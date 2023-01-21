https://ukraina.ru/20230121/1042833295.html

Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле

Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле - 21.01.2023 Украина.ру

Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о том, что изменится с приходом Сбербанка в Крым, а также о вероятности глобального финансового катаклизма и о перспективах российской валюты

2023-01-21T13:30

2023-01-21T13:30

2023-01-21T13:30

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– Сбер зашёл в Крым: насколько теперь улучшится финансовая система в регионе? Почему Сбер не запускал офисы в Крыму ранее?- С чем связан успех Сбера на мировой финансовой арене в условиях жесткого санкционного давления?- ЦБ с 19 января запускает валютный своп по предоставлению юаней: что призван регулировать новый инструмент? Насколько необходимы сами свопы с ЦБ?- Ожидать ли глобального финансового катаклизма и какие активы могут выполнить роль экономического "убежища"?- Возобновление операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила поспособствовало укреплению рубля: сменится ли эта тенденция постепенным ослаблением?Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в регионе. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.

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2023

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новости, видео, сбербанк, рубль, крым, дмитрий голубовский