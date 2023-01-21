https://ukraina.ru/20230121/1042832278.html

Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область

Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область - 21.01.2023 Украина.ру

Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область

Киев перебрасывает резервы ВСУ к запорожскому участку линии фронта. Об этом 21 января в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2023-01-21T12:56

2023-01-21T12:56

2023-01-21T12:56

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Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, в том числе село Лобковое.По словам Рогова, боевики ВСУ сейчас испытывают острый снарядный голод, а связано это с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады.Ранее Рогов объявил о том, что взломана первая линия украинской обороны, и за прошедшие сутки российские войска продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ukraina.ru/20230121/1042831411.html

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