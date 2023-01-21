Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января - 21.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230121/1042831411.html
Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января
Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января - 21.01.2023 Украина.ру
Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января
В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ. Украинские военные продолжают наносить обстрелы по приграничным регионам России. В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках Украины вербовать персонал Запорожской АЭС
2023-01-21T12:25
2023-01-21T12:25
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042800427_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_2d6e3d47f37edc38a653e47a10d82f8a.jpg.webp
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на енакиевском 1 обстрел из РСЗО, выпустив 111 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Карло-Марксово, Пантелеймоновка, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 домостроений в Петровском районе Донецка, Карло-Марксово, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Позже по оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики."Донецк (Кировский район): по улице Токарева ранены мужчины 1959, 1957 годов рождения. Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 20 января 2023 года составляет 5 человек. Информация продолжает поступать", - указывалось в сообщении.Утром обстрелы продолжились."В 08:28 укронацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы. Из Орловки было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости!" - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу Киевский и Куйбышевский районы. В 08:45 из Тоненького было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм"В 10:50 был обстрелян Киевский район. Из н. п. Ласточкино вылетели 2 снаряда калибром 155 мм", - спустя некоторое время сообщил Кулемзин.Он снова призвал проявлять осторожность, беречь себя и близких, а также не выходить из укрытий без лишней необходимости.Кроме того, ВСУ на протяжении ночи обстреливали Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и Таврийска, сообщил 21 января журналистам представитель экстренных служб региона."В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру городов Таврийск и Каховка, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - заявил он.Также, по информации экстренных служб, ночью со стороны украинских войск артиллерийскому обстрелу подверглось село Новая Збурьевка в Скадовском районе Херсонской области.Также в пятницу, 20 января, украинские войска обстреливали город Алёшки и его окрестности."Вчера днем ВСУ выпустили по городу Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По селу Васильковое (в районе города Алёшки) - 6 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом", - сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.Также утром 21 января ВСУ атаковали Курскую область — приграничный посёлок Тёткино."Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет", - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.Взлом линии обороны ВСУНа отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов."Где-то идёт разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — заявил он.По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе."Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — отметил Рогов.Ранее он заявлял, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума, на котором 93,11% проголосовавших высказались за присоединение региона к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении региона к России. Под контролем РФ находится 75% области. При этом областной центр — Запорожье — находится под контролем Украины.Попытки вербовкиУкраина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА "Новости" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил этап активизации. Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону", — сказал он.Карчаа рассказал, что всё это создает трудности в работе с персоналом и пока что рано говорить о заполнении всех вакансий."Несмотря ни на что, мы идем вперёд. Люди всё равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трёх тысяч", — отметил советник гендиректора "Росэнергоатома".Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что вокруг Запорожской атомной электростанции крайне необходимо создать зону безопасности."Ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта... (ситуация) на восточном фронте накаляется. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", — заявил глава МАГАТЭ.Гросси продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Ранее по территории станции и вокруг неё удары наносили ВСУ. Запад осудил факт ударов, не не Украину и украинскую армию.
https://ukraina.ru/20230121/1042827744.html
https://ukraina.ru/20230120/1042824852.html
https://ukraina.ru/20230120/1042819684.html
https://ukraina.ru/20230120/1042807458.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042800427_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9048b77673bfae65928b6125e9e4ace2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января

12:25 21.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ. Украинские военные продолжают наносить обстрелы по приграничным регионам России. В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках Украины вербовать персонал Запорожской АЭС
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 18 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на енакиевском 1 обстрел из РСЗО, выпустив 111 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Карло-Марксово, Пантелеймоновка, Александровка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.
артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
10:09
Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 январяСоединённые Штаты Америки дали Украине совет по поводу Артёмовска. Украину готовят к наступлению на сухопутный коридор в Крым, сообщили СМИ
Огнём ВСУ были повреждены 8 домостроений в Петровском районе Донецка, Карло-Марксово, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Позже по оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики.
"Донецк (Кировский район): по улице Токарева ранены мужчины 1959, 1957 годов рождения. Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 20 января 2023 года составляет 5 человек. Информация продолжает поступать", - указывалось в сообщении.
Утром обстрелы продолжились.
"В 08:28 укронацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы. Из Орловки было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости!" - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Позже он сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу Киевский и Куйбышевский районы. В 08:45 из Тоненького было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм
"В 10:50 был обстрелян Киевский район. Из н. п. Ласточкино вылетели 2 снаряда калибром 155 мм", - спустя некоторое время сообщил Кулемзин.
Он снова призвал проявлять осторожность, беречь себя и близких, а также не выходить из укрытий без лишней необходимости.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 19:02
Результаты "Рамштайн-8": пока без танков, но с поддержкой. Итоги 20 января на УкраинеНа встрече на базе Рамштайн союзники Украины не договорились о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2
Кроме того, ВСУ на протяжении ночи обстреливали Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и Таврийска, сообщил 21 января журналистам представитель экстренных служб региона.
"В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру городов Таврийск и Каховка, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - заявил он.
Также, по информации экстренных служб, ночью со стороны украинских войск артиллерийскому обстрелу подверглось село Новая Збурьевка в Скадовском районе Херсонской области.
Также в пятницу, 20 января, украинские войска обстреливали город Алёшки и его окрестности.
"Вчера днем ВСУ выпустили по городу Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По селу Васильковое (в районе города Алёшки) - 6 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом", - сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
Также утром 21 января ВСУ атаковали Курскую область — приграничный посёлок Тёткино.
"Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет", - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 16:02
Начало "Рамштайна-8", F-16 для Украины. Главное на Украине на 16:00 20 январяОткрылось очередное заседание союзников Украины в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у союзников дальнобойные ракеты и истребители F-16
Взлом линии обороны ВСУ
На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
"Где-то идёт разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — заявил он.
По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.
"Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — отметил Рогов.
Ранее он заявлял, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.
Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума, на котором 93,11% проголосовавших высказались за присоединение региона к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении региона к России. Под контролем РФ находится 75% области. При этом областной центр — Запорожье — находится под контролем Украины.
Финляндия
Вчера, 12:02
Оружие из Финляндии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 20 январяФинляндия анонсировала самый масштабный пакет военной помощи Украине. Украинские военные продолжили обстрелы регионов России
Попытки вербовки
Украина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА "Новости" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил этап активизации. Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону", — сказал он.
Карчаа рассказал, что всё это создает трудности в работе с персоналом и пока что рано говорить о заполнении всех вакансий.
"Несмотря ни на что, мы идем вперёд. Люди всё равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трёх тысяч", — отметил советник гендиректора "Росэнергоатома".
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что вокруг Запорожской атомной электростанции крайне необходимо создать зону безопасности.
"Ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта... (ситуация) на восточном фронте накаляется. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", — заявил глава МАГАТЭ.
Гросси продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Ранее по территории станции и вокруг неё удары наносили ВСУ. Запад осудил факт ударов, не не Украину и украинскую армию.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Илон Маск оценил совместные планы Вашингтона и Киева по захвату Крыма
13:34Танковые обстрелы, холод, безразличие и газовый баллон: что пережили беженцы из Соледара
13:30Будет ли повторение 2008 года? Голубовский о финансовом катаклизме и рубле
12:58Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего
12:56Стало известно о срочном стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
12:25Взлом линии обороны, вербовка на ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 21 января
12:22Сбросили гранаты: ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области
11:43Владимир Видеманн: Шольц не хочет давать Украине "Леопарды", так как в юности был против НАТО и Америки
11:34Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ
11:27Мир "Великого кольца": "Голец Подлунный" и "внетропическая" гипотеза
11:25Ликвидации и отставки: Гаспарян о том, какие условия поставили Украине
11:19Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским
10:53"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву
10:53Западная Украина за минувшую неделю. Узкие железнодорожные пути на Львовщине и "зверства" против венгров
10:28Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
10:25"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела Украины
10:09Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января
10:05Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут
09:57Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга
09:38Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ
Лента новостейМолния