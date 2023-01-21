https://ukraina.ru/20230121/1042832278.html
Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область - 21.01.2023 Украина.ру
Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
Киев перебрасывает резервы ВСУ к запорожскому участку линии фронта. Об этом 21 января в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2023-01-21T12:56
2023-01-21T12:56
2023-01-21T12:56
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Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, в том числе село Лобковое.По словам Рогова, боевики ВСУ сейчас испытывают острый снарядный голод, а связано это с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады.Ранее Рогов объявил о том, что взломана первая линия украинской обороны, и за прошедшие сутки российские войска продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости украины, новости, украина.ру, владимир рогов, запорожская область, всу
Новости Украины, Новости, Украина.ру, Владимир Рогов, Запорожская область, ВСУ
Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
Киев перебрасывает резервы ВСУ к запорожскому участку линии фронта. Об этом 21 января в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-криворожского направления, имеется ввиду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО", - сказал он.
Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, в том числе село Лобковое.
По словам Рогова, боевики ВСУ сейчас испытывают острый снарядный голод, а связано это с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады.
Ранее Рогов объявил о том, что взломана первая линия украинской обороны, и за прошедшие сутки российские войска продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.
На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.