова" и диаметральные настроения

По датам облав в Харькове можно уже делать выводы: активность сил зла в виде "повесточников" возрастает в праздники, неважно, церковные или государственные.

2023-01-21T13:54

2023-01-21T13:54

2023-01-21T13:54

эксклюзив

украина

харьков

спецоперация

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Так, в новом году "противодиверсионные мероприятия" прошли сразу же после православного Рождества, и снова - 18 и 19 января, на Крещение. Возможно, объединенная команда СБУ, ВСУ и Нацполиции и схватила нескольких неосторожных пользователей Фейсбука(запрещена в РФ) или Вотсаппа, но основные усилия явно направила на мобилизацию. Ловцы были повсюду: цепью выстраивались возле универсамов, в тонированных автомобилях , тщательно "шерстили" метро, устраивали засады в микрорайонах, в автомобилях дежурили рядом с остановками общественного транспорта. Последнее, кстати, ноу-хау: рациональнее, чем останавливать трамваи и автобусы для проверок в миллионнике, что сразу остановило бы движение.Во многих случаях обходилось без повесток: жертвы отправлялись прямиком на сборные пункты (и далее в "нэзламный Купянск" или, хуже того, в "фортэцю Бахмут").Облава стала самой массовой с начала спецоперации и самым обсуждаемым событием в городе. На данный момент. Ещё неизвестно, чем обернется для города грядущий День соборности (то есть единства, отмечается 22 января) - праздник ещё более сомнительный, чем День украинской государственности.В одной из общин Харьковской области День соборности предлагают отметить "соборность" коллективной лепкой вареников для раненых. Очень патриотично, особенно если учесть, что ситуация с донорской кровью в области критическая, медики и волонтеры постоянно публикуют панические призывы вроде этого: "Нужны доноры всех групп и резусов. Кровь спасает наших военных и гражданских".Глас вопиющего в пустыне. Очередей на станции переливания крови отчего-то не наблюдается. И правильно. Хватит с "хероев" и вареников.Что же касается крушения вертолета в Броварах, в Харькове с первых же минут после катастрофы заговорили о "мертвой руке" Авакова.Речь не об ошибке Googlе, досрочно похоронившего Арсена Борисовича вместо погибшего главы МВД Дениса .Монастырского.Дело в том, что версия о возможном отказе техники отлично согласуется с сутью закупочной активности Авакова на посту министра внутренних дел.Вот и роковой "гвынтокрыл" украинское правительство приобрело в 2018 году, по инициативе и при непосредственном участии предприимчивого Арсена Борисовича.По мнению специалистов, модель имеет ряд врождённых пороков "критического характера" (в частности, нестабильной работе подшипников несущего винта), давно выявленных, но по сей день не исправленных.Журналист проекта "Наши деньги" Юрий Николов напомнил, что вертолет Airbus Helicopters H225 Super Puma, при крушении которого погиб преемник Авакова, относится к партии, заказанной Норвегией для полетов на буровые установки. Один из вертолетов разбился, погибли 13 человек. После чего норвежцы, а заодно и поляки отказались от приобретения машин этой марки - и сделка с Airbus стала чрезвычайно привлекательной для коррумпированного украинского министра.Впрочем, теракт на густо унавоженном политическом поле Украины остаётся стандартным средством "решения вопросов". Как и заказное убийство.Интересно, что Киев до сих пор хранит молчание о пункте назначения полета, трагически завершившегося в Броварах. Сообщается только, что руководство МВД летело "в одну из горячих точек".Между тем начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко поспешил заявить, что вертолет ждали в Харькове."Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, – друзей, которых уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря!", – горевал Тимошко. Разумеется, не разглашая цели несостоявшегося визита.Версия о том, что убрать руководство МВД приказал командующий ВСУ Залужный, тоже имеет право на существование.Но какие бы интриги не плелись в верхах, "на местах" военные и Нацполиция находят общий язык и успешно реализуют общие интересы.Около двух месяцев назад в промзонах, частном секторе и тихих закоулках спальных районов Харькова внезапно оживились нелегальные точки торговли бензином. Раньше они продавали российское топливо и по этой причине были прикрыты в феврале 2022-го. Разумеется, крышевала эту розничную торговлю полиция. Наличие бензина на этих точках по цене ниже рыночной в настоящее время можно объяснить только тотальным воровством на армейских складах.По данным тг-канала "На самом деле в Харькове", это так и есть: в частности, из 92-й ОМБР бензин поступает на оптовый склад в Васищево, а оттуда распределяется по мини-заправкам города. В Васищево бензин доставляют сотрудники МВД, они же крышуют торговлю.На днях начальник склада ГСМ 92 ОМБР Александр Карпик найден мертвым в нескольких десятках километров от своего места службы, видимо, "мавр сделал свое дело".Впрочем, на все, что касается грызни сверху донизу в недогосударстве Украина Русский Харьков давно смотрит с позиции "сожрите друг друга", а на коррупцию в украинской армии, как на полезное явление, снижающее боеспособность нацистов. И верит, что будущее Слобожанщины никак не связано с концлагерем под названием "Украина".Именно поэтому в захваченном нацистами Купянске не получается укомплектовать городскую администрацию – люди, еще остающиеся в городе, не желают работать на оккупантов. Да и кто бы захотел, после прогремевшего заявления командира 14 ОМБР Охрименко. На просьбу местных жителей не размещать военных и технику в жилой застройке львовянин ответил: Мои солдаты из Украины, им наплевать на ваш Купянск"."Освободителям" в регионе отвечают полной взаимностью. Как неожиданно отметил журнал The Economist, "в Харьковской области пророссийские настроения остаются сильными".Кстати, под контролем ВС РФ в том же Купянске у военно-гражданской администрации проблем с кадрами не было, а бизнес охотно и активно работал. "Освободители" этого не простили – до сих пор практически в каждой сводке областного управления СБУ присутствуют сообщения о "разоблачении" того или иного "коллаборанта" из Купянского района. Счастье, если человек успел эвакуироваться во время осеннего контрнаступления ВСУ.Также с энтузиазмом в Харькове была воспринята новость о том, что Юрий Апухтин назначен на должность министра промышленности и торговли военно-гражданской администрации Харьковской области. И это не только радость за хорошего человека, единомышленника, одного из лидеров "Русской Весны" в городе. Вдохновляет сам факт, что работа ВГА продолжается и расширяется – очевидно, с прицелом на будущее.У проукраинской части населения напротив, падает градус уверенности в завтрашнем дне. В местных пабликах после того, как ВСУ выбили из Соледара резко возросло число публикаций о скором наступлении ВС РФ.В частности, цитируется сообщение Daily Beast о том, что у Зеленского наступления ожидают уже в феврале. Издание приводит заявление члена украинской группы по переговорам с Россией Рустема Умерова, которого называет "главным инсайдером офиса президента Украины". "Российские войска атакуют нас с трех сторон, со стороны Черного моря, со стороны Беларуси, а также Луганской и Донецкой областей", – сказал Умеров.В Генштабе поспешили купировать панику: в ближайшее время наступления на Харьков не будет. "На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено", - сообщило ведомство в вечерней сводке от 20 января.

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https://ukraina.ru/20230121/1042828605.html

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Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, украина, харьков, спецоперация