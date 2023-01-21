https://ukraina.ru/20230121/1042829941.html

Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским

Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским - 21.01.2023 Украина.ру

Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно скажется на военных планах Киева.К такому выводу пришли авторы статьи The New York Times, опубликованной 20 января, Дэвид Э. Сангер и Эрик Шмитт

2023-01-21T11:19

2023-01-21T11:19

2023-01-21T11:19

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Свое недовольство поведением Шольца уже высказали и американские официальные лица, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.Авторы статьи резюмировали, что пока ответ Берлина относительно поставок Киеву танков нельзя расценивать ни как "да", ни как "нет", но "у Украины очень мало времени, чтобы начать потенциально решающее весеннее наступление до того, как это сделают русские, и танки являются ключевой частью этих усилий".Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Так, накануне было объявлено, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов (1,7 триллиона рублей). Это вдобавок к тем 19,3 млрд долларов (1,3 триллиона рублей), которые уже были потрачены на Киев.Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.

https://ukraina.ru/20230120/1042805622.html

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