https://ukraina.ru/20230121/1042831411.html

Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января

Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января - 21.01.2023 Украина.ру

Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января

В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ. Украинские военные продолжают наносить обстрелы по приграничным регионам России. В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках Украины вербовать персонал Запорожской АЭС

2023-01-21T12:25

2023-01-21T12:25

2023-01-21T12:25

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на енакиевском 1 обстрел из РСЗО, выпустив 111 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Карло-Марксово, Пантелеймоновка, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 домостроений в Петровском районе Донецка, Карло-Марксово, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Позже по оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики."Донецк (Кировский район): по улице Токарева ранены мужчины 1959, 1957 годов рождения. Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 20 января 2023 года составляет 5 человек. Информация продолжает поступать", - указывалось в сообщении.Утром обстрелы продолжились."В 08:28 укронацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы. Из Орловки было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости!" - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу Киевский и Куйбышевский районы. В 08:45 из Тоненького было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм"В 10:50 был обстрелян Киевский район. Из н. п. Ласточкино вылетели 2 снаряда калибром 155 мм", - спустя некоторое время сообщил Кулемзин.Он снова призвал проявлять осторожность, беречь себя и близких, а также не выходить из укрытий без лишней необходимости.Кроме того, ВСУ на протяжении ночи обстреливали Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и Таврийска, сообщил 21 января журналистам представитель экстренных служб региона."В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру городов Таврийск и Каховка, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - заявил он.Также, по информации экстренных служб, ночью со стороны украинских войск артиллерийскому обстрелу подверглось село Новая Збурьевка в Скадовском районе Херсонской области.Также в пятницу, 20 января, украинские войска обстреливали город Алёшки и его окрестности."Вчера днем ВСУ выпустили по городу Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По селу Васильковое (в районе города Алёшки) - 6 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом", - сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.Также утром 21 января ВСУ атаковали Курскую область — приграничный посёлок Тёткино."Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет", - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.Взлом линии обороны ВСУНа отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов."Где-то идёт разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — заявил он.По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе."Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — отметил Рогов.Ранее он заявлял, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума, на котором 93,11% проголосовавших высказались за присоединение региона к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении региона к России. Под контролем РФ находится 75% области. При этом областной центр — Запорожье — находится под контролем Украины.Попытки вербовкиУкраина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА "Новости" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил этап активизации. Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону", — сказал он.Карчаа рассказал, что всё это создает трудности в работе с персоналом и пока что рано говорить о заполнении всех вакансий."Несмотря ни на что, мы идем вперёд. Люди всё равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трёх тысяч", — отметил советник гендиректора "Росэнергоатома".Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что вокруг Запорожской атомной электростанции крайне необходимо создать зону безопасности."Ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта... (ситуация) на восточном фронте накаляется. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", — заявил глава МАГАТЭ.Гросси продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Ранее по территории станции и вокруг неё удары наносили ВСУ. Запад осудил факт ударов, не не Украину и украинскую армию.

https://ukraina.ru/20230121/1042827744.html

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https://ukraina.ru/20230120/1042807458.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники