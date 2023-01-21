Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским - 21.01.2023 Украина.ру
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Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским
Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским - 21.01.2023 Украина.ру
Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно скажется на военных планах Киева.К такому выводу пришли авторы статьи The New York Times, опубликованной 20 января, Дэвид Э. Сангер и Эрик Шмитт
2023-01-21T11:19
2023-01-21T11:19
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олаф шольц
германия
танки
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Свое недовольство поведением Шольца уже высказали и американские официальные лица, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.Авторы статьи резюмировали, что пока ответ Берлина относительно поставок Киеву танков нельзя расценивать ни как "да", ни как "нет", но "у Украины очень мало времени, чтобы начать потенциально решающее весеннее наступление до того, как это сделают русские, и танки являются ключевой частью этих усилий".Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Так, накануне было объявлено, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов (1,7 триллиона рублей). Это вдобавок к тем 19,3 млрд долларов (1,3 триллиона рублей), которые уже были потрачены на Киев.Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
https://ukraina.ru/20230120/1042805622.html
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новости, украина, новости украины, украина.ру, олаф шольц, германия, танки, leopard-2 (танк)
Новости, Украина, Новости Украины, Украина.ру, Олаф Шольц, Германия, танки, Leopard-2 (танк)

Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским

11:19 21.01.2023
 
© taz.deШольц
Шольц
© taz.de
Читать в
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно скажется на военных планах Киева.К такому выводу пришли авторы статьи The New York Times, опубликованной 20 января, Дэвид Э. Сангер и Эрик Шмитт

"Германия начала с того, что заявила, что отправит танки "Leopard" и разрешит это делать другим, если Соединенные Штаты также отправят свой танк М-1 "Абрамс". США отказались, заявив, что такой танк - это пожиратель бензина, потому что в нем используется реактивный двигатель — и для его работы требуется такая линия снабжения, что он не будет полезен в условиях Украины", — пишут журналисты.

Свое недовольство поведением Шольца уже высказали и американские официальные лица, и Владимир Зеленский. Во время онлайн-выступления на Давосском экономическом форуме он уделил отдельное внимание "жадности" Германии, проявляющую, на его взгляд, критическую нерешительность в вопросе поставок танков Leopard.
Авторы статьи резюмировали, что пока ответ Берлина относительно поставок Киеву танков нельзя расценивать ни как "да", ни как "нет", но "у Украины очень мало времени, чтобы начать потенциально решающее весеннее наступление до того, как это сделают русские, и танки являются ключевой частью этих усилий".
Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.
Однако пока США помогают Украине чем угодно, кроме "Абрамсов". Так, накануне было объявлено, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов (1,7 триллиона рублей). Это вдобавок к тем 19,3 млрд долларов (1,3 триллиона рублей), которые уже были потрачены на Киев.
Происходящее вокруг Германии и танков Leopard, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 10:59
У Шольца пытаются отобрать Leopard - CNNГлава Пентагона Ллойд Остин не смог переубедить нового министра обороны Германии Бориса Писториуса в части передачи Украине немецких танков. Об этом 19 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американской администрации
Танк Leopard 2A4
10:53
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard КиевуГлаву оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутило заявление Минобороны страны о намерении проверить запасы танков Leopard. Она оценила эти действия запоздалыми, сообщило 20 января издание Financial Times
 
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