https://ukraina.ru/20230121/1042833295.html
Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле
Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле - 21.01.2023 Украина.ру
Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о том, что изменится с приходом Сбербанка в Крым, а также о вероятности глобального финансового катаклизма и о перспективах российской валюты
2023-01-21T13:30
2023-01-21T13:30
2023-01-21T13:30
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– Сбер зашёл в Крым: насколько теперь улучшится финансовая система в регионе? Почему Сбер не запускал офисы в Крыму ранее?- С чем связан успех Сбера на мировой финансовой арене в условиях жесткого санкционного давления?- ЦБ с 19 января запускает валютный своп по предоставлению юаней: что призван регулировать новый инструмент? Насколько необходимы сами свопы с ЦБ?- Ожидать ли глобального финансового катаклизма и какие активы могут выполнить роль экономического "убежища"?- Возобновление операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила поспособствовало укреплению рубля: сменится ли эта тенденция постепенным ослаблением?Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в регионе. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
https://ukraina.ru/20230121/1042810316.html
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042833175_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27a441092f08672737bd78309e85e2de.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, сбербанк, рубль, крым, дмитрий голубовский
Новости, Видео, Сбербанк, рубль, Крым, Дмитрий Голубовский
Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о том, что изменится с приходом Сбербанка в Крым, а также о вероятности глобального финансового катаклизма и о перспективах российской валюты
– Сбер зашёл в Крым: насколько теперь улучшится финансовая система в регионе? Почему Сбер не запускал офисы в Крыму ранее?
- С чем связан успех Сбера на мировой финансовой арене в условиях жесткого санкционного давления?
- ЦБ с 19 января запускает валютный своп по предоставлению юаней: что призван регулировать новый инструмент? Насколько необходимы сами свопы с ЦБ?
- Ожидать ли глобального финансового катаклизма и какие активы могут выполнить роль экономического "убежища"?
- Возобновление операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила поспособствовало укреплению рубля: сменится ли эта тенденция постепенным ослаблением?
Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в регионе. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.