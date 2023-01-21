Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле - 21.01.2023 Украина.ру
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Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле
Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле - 21.01.2023 Украина.ру
Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о том, что изменится с приходом Сбербанка в Крым, а также о вероятности глобального финансового катаклизма и о перспективах российской валюты
2023-01-21T13:30
2023-01-21T13:30
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сбербанк
рубль
крым
дмитрий голубовский
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– Сбер зашёл в Крым: насколько теперь улучшится финансовая система в регионе? Почему Сбер не запускал офисы в Крыму ранее?- С чем связан успех Сбера на мировой финансовой арене в условиях жесткого санкционного давления?- ЦБ с 19 января запускает валютный своп по предоставлению юаней: что призван регулировать новый инструмент? Насколько необходимы сами свопы с ЦБ?- Ожидать ли глобального финансового катаклизма и какие активы могут выполнить роль экономического "убежища"?- Возобновление операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила поспособствовало укреплению рубля: сменится ли эта тенденция постепенным ослаблением?Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в регионе. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, сбербанк, рубль, крым, дмитрий голубовский
Новости, Видео, Сбербанк, рубль, Крым, Дмитрий Голубовский

Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле

13:30 21.01.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Украина.ру
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о том, что изменится с приходом Сбербанка в Крым, а также о вероятности глобального финансового катаклизма и о перспективах российской валюты
– Сбер зашёл в Крым: насколько теперь улучшится финансовая система в регионе? Почему Сбер не запускал офисы в Крыму ранее?
- С чем связан успех Сбера на мировой финансовой арене в условиях жесткого санкционного давления?
- ЦБ с 19 января запускает валютный своп по предоставлению юаней: что призван регулировать новый инструмент? Насколько необходимы сами свопы с ЦБ?
- Ожидать ли глобального финансового катаклизма и какие активы могут выполнить роль экономического "убежища"?
- Возобновление операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила поспособствовало укреплению рубля: сменится ли эта тенденция постепенным ослаблением?
Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в регионе. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
Руслан Бортник - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
10:25
"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела УкраиныНа Украине политики и политологи продолжают обсуждать угрозу обострения на театре боевых действий, наступления на Киев, вероятность прямого вмешательства в конфликт НАТО, поставки вооружений, возможность удара из Белоруссии и даже вероятность ядерного удара.
 
НовостиВидеоСбербанкрубльКрымДмитрий Голубовский
 
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